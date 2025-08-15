CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Influenciadores
  2. Carlinhos Maia responde sobre sua sexualidade de forma brincalhona
Influenciadores / Eita

Carlinhos Maia responde sobre sua sexualidade de forma brincalhona

O influenciador Carlinhos Maia é questionado sobre sua sexualidade pela equipe de obras do rancho, após terminar relacionamento de 15 anos

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 15/08/2025, às 20h32

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Carlinhos Maia e equipe de obras
Carlinhos Maia e equipe de obras - Foto: Reprodução / Instagram

O influenciador e empresário Carlinhos Maia foi questionado sobre sua sexualidade pela equipe de obras do seu rancho. Após terminar relacionamento de 15 anos com Lucas Guimarães e rumores de envolvimento com Eduarda Luvisneck, o influenciador recebeu uma série de perguntas sobre o assunto.

Em seus stories, Carlinhos mostrou a equipe envergonhada ao perguntar se ele era “Gilette”, um termo antigo para se referir à bissexuais. “O senhor agora é Gillette?”, perguntou o funcionário. “Sai daqui de perto de mim”, respondeu Carlinhos Maia na brincadeira.

Relembre o término do influenciador

No final do mês de julho, o influenciador Carlinhos Maia anunciou o fim do relacionamento com o apresentador Lucas Guimarães, após 15 anos de união. O anúncio foi feito através dos perfis oficiais do casal no Instagram.

São 15 anos dividindo a vida: os sonhos, as alegrias, as tristezas e, principalmente, o amor que sempre nos uniu. Em gratidão a esse sentimento, que sempre nos protegeu do mundo — e, às vezes, até de nós mesmos —, estamos aqui para comunicar a todos que sempre se importaram conosco que seguiremos caminhos diferentes daqui para frente, como casal. Temos a certeza de que jamais nos perderemos em alma e coração. Mas agora seguiremos separados”, iniciaram o texto.

Estamos finalizando este ciclo em paz, sem brigas e sem caos. Sendo maduros, e escrevendo juntos este texto para todos que nos amam e nos apoiam. Não foi uma decisão tomada agora. Desde a última (e única) separação que tivemos, sentimos que nos precipitamos por não termos vivido o tempo necessário para reavaliar tudo o que ainda estava fora do lugar. Enfim… amamos vocês e esperamos que respeitem nosso espaço — sem maldades, sem picuinhas e sem notícias falsas. Vamos ficar bem”, finalizou o ex-casal.

Leia também: Carlinhos Maia expõe decisão envolvendo fim do casamento com Lucas Guimarães

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

sexualidadeCarlinhos Maia

Leia também

Traição

Dani Lopez - Foto: Reprodução / Instagram

Influencer apontada como ex-affair de Tirullipa quebra o silêncio

Pedido de filme

Cela Lopes - Foto: Reprodução / Instagram

Cela Lopes assume namoro com CEO e recebe pedido de namoro de cinema

Beleza

Maya Massafera - Foto: Reprodução / Instagram

Maya Massafera choca fãs ao aparecer após procedimento

Namoro

Danilo Santana e Margareth Serrão - Foto: Reprodução / Instagram

Danilo Santana, namorado da mãe de Virgínia, rebate críticas sobre idade

Emagrecimento

Mirela Janis - Foto: Reprodução / Instagram

Mirela Janis surpreende internautas ao mostrar resultado após perder 13 kg

Academia

Juliano Floss - Foto: Reprodução / Instagram

Juliano Floss exibe mudança radical em seu corpo e rotina intensa de treinos

Últimas notícias

Luana, Telmo e Neide MaiaPais e irmã de Bruna Marquezine capricham nos looks para a festa da atriz
João Lucas destaca sua viagem para Fernando de Noronha com SashaJoão Lucas revela memória com Sasha: 'Um dia lindo que eu tive'
Richarlison Jr, Richarlison e Amanda AraújoRicharlison e Amanda Araújo celebram os dois meses do primeiro filho
Carlinhos Maia e equipe de obrasCarlinhos Maia responde sobre sua sexualidade de forma brincalhona
Virginia FonsecaVirginia Fonseca exibe boa forma ao fazer ensaio em clima de carnaval
Bruna MarquezineFesta de Bruna Marquezine: Veja a decoração luxuosa do evento da atriz
João Paulo Demasi, ex de Bela Gil, surge com a namorada no show da filhaSaiba quem é a nova namorada do ex-marido de Bela Gil
Marina Ruy BarbosaMarina Ruy Barbosa enfrenta perrengue para gravar campanha na praia
Kamila Simioni e VirginiaKamila Simioni alfineta Virginia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio
Vanessa Alvaiz aponta que Marcelo Sangalo possui talento para arteAstróloga revela detalhe importante do filho de Ivete Sangalo: 'Os passos da mãe'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade