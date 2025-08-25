Ex-BBB Douglas Silva rebate fãs nas redes: “Que coisa louca!”

O Ex-BBB Douglas Silva rebate críticas de internautas nas redes sociais após ser acusado de “pedir esmola” durante uma transmissão ao vivo
Publicado em 25/08/2025, às 16h53
Douglas Silva, ator e ex-participante do BBB 22, utilizou suas redes sociais nesta semana para responder um comentário de um seguidor, feito durante live do TikTok. O artista, que tem o costume de interagir com seus seguidores, respondeu um internauta após ser acusado de “pedir esmola”.
“Por que você não para de pedir esmola e vai estudar para um concurso público?”, comentou um usuário de forma agressiva durante a transmissão ao vivo do artista, enquanto Douglas recebia presentes virtuais e conversava com seus seguidores.
O ex-BBB ficou ofendido e rebateu rapidamente o comentário maldoso. “Por incrível que pareça, para você a minha vida está ganha, mas eu trabalho desde os 9 anos de idade. Tenho 37 anos e, graças a Deus, minha vida fluiu muito bem. Tenho casas, carreira bem sucedida, minhas filhas estudam em bons colégios, minha mãe está bem e eu não estou pedindo esmola aqui”, defendeu Douglas.
O artista continuou e explicou como os ataques e críticas de internautas podem ser desiguais e prejudiciais. “As pessoas acham que, por estar na internet, tem o direito de diminuir a outra pessoa. Provavelmente a vida desse indivíduo não deve estar boa, e ele, descontando suas frustrações, quer atacar outra pessoa sem motivo. Eu não fiz nada para ele para merecer isso. Que coisa louca!”, acrescentou ele após o ataque.
“É sempre bom a gente falar sobre isso, para as pessoas entenderem como estão ficando doentes. Acham que podem ir no canal de alguém na internet e falar qualquer coisa”, ressaltou o artista. Ele ainda acrescentou que tal atitude não é justificável, mesmo se estivesse realmente por dificuldades financeiras, ninguém teria o direito de rebaixá-lo.
O ex-BBB finalizou ressaltando a importância da transparência que tem com seus seguidores, já que mostra que tais críticas são sem fundamento e não abalam sua trajetória ou seus objetivos.
Ver essa foto no Instagram
Leia também: Douglas Silva faz decoração toda colorida no novo quarto da filha
|João Gomes, Mestrinho e Jota.pê encantam São Paulo com o show "Dominguinho"
|Raquel Brito fala pela primeira vez sobre ida à delegacia
|Amiga de Maidê Mahl revela que atriz voltou a andar após meses de recuperação
|Médico alerta câncer enfrentado por Osmar Prado: 'Sintomas podem ser confundidos'
|Lia Costa fala sobre desafios da cirurgia plástica e escolha consciente
|Oferta Relâmpago: headphone da Philips com 38% de desconto
|Morre Rogério Meanda, guitarrista da banda Blitz, aos 61 anos
|Astróloga revela conexão espiritual entre Marcos Mion e Rodrigo Faro: 'Muito forte'
|Ary Mirelle defende João Gomes após críticas sobre vídeo com o filho
|Virginia Fonseca revela detalhes dos quartos de seu novo apartamento