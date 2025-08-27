CARAS Brasil
Música / Consagrados

Alexandre Pires declara qual a melhor dupla sertaneja do Brasil

Cantor Alexandre Pires revelou sua opinião ao falar sobre projeto que mistura pagode e sertanejo, com participações de grandes artistas

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 18h54

Alexandre Pires
Alexandre Pires - Foto: Reprodução / Instagram

O cantor Alexandre Pires, que se consagrou como vocalista do grupo de pagode Só Pra Contrariar nos anos 1990, relembrou em entrevista ao programa Fofocalizando a relação entre os gêneros musicais que dominavam o país na época. Enquanto o pagode crescia e ganhava espaço, as duplas sertanejas já eram fenômenos nacionais, acumulando recordes e lotando shows por todo o Brasil.

Questionado sobre como era a convivência entre os estilos naquele período, Alexandre explicou que o sucesso dos sertanejos era visto com respeito e admiração: “A gente nem comentava sobre isso porque era inatingível o sucesso que esses artistas faziam”.

Alexandre Pires cita a maior dupla sertaneja

Durante a conversa, o cantor também foi perguntado sobre qual considera a melhor dupla sertaneja de todos os tempos e respondeu sem hesitar: “Eu ficava muito ansioso para ver os lançamentos, ouvir o que o Chitãozinho e Xororó ia lançar, o que o Zezé ia lançar. É impressionante, né? Inclusive, nesse projeto novo, eu faço uma homenagem, na minha humilde opinião, à maior dupla sertaneja de todos os tempos, que é Zezé Di Camargo & Luciano, por vários fatores, né?”.

Essa homenagem está presente no novo projeto de Alexandre Pires, intitulado Pagonejo Bão, que propõe uma fusão entre pagode e sertanejo. O álbum reúne 24 faixas selecionadas entre mais de 250 músicas analisadas, passando por diferentes fases do gênero, desde clássicos dos anos 80 e 90 até sucessos atuais.

No projeto, Alexandre homenageia duplas consagradas como Chitãozinho & Xororó, Bruno & Marrone e Milionário & José Rico, e conta com participações especiais de grandes nomes da música brasileira, incluindo Ana Castela, destaque da nova geração do sertanejo. 

O trabalho foi lançado em 2025 e já está disponível nas plataformas digitais, com faixas como “Eu Esqueço”, parceria inédita com Ana Castela, ganhando destaque nas redes sociais e serviços de streaming.

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

