Quem é a mulher de Tirullipa? Ele admitiu que a traiu no casamento

Depois de Tirullipa admitir que errou ao ser acusado de trair a esposa, saiba mais sobre quem é a companheira dele, com quem ele teve 2 filhas

Nesta semana, o humorista Tirullipa virou assunto na internet ao ser acusado de trair a esposa, Stefânia Lemos. Depois da repercussão, ele admitiu que errou em seu casamento, mas garantiu que é algo que ficou no passado e já pediu perdão para a esposa.

Tirullipa é casado com Stefânia Lemos há 15 anos e teve duas filhas com ela. Inclusive, eles renovaram os votos de casamento em 2019 durante uma viagem para Las Vegas, nos Estados Unidos.

Stefânia tem 48 anos e é discreta. Ela tem as redes sociais fechadas e quase não aparece publicamente com o marido. Ela já foi funcionária pública e, hoje em dia, é sócia nas empresas do marido.

Tirullipa é casado com Stefânia Lemos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Everson Silva (Tirú) (@tirullipa)

Tirullipa assumiu traição

O humorista Tirullipa se pronunciou oficialmente após ter sua vida pessoal exposta na internet. Nesta semana, a colunista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, divulgou áudios e prints de conversas dele com outra mulher, sendo que ele é casado há mais de 15 anos. Com a suposta traição repercutindo nas redes sociais, ele resolveu admitir que errou.

Sem revelar detalhes do que aconteceu no passado, Tirullipa apenas comentou que está envergonhado, que já pediu perdão para a esposa e que está comprometido a mudar .

"Extremamente envergonhado venho pedir perdão, mais uma vez, à minha família, aos meus fãs e quem acompanha o meu trabalho, diante das recentes notícias! Isso não aconteceu agora, isso é coisa do meu passado. Esse episódio exposto foi superado quando caí na real e ainda na época, conversei com minha esposa, reconheci meu erro e pedi perdão comprometido a buscar toda mudança necessária para que eu não perdesse o que tenho de mais importante: minha família. Sei que errei, magoei as pessoas mais importantes da minha vida e desde então venho buscando todos os dias consertar meus erros”, disse ele.

E completou: "Condeno totalmente minhas atitudes do passado e sigo firme no propósito de não repeti-las. Hoje, minha prioridade é viver de forma honesta, respeitosa e transparente, honrando aqueles que acreditam em mim e no meu processo de transformação. Feridas levam tempo para serem curadas, mas não desistirei da minha família e estou buscando ajuda profissional e em todas as áreas para me tornar quem de fato preciso ser! Mais uma vez, perdão a todos que feri diante disso e para que minha família seja poupada de mais exposição peço que parem de atacar quem sequer merecia passar por isso”.

Tirullipa é filho de Tiririca

Em entrevista recente à CARAS Brasil, Tirullipa falou sobre sua relação com o pai, o humorista Tiririca, e relembrou como foi a batalha para desvencilhar sua carreira artística com a do pai. Ao longo de toda a sua trajetória como palhaço e humorista, Tirulippa precisou encarar as comparações. E não foi nada fácil. “Foi muito difícil, porque o jeito de falar é igual, a voz é igual, o corpo é igual (...) Foi uma luta porque meu pai sempre foi meu super-herói. As crianças tinham o Batman, o Homem-Aranha, o Super-Homem, e eu tinha o Tiririca como o meu super-herói. Então, vivia e respirava Tiririca. Quando vi aquele palhaço, pensei: Quero ser igual esse cara”, conta.

“Depois, cresci e aí ficaram dois Tiriricas. A mídia disse que eu precisava ter a minha própria identidade, a cobrança foi muito grande: ‘Ah, o cara é bom, mas imita o pai, papagaio do Tiririca’ (...) Essas piadas começaram naquela época, e foi muito sofrido para mim. Mas entendi que ser parecido com meu pai, sim; carregar o legado dele, sim; mas ser a cópia dele, não. Eu tinha que ter a minha própria identidade, não daria para usar a mesma identidade para os dois. E aí, Deus foi me dando o caminho, meu pai me ajudou muito nesse processo e agora posso dizer que tenho minha própria identidade também”, completa.