Influenciadores / Traição

Influencer apontada como ex-affair de Tirullipa quebra o silêncio

Dani Lopez quebrou o silêncio nas redes sociais sobre caso com o humorista Tirullipa: "Eu acreditava que ele já não era mais casado"

Izabella Nicolau Publicado em 15/08/2025, às 16h56

Dani Lopez
Dani Lopez - Foto: Reprodução / Instagram

A digital influencer Dani Lopez, de 23 anos, filha de Duda Lopez, ex-assessor de Tirullipa, quebrou o silêncio nas redes sociais para se posicionar diante da repercussão do relacionamento extraconjugal com o humorista. Ela relatou que, durante o relacionamento, acreditava que ele já não estava mais casado, algo que teria sido dito por ele. “Se eu contasse tudo o que foi dito, meu lado ficaria muito mais claro... eu acreditava que ele já não era mais casado”, afirmou.

Natural de Fortaleza, Dani é conhecida por seu trabalho como influenciadora digital e por compartilhar conteúdos de lifestyle e moda. Ela destacou que não buscava vantagens materiais ou fama ao se envolver com o artista. “Não faz sentido acreditar que alguém conscientemente queira ser chamada de amante e exposta dessa forma na mídia. Nem tudo é sobre dinheiro e interesse, as pessoas são mais do que isso”, disse. Ela ainda lamentou a exposição pública e relatou os impactos emocionais: "Não durmo e nem como há dias", desabafou.

Sobre o caso

O caso veio à tona após a colunista Fábia Oliveira divulgar áudios e mensagens atribuídos aos dois, revelando que o contato ocorreu enquanto Tirullipa ainda era casado com Stefânia Lemos, com quem está junto há mais de 15 anos e tem duas filhas.

Em nota, o humorista reconheceu o erro e disse que a situação foi resolvida com a esposa “há muito tempo”. Ele pediu perdão à família e ao público, declarando: “Condeno totalmente minhas atitudes do passado e sigo firme no propósito de não repeti-las”.

Atualmente, Tirullipa se dedica a projetos ligados ao movimento cristão Legendários e afirma que seu foco está na carreira e na preservação de seus valores familiares. “Minha prioridade é viver de forma honesta, respeitosa e transparente, honrando aqueles que acreditam em mim e no meu processo de transformação”, completou.

