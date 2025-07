Douglas Silva faz decoração toda colorida no novo quarto da filha

Em suas redes sociais, o ator Douglas Silva compartilhou detalhes do quarto com vários detalhes coloridos para a filha Morena

Douglas Silva renovou o quarto da filha Morena, de 4 anos. A pequena é irmã de Maria Flor, de 13, e as duas são frutos do seu casamento com Carol Samarão. Em suas redes sociais, ele compartilhou um registro em que mostra a nova decoração.

"A Morena é uma criança incrível, cheia de personalidade. Ela sabe exatamente o que quer: escolheu a cama que queria e os detalhes do seu quartinho novo. Ela se encantou pelas beliches de casinha. Porém a ideia era ter mais uma cama para receber as amigas ", disse o ator na legenda da publicação.

Conforme mencionado por Douglas, o projeto foi pensado de acordo com os gostos pessoais da menina. "Não poderia faltar cores no quarto de uma pequena tão alegre: a decoração foi bem colorida, cheia de detalhes encantadores", complementou.

Para atender a demanda da pequena, a família optou por opções adpatáveis para quando as amigas dormirem por lá. "Ela quis uma cama que pudesse chamar as amigas para fazer uma festa do pijama. Então, agora, colocamos uma cama maior, na verdade, um treliche", explicou a mãe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Douglas Silva (@douglassilva)

Homenagem à Preta Gil

Douglas Silva integrou o time de celebridades que presteram homenagem à Preta Gil. A cantora faleceu no domingo, 20, em Nova York, nos Estados Unidos.

O velório da artista, que será aberto ao público na próxima sexta-feira, 25, acontecerá no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, das 9h às 13h. Após isso, familiares e amigos próximos seguirão para a cerimônia restrita de cremação.

"Pretinha, sua passagem aqui foi linda e cheia de luz. Lembraremos sempre de você assim, cheia de alegria e de amor pra dar. Mesmo na dor nos ensinou com sua força, garra e amor pela vida.

Que Deus te receba de braços abertos!! Muito obrigado pelos conselhos e pela parceria! Descanse em paz", escreveu em suas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Douglas Silva (@douglassilva)

Leia também: Douglas Silva abre detalhes das obras em sua casa: 'Uma loucura'