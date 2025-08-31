Filha de Juliano Cazarré faz o 1º passeio da vida aos 3 anos de idade

Esposa de Juliano Cazarré, Leticia Cazarré revela qual foi o primeiro passeio da vida da filha Maria Guilhermina, que precisou ser levada de ambulância ao local

Filha de Juliano Cazarré e Leticia Cazarré, a pequena Maria Guilhermina, de 3 anos, fez o seu primeiro passeio da vida no último sábado, 30. A menina nasceu com uma condição genética rara e passou por cirurgias e internações nos primeiros anos de vida. Agora, ela está cada vez mais estável e conseguiu curtir um passeio em família.

Juliano e Leticia levaram os filhos para curtirem um dia no aquário do Rio de Janeiro. Maria Guilhermina foi levada ao local em uma ambulância e teve todo o suporte de uma equipe médica para acompanhar o passeio. Tranquila, ela curtiu o momento especial com os irmãos enquanto via as atrações do local.

Nas redes sociais, a mãe coruja compartilhou registros do momento, com imagens do trajeto e fotos da família reunida.

Juliano e Leticia são pais de 6 crianças: Vicente, de 15 anos, Inácio, de 12 anos, Gaspar, de 6 anos, Maria Madalena, de 4 anos, Maria Guilhermina, de 3 anos e Estêvão, de 1 ano.

A saúde de Maria Guilhermina

Vale lembrar que Maria Guilhermina nasceu com um problema raro no coração. Ela veio ao mundo em 21 de junho de 2022, em uma maternidade de São Paulo, com uma cardiopatia congênita rara, chamada Anomalia de Ebstein. O diagnóstico foi feito ainda na gravidez e ela passou por uma cirurgia no coração logo depois do nascimento.

A menina passou os seus primeiros meses de vida na UTI do hospital. Ao longo de sua vida, ela passou por outros procedimentos cirúrgicos e momentos de urgência. Hoje em dia, Maria Guilhermina recebe cuidados em home care, que é o cuidado especializado com equipamentos médicos em casa, e vai ao hospital para procedimentos ou em momentos de cuidados médicos.

O quarto de Maria Guilhermina

O ator Juliano Cazarré e a esposa, Leticia Cazarré, renovaram a decoração do quarto da filha Maria Guilhermina, de 2 anos. A menina nasceu com uma condição genética no coração que a fez passar por cirurgias nos primeiros meses de vida e ficar um longo tempo internada. Hoje em dia, ela vive com cuidados médicos em casa e ganhou uma decoração encantadora em seu quarto.

Nas redes sociais, Leticia mostrou o resultado final da decoração do quarto da filha. O ambiente foi decorado com móveis planejados e papel de parede repleto de desenhos infantis. O local também conta com a cama hospitalar e os equipamentos de suporte para a vida da menina.

"A Guigui vive num homecare, e por muito tempo o quarto dela foi apenas funcional. Frio, cheio de equipamentos, sem cor, sem infância. E o nosso maior desejo era transformar esse ambiente. Trazer mais vida, mais infância", disse a mãe coruja, e completou: "Tudo foi pensado pra que ela se sentisse, enfim, num quarto de menina. Agora temos aqui um lugar onde o cuidado e a infância convivem lindamente".

A festa de Maria Guilhermina

O ator Juliano Cazarré e sua esposa, Leticia Cazarré, comemoraram o aniversário de 3 anos da filha Maria Guilhermina em junho de 2025. Eles realizaram uma festa de aniversário na casa da família e a decoração foi feita em clima de festa junina.

A família montou uma mesa especial para o bolo com o tema de Arraiá da Guigui. O local foi decorado em tons de amarelo, preto e branco, com docinhos personalizados.