Ela cresceu! Filha de Tiago Leifert reaparece em fotos inéditas

Filha de Tiago Leifert surge grandona em foto com a mãe, Daiana Harbin, após festa junina da escola

Filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin, a pequena Lua reapareceu nas redes sociais neste final de semana. Aos 4 anos de idade, ela esbanjou alegria e simpatia em novas fotos ao lado da mãe após a festa junina da escola.

Lua surgiu com look típico desta época do ano e mostrou o quanto já cresceu ao aparecer grandona nas fotos. Vale lembrar que Daiana e Tiago são discretos com a vida pessoal e quase não mostram a filha publicamente.

Na legenda do post, a mãe celebrou o momento especial na vida da família. "Hoje foi um dia muito especial! Nossa pequena Lua dançando na festa junina e meu guri brilhando na final da Champions League, em Munique. É muito mais emocionante do que vocês podem imaginar", escreveu.

Lua luta contra o câncer

Filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin, Lua foi diagnosticada com retinoblastoma, que é um câncer nos olhos, aos 11 meses de vida. Desde então, ela segue em tratamento. Com isso, a mãe coruja contou que o caminho ainda será longo.

Em entrevista na Vogue Brasil, Garbin contou como a filha está. “A Lua está bem e segue em acompanhamento no GRAACC. Ainda temos muito pela frente. Enquanto isso vamos equilibrando o tratamento com a vida ativa de uma criança de 4 aninhos muito sapeca, alega e inteligente”, disse ela.

Inclusive, a comunicadora contou que mantém uma rotina de cuidados com a herdeira, mas sem perder a leveza da vida. “Somos muito atentos, muito rigorosos com a rotina de exames necessária para que tudo corra bem. Já estamos no terceiro ano de tratamento, então aprendemos muito. A gente se esforça para ter um dia a dia normal entre um compromisso e outro do tratamento”, declarou.

Depois do diagnóstico da filha, Daiana e Tiago criaram a campanha De Olho nos Olhinhos, na qual incentivam a conscientização e o diagnóstico precoce do câncer ocular infantil.