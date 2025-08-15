Carlinhos Maia responde sobre sua sexualidade de forma brincalhona

O influenciador Carlinhos Maia é questionado sobre sua sexualidade pela equipe de obras do rancho, após terminar relacionamento de 15 anos

O influenciador e empresário Carlinhos Maia foi questionado sobre sua sexualidade pela equipe de obras do seu rancho. Após terminar relacionamento de 15 anos com Lucas Guimarães e rumores de envolvimento com Eduarda Luvisneck, o influenciador recebeu uma série de perguntas sobre o assunto.

Em seus stories, Carlinhos mostrou a equipe envergonhada ao perguntar se ele era “Gilette”, um termo antigo para se referir à bissexuais. “O senhor agora é Gillette?”, perguntou o funcionário. “Sai daqui de perto de mim”, respondeu Carlinhos Maia na brincadeira.

Relembre o término do influenciador

No final do mês de julho, o influenciador Carlinhos Maia anunciou o fim do relacionamento com o apresentador Lucas Guimarães, após 15 anos de união. O anúncio foi feito através dos perfis oficiais do casal no Instagram.

“São 15 anos dividindo a vida: os sonhos, as alegrias, as tristezas e, principalmente, o amor que sempre nos uniu. Em gratidão a esse sentimento, que sempre nos protegeu do mundo — e, às vezes, até de nós mesmos —, estamos aqui para comunicar a todos que sempre se importaram conosco que seguiremos caminhos diferentes daqui para frente, como casal. Temos a certeza de que jamais nos perderemos em alma e coração. Mas agora seguiremos separados”, iniciaram o texto.

“Estamos finalizando este ciclo em paz, sem brigas e sem caos. Sendo maduros, e escrevendo juntos este texto para todos que nos amam e nos apoiam. Não foi uma decisão tomada agora. Desde a última (e única) separação que tivemos, sentimos que nos precipitamos por não termos vivido o tempo necessário para reavaliar tudo o que ainda estava fora do lugar. Enfim… amamos vocês e esperamos que respeitem nosso espaço — sem maldades, sem picuinhas e sem notícias falsas. Vamos ficar bem”, finalizou o ex-casal.

