CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Kids
  2. Filha de Juliano Cazarré faz o 1º passeio da vida aos 3 anos de idade
Kids / Família

Filha de Juliano Cazarré faz o 1º passeio da vida aos 3 anos de idade

Esposa de Juliano Cazarré, Leticia Cazarré revela qual foi o primeiro passeio da vida da filha Maria Guilhermina, que precisou ser levada de ambulância ao local

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 31/08/2025, às 10h16

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Leticia Cazarré e Maria Guilhermina
Leticia Cazarré e Maria Guilhermina - Foto: Reprodução / Instagram

Filha de Juliano Cazarré e Leticia Cazarré, a pequena Maria Guilhermina, de 3 anos, fez o seu primeiro passeio da vida no último sábado, 30. A menina nasceu com uma condição genética rara e passou por cirurgias e internações nos primeiros anos de vida. Agora, ela está cada vez mais estável e conseguiu curtir um passeio em família.

Juliano e Leticia levaram os filhos para curtirem um dia no aquário do Rio de Janeiro. Maria Guilhermina foi levada ao local em uma ambulância e teve todo o suporte de uma equipe médica para acompanhar o passeio. Tranquila, ela curtiu o momento especial com os irmãos enquanto via as atrações do local.

Nas redes sociais, a mãe coruja compartilhou registros do momento, com imagens do trajeto e fotos da família reunida.

Juliano e Leticia são pais de 6 crianças: Vicente, de 15 anos, Inácio, de 12 anos, Gaspar, de 6 anos, Maria Madalena, de 4 anos, Maria Guilhermina, de 3 anos e Estêvão, de 1 ano.

Juliano Cazarré e Leticia Cazarré mostram o primeiro passeio de Maria Guilhermina
Juliano Cazarré e Leticia Cazarré mostram o primeiro passeio de Maria Guilhermina
Juliano Cazarré e Leticia Cazarré mostram o primeiro passeio de Maria Guilhermina
Juliano Cazarré e Leticia Cazarré mostram o primeiro passeio de Maria Guilhermina
Juliano Cazarré e Leticia Cazarré mostram o primeiro passeio de Maria Guilhermina
Juliano Cazarré e Leticia Cazarré mostram o primeiro passeio de Maria Guilhermina
Juliano Cazarré e Leticia Cazarré mostram o primeiro passeio de Maria Guilhermina
Juliano Cazarré e Leticia Cazarré mostram o primeiro passeio de Maria Guilhermina
Juliano Cazarré e Leticia Cazarré mostram o primeiro passeio de Maria Guilhermina
Juliano Cazarré e Leticia Cazarré mostram o primeiro passeio de Maria Guilhermina
Juliano Cazarré e Leticia Cazarré mostram o primeiro passeio de Maria Guilhermina
Juliano Cazarré e Leticia Cazarré mostram o primeiro passeio de Maria Guilhermina
Juliano Cazarré e Leticia Cazarré mostram o primeiro passeio de Maria Guilhermina
Juliano Cazarré e Leticia Cazarré mostram o primeiro passeio de Maria Guilhermina
Juliano Cazarré e Leticia Cazarré mostram o primeiro passeio de Maria Guilhermina
Juliano Cazarré e Leticia Cazarré mostram o primeiro passeio de Maria Guilhermina

A saúde de Maria Guilhermina

Vale lembrar que Maria Guilhermina nasceu com um problema raro no coração. Ela veio ao mundo em 21 de junho de 2022, em uma maternidade de São Paulo, com uma cardiopatia congênita rara, chamada Anomalia de Ebstein. O diagnóstico foi feito ainda na gravidez e ela passou por uma cirurgia no coração logo depois do nascimento.

A menina passou os seus primeiros meses de vida na UTI do hospital. Ao longo de sua vida, ela passou por outros procedimentos cirúrgicos e momentos de urgência. Hoje em dia, Maria Guilhermina recebe cuidados em home care, que é o cuidado especializado com equipamentos médicos em casa, e vai ao hospital para procedimentos ou em momentos de cuidados médicos.

O quarto de Maria Guilhermina

O ator Juliano Cazarré e a esposa, Leticia Cazarré, renovaram a decoração do quarto da filha Maria Guilhermina, de 2 anos. A menina nasceu com uma condição genética no coração que a fez passar por cirurgias nos primeiros meses de vida e ficar um longo tempo internada. Hoje em dia, ela vive com cuidados médicos em casa e ganhou uma decoração encantadora em seu quarto.

Nas redes sociais, Leticia mostrou o resultado final da decoração do quarto da filha. O ambiente foi decorado com móveis planejados e papel de parede repleto de desenhos infantis. O local também conta com a cama hospitalar e os equipamentos de suporte para a vida da menina.

"A Guigui vive num homecare, e por muito tempo o quarto dela foi apenas funcional. Frio, cheio de equipamentos, sem cor, sem infância. E o nosso maior desejo era transformar esse ambiente. Trazer mais vida, mais infância", disse a mãe coruja, e completou: "Tudo foi pensado pra que ela se sentisse, enfim, num quarto de menina. Agora temos aqui um lugar onde o cuidado e a infância convivem lindamente". 

Leia também:Leticia Cazarré revela motivo de susto com a filha internada: ‘Nunca tinha visto’

A festa de Maria Guilhermina

O ator Juliano Cazarré e sua esposa, Leticia Cazarré, comemoraram o aniversário de 3 anos da filha Maria Guilhermina em junho de 2025. Eles realizaram uma festa de aniversário na casa da família e a decoração foi feita em clima de festa junina.

A família montou uma mesa especial para o bolo com o tema de Arraiá da Guigui. O local foi decorado em tons de amarelo, preto e branco, com docinhos personalizados.

Maria Guilhermina, Leticia Cazarré e Juliano Cazarré

Festa da filha de Juliano Cazarré

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Juliano CazarréLeticia CazarréMaria Guilhermina
Juliano Cazarré Juliano Cazarré   

Leia também

Brinquedoteca

Neymar Jr e Bruna Biancardi são pais de Mavie e Mel - Foto: Reprodução / Instagram; @queiroz

Bruna Biancardi mostra detalhes da nova casinha de bonecas luxuosa das filhas

Fofura!

Filho de Viviane Araujo encanta em nova aparição - Reprodução/Instagram

Filho de Viviane Araujo ousa ao andar de patinete e impressiona

Vaidade

Virginia Fonseca - Foto: Reprodução / Instagram

Maria Flor, filha de Virginia, surge com cílios postiços em brincadeira

Ela cresceu!

Rodrigo Hilbert posta foto com a filha - Foto: Reprodução/Instagram

Rodrigo Hilbert chama atenção com foto rara ao lado da filha: 'Lindos'

Emoção!

Virginia se choca com pedido de Maria de Flor - Reprodução/Instagram

Virginia se choca com pedido da filha envolvendo o avô falecido: 'Do nada'

Família

Ana Paula Siebert, Roberto Justus e Vicky - Foto: Reprodução/Instagram

Ana Paula Siebert conta como filha com Roberto Justus reage ao ser reconhecida na rua: 'Começou'

Últimas notícias

Leticia Cazarré e Maria GuilherminaFilha de Juliano Cazarré faz o 1º passeio da vida aos 3 anos de idade
Cesar Tralli e Ticiane PinheiroPsicólogo explica importância do acordo de Cesar Tralli e Ticiane Pinheiro
Juliana Paes é coroada como rainha de bateria da ViradouroJuliana Paes é coroada como rainha de bateria da Viradouro
Zé Felipe e Ana CastelaAna Castela reage ao ver foto de Zé Felipe com Duda Bertelli: ‘Felizes'
Isis ValverdeIsis Valverde surge deslumbrante no Festival de Veneza
Maria GadúMaria Gadú exibe foto inédita com a filha e a esposa em data especial
Isadora RibeiroIsadora Ribeiro exibe fotos da filha de 19 anos. Veja o quanto ela cresceu!
Casamento da princesa Marie Caroline e Leopoldo Maduro VollmerCasamento real: Princesa Marie Caroline, de Liechtenstein, se casa com homem comum
Cesar Tralli e Ticiane PinheiroCesar Tralli diz qual é o seu acordo com Ticiane Pinheiro desde que se conheceram
João Camargo celebra os 20 anos da Camargo AlfaiatariaJoão Camargo celebra os 20 anos da Camargo Alfaiataria
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade