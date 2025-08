Carlinhos Maia expõe decisão envolvendo fim do casamento com Lucas Guimarães

Carlinhos Maia explicou que tomou uma decisão importante envolvendo sua família após o término com Lucas Guimarães; entenda

O influenciador digital Carlinhos Maia dividiu com os seguidores um novo detalhe envolvendo o fim de seu casamento com Lucas Guimarães. Os dois surpreenderam o público ao anunciarem publicamente a separação no dia 26 de julho, após 15 anos de união.

Agora, quase duas semanas após o divórcio, Carlinhos revelou que, por enquanto, não contará a situação para a mãe. O influenciador explicou que decidiu não revelar a separação para Dona Maria por temer que sua saúde acabe sendo afetada, uma vez que ela passou por uma cirurgia recentemente.

O assunto foi abordado pelo famoso na última terça-feira, 5, pouco antes da matriarca chegar em sua casa. " Mamãe está chegando aí esses dias com o papai. Vamos ter que fingir que estamos juntos porque a velha acabou de fazer uma cirurgia ", declarou ele.

Em seguida, em tom de brincadeira, Carlinhos Maia contou que havia montado um plano para explicar a ausência de Lucas Guimarães na residência: " Vou mandar ela para o seu apartamento, você diz que está gravando lá ", sugeriu o influenciador ao ex-companheiro.

" Não, macho, a mãe é sua ", brincou Lucas, revelando que chegou a conversar brevemente com a ex-sogra no dia anterior. " Ela me ligou e perguntou: ‘cadê você e o Carlinhos?’. Ela não está sabendo de nada, não. Me ligou duas vezes, mas eu estava gravando o programa [no SBT] ", disse ele, por fim.

Reflexão de Lucas Guimarães após a separação

O influenciador digital e apresentador Lucas Guimarães usou as redes sociais na madrugada de terça-feira, 5, para compartilhar uma breve reflexão com o público. Em seu perfil oficial, o ex-marido de Carlinhos Maia falou sobre continuar sendo forte mesmo que o mundo esteja 'desabando'.

O artista não mencionou diretamente o término do ex-casal, mas deixou claro que está passando por um momento delicado em sua vida. Ao final da reflexão, Lucas deixou um recado especial ao público que o acompanha diariamente; confira mais detalhes!

