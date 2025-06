Tiago Leifert conta como está a filha com 4 anos: 'Está terrível'

Pai de Lua, de 4 anos, Tiago Leifert conta como está a filha; apresentador compartilhou que a pequena está em fase 'terrível'

O apresentador Tiago Leifert contou como está a sua filha e de Daiana Garbin, a pequena Lua, de 4 anos. Em um vídeo postado em sua rede social nesta quarta-feira, 25, o comunicador apareceu falando que ela está "terrível" e aprontando várias travessuras.

O ex-comandante do Big Brother Brasil então fez comparações para tentar explicar como é complicada a fase que a herdeira está passando. Tiago Leifert disse que Lua é uma mini adolescente que tenta impor suas vontades.

"Ela está terrível a minha pequeninha, está levando uma vida normal, de uma criança de 4 anos, terrível, terrível, falam que os dois anos são a adolescência da infância, mentira, espera fazer 3 ou 4 para você ver. Rapaz, quando eles fazem três anos, ou quatro, eles começam a reparar que se eles disserem 'não' para você não tem o que fazer, você é refém, eles são tipo o Coringa do Christopher Nolan, eles são agentes do caos, estão nem aí para nada", falou.

"É igual domar um jacaré quando você vai escovar um dente de uma criança de 3, 4 anos, fica minha mulher segurando a boca do jacaré aí alguém entra lá e escova. Você começa a virar refém. E soma isso uma criança cansada, uma criança com fome não raciocina, eles viram um Gremlin louco", fez as comparações.

Ainda nas últimas semanas, Lua apareceu em fotos inéditas com a mãe. Daiana Garbin encantou ao exibir a pequena vestida com um look junino.

Lua luta contra o câncer

Filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin, Lua foi diagnosticada com retinoblastoma, que é um câncer nos olhos, aos 11 meses de vida. Desde então, ela segue em tratamento. Com isso, a mãe coruja contou que o caminho ainda será longo.

Em entrevista na Vogue Brasil, Garbin contou como a filha está. “A Lua está bem e segue em acompanhamento no GRAACC. Ainda temos muito pela frente. Enquanto isso vamos equilibrando o tratamento com a vida ativa de uma criança de 4 aninhos muito sapeca, alega e inteligente”, disse ela.

Inclusive, a comunicadora contou que mantém uma rotina de cuidados com a herdeira, mas sem perder a leveza da vida. “Somos muito atentos, muito rigorosos com a rotina de exames necessária para que tudo corra bem. Já estamos no terceiro ano de tratamento, então aprendemos muito. A gente se esforça para ter um dia a dia normal entre um compromisso e outro do tratamento”, declarou.

Depois do diagnóstico da filha, Daiana e Tiago criaram a campanha De Olho nos Olhinhos, na qual incentivam a conscientização e o diagnóstico precoce do câncer ocular infantil.