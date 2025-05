Maria Flor, filha de Virginia, coloca aparelho nos dentes com apenas 2 anos

Filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Flor exibe seu aparelho dental após sofrer acidente doméstico: ‘Tá super bem'

A pequena Maria Flor, de 2 anos, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, iniciou um tratamento no dentista para corrigir o dente que entortou após um acidente em casa. A menina bateu a boca em uma mesa da mansão da família e ficou com o dentinho da frente torto. Agora, ela colocou um tipo de aparelho ortodôntico.

Na tarde desta segunda-feira, 19, Virginia levou Maria Flor no consultório do dentista. Ela fez um exame de raio-x para ver o que aconteceu com o dente e recebeu a boa notícia de que a raiz do dente não foi afetada. Com isso, ela colocou um aparelho nos dentes da frente para ajustar o dentinho torto.

“Tá de aparelho, mamãe! Floflo está super bem. Ela é muito boazinha e obediente, então está tudo tranquilo. Agora é manter o tratamento! Que Deus abençoe”, disse Virginia.

Virginia relatou o acidente nas redes sociais ao chegar em casa depois do trabalho do final de semana. Ela viajou para o nordeste para compromissos profissionais e as filhas ficaram em Goiânia. Ao chegar em casa, ela se deparou com a herdeira com o dente torto após o acidente.

“Cheguei aqui e vocês não sabem o que aconteceu. Floflô bateu o dente na mesa. Teve que ir pro dentista. Tá com contenção no dente", explicou a artista nos stories de seu perfil. "Entortou o dentinho e agora está assim", completou a influenciadora,

Virginia ainda pediu para a filha mostrar o dentinho, e Maria Flor sorriu para a câmera. "Entortou o dentinho e agora está assim", apontou ela. "Estou bonita", falou a pequena. "Você está, você é perfeita, meu amor", elogiou.

Virginia vai desfilar no carnaval

A influenciadora Virginia Fonseca vai brilhar no carnaval carioca em 2026. De acordo com o Portal Leo Dias, ela foi escolhida para ocupar o posto de rainha de bateria da escola de samba Grande Rio. A loira vai substituir o lugar que foi ocupado por Paolla Oliveira até 2025.

A publicação contou que Virginia fez uma reunião com a diretoria da agremiação na quinta-feira, 15, no Rio de Janeiro para definir os detalhes da parceria.

Vale lembrar que, em 2024, Virginia não curtiu nada do carnaval por causa de um problema de saúde do filho, José Leonardo. O bebê foi internado no feriado da folia com bronquiolite e a mãe ficou o tempo todo ao lado dele.

