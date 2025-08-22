CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bebê
  2. Alexandre Pires fala sobre como é ser avô pela primeira vez
Bebê / Família

Alexandre Pires fala sobre como é ser avô pela primeira vez

Alexandre Pires, cantor de pagode, se comove ao contar sobre suas experiências sendo avô de primeira viagem: “É muita alegria”

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 22/08/2025, às 16h48

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Alexandre Pires e neto
Alexandre Pires e neto - Foto: Reprodução / Instagram

O cantor e compositor Alexandre Pires, recentemente se tornou avô de Ravi, filho de sua primogênita Carol Pires. O menino nasceu no final de julho, mas apenas neste mês o pagodeiro conversou abertamente sobre o assunto.

O artista comentou sobre conversas que teve com amigos próximos sobre as mudanças em sua nova fase de vida, agora como avô. “É uma emoção diferente. As pessoas me falavam muito isso. Eu tenho amigos que já são avós e tal. E eles sempre falavam: ‘cara, você vai sentir algo muito diferente, você vai curtir demais, você vai querer estar cada vez mais perto, você vai querer levar, você vai querer tirar da sua filha, do seu gênero e sumir com ele’. E o mais legal é você enxergar ali um pedaço seu, sabe?”, relatou Alexandre em entrevista ao Portal Leo Dias.

É muita alegria. É um momento muito, muito importante na minha vida… Isso soma muito na sua vida, no seu dia a dia, na sua esperança, no seu trabalho”, completou ele.

O neto de Alexandre Pires

Ravi, primeiro neto do pagodeiro, nasceu em 23 de julho, em Uberlândia, Minas Gerais. Na data, o artista fez uma postagem em suas redes sociais, em que comemorou a vinda do novo membro da família. “No colinho do vovô! Obrigado Deus! Obrigado minha filha Carol Pires. Obrigado Matheus Gomes [genro]. Que Jesus abençoe o Ravi e toda nossa família”, escreveu Alexandre em seu post.

A publicação virou alvo de comentários de fãs alegres pelo nascimento do bebê, desejaram paz, saúde e muito amor ao filho de Carol Pires. “Que benção amigo!!! Deus os abençoe cada dia mais e os proteja. Ravi é lindo!!! Parabéns família linda!!”, comentou uma seguidora. “Ê parabéns! Bem vindo ao grupo de avós!”, digitou internauta. “Que coisa Rica!! Parabéns ídolo! Muita saúde pro Ravi”, afirmou um usuário.

Leia também: Alexandre Pires recebe R$ 100 mil além do combinado de Faustão. Entenda

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

avôAlexandre Pires

Leia também

Parabéns!

Justin Bieber - Foto: Getty Images

Filho de Justin Bieber completa 1 ano. Veja a foto mais recente do bebê

Visita especial

Camilla Camargo com a irmã, Clara - Foto: Reprodução/Instagram

Camilla Camargo encanta ao mostrar visita da irmã caçula, Clara

Segundo filho

Gabi Luthai fala sobre a gravidez - Foto: Reprodução/Instagram

Gabi Luthai fala sobre nova gestação e surpreende com revelação

Abriu o jogo!

Lucy Ramos fala sobre a maternidade - Foto: Reprodução/Instagram

Lucy Ramos expõe desafios sobre nova fase da filha: 'Muita paciência'

Tradição

Maria Cavalcante e Cristiano Deyvid - Foto: Reprodução/Instagram

Maria Cavalcante e o marido seguem tradição simbólica com a filha recém-nascida

maternidade

Key Alves - Foto: Reprodução/Instagram

Por que Rosamaria? Key Alves revela motivo por trás da escolha do nome da filha

Últimas notícias

Sócios-investidores confraternizam o novo INNSiDE São Paulo HigienópolisMeliá Hotels International anuncia o terceiro hotel da marca INNSiDE by Meliá no Brasil
Luiz LiraVencedor do ‘Chef de Alto Nível’ revela o que vai fazer com o prêmio
Fernanda GentilGente como a gente! Fernanda Gentil viaja para ver seus ídolos de perto
Adriane GalisteuSaiba a data de estreia de A Fazenda 17 e quais as mudanças no reality
Rahul Mishra confirmou seu lugar como contador de históriasDesigner transcende a moda para tecer uma narrativa filosófica sobre o amor
Daia de Paula e Rodrigo SilvaDaia de Paula revela a verdade sobre boatos de affair com filho de Faustão: 'Brincadeira'
Alexandre Pires e netoAlexandre Pires fala sobre como é ser avô pela primeira vez
Maisa Silva e Memphis DepayRomance? Maisa e Memphis Depay voltam a ser vistos juntos em festa
Neymar Jr, Bruna Biancardi e VirginiaVirginia pede desculpas para Neymar e Bruna Biancardi. Entenda a história
Maíra CardiMaíra Cardi revela que vai operar durante a gestação. Saiba o motivo
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade