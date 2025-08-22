Alexandre Pires fala sobre como é ser avô pela primeira vez

Alexandre Pires, cantor de pagode, se comove ao contar sobre suas experiências sendo avô de primeira viagem: “É muita alegria”

O cantor e compositor Alexandre Pires, recentemente se tornou avô de Ravi, filho de sua primogênita Carol Pires. O menino nasceu no final de julho, mas apenas neste mês o pagodeiro conversou abertamente sobre o assunto.

O artista comentou sobre conversas que teve com amigos próximos sobre as mudanças em sua nova fase de vida, agora como avô. “É uma emoção diferente. As pessoas me falavam muito isso. Eu tenho amigos que já são avós e tal. E eles sempre falavam: ‘cara, você vai sentir algo muito diferente, você vai curtir demais, você vai querer estar cada vez mais perto, você vai querer levar, você vai querer tirar da sua filha, do seu gênero e sumir com ele’. E o mais legal é você enxergar ali um pedaço seu, sabe?”, relatou Alexandre em entrevista ao Portal Leo Dias.

“É muita alegria. É um momento muito, muito importante na minha vida… Isso soma muito na sua vida, no seu dia a dia, na sua esperança, no seu trabalho”, completou ele.

O neto de Alexandre Pires

Ravi, primeiro neto do pagodeiro, nasceu em 23 de julho, em Uberlândia, Minas Gerais. Na data, o artista fez uma postagem em suas redes sociais, em que comemorou a vinda do novo membro da família. “No colinho do vovô! Obrigado Deus! Obrigado minha filha Carol Pires. Obrigado Matheus Gomes [genro]. Que Jesus abençoe o Ravi e toda nossa família”, escreveu Alexandre em seu post.

A publicação virou alvo de comentários de fãs alegres pelo nascimento do bebê, desejaram paz, saúde e muito amor ao filho de Carol Pires. “Que benção amigo!!! Deus os abençoe cada dia mais e os proteja. Ravi é lindo!!! Parabéns família linda!!”, comentou uma seguidora. “Ê parabéns! Bem vindo ao grupo de avós!”, digitou internauta. “Que coisa Rica!! Parabéns ídolo! Muita saúde pro Ravi”, afirmou um usuário.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Pires (@alexandrepires_)

Leia também: Alexandre Pires recebe R$ 100 mil além do combinado de Faustão. Entenda