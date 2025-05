Poliana Rocha se impressiona com talento de Maria Flor produzindo foto; veja

Na fazenda com os netos, Poliana Rocha se impressiona ao ver Maria Flor produzindo foto; a pequena coordenou amiguinha para o clique

A filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Flor, de 2 anos, surpreendu Poliana Rocha com seu talento. Com os netos na fazenda Talismã, a esposa do sertanejo Leonardo registrou um momento da neta produzindo uma foto.

Apesar da pouca idade, a pequena mostrou que já leva jeito para o assunto. A irmã de Maria Alice e José Leonardo arrumou o ambiente, pegou o celular para fazer o clique da amiguinha e ainda aconselhou sobre a pose que ela deveria fazer.

"Floflo muito talentosa", escreveu a avó orgulhosa da garota. "Vocês não têm noção dessa pequenininha", comentou sobre ela. "Ela produz também", contou sobre ela fazer todo o trabalho.

É bom lembrar que, nos últimos dias, Maria Flor deu um susto ao sofrer um acidente doméstico e ter que ir para o dentista. Com apenas dois anos, ela colocou um aparelho para arrumar o "estrago" da batida.

Como foi o acidente de Mari Flor?

Virginia relatou o acidente nas redes sociais ao chegar em casa depois do trabalho do final de semana. Ela viajou para o nordeste para compromissos profissionais e as filhas ficaram em Goiânia. Ao chegar em casa, ela se deparou com a herdeira com o dente torto após o acidente.

“Cheguei aqui e vocês não sabem o que aconteceu. Floflô bateu o dente na mesa. Teve que ir pro dentista. Tá com contenção no dente", explicou a artista nos stories de seu perfil. "Entortou o dentinho e agora está assim", completou a influenciadora,

Virginia ainda pediu para a filha mostrar o dentinho, e Maria Flor sorriu para a câmera. "Entortou o dentinho e agora está assim", apontou ela. "Estou bonita", falou a pequena. "Você está, você é perfeita, meu amor", elogiou.