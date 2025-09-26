Após a morte do irmão, Laura Brito fala sobre recomeços

Na última quinta-feira, 25, a influenciadora Laura Brito utilizou suas redes sociais para desabafar com seus seguidores. Ela falou sobre a fase difícil que está enfrentando no momento após o falecimento de seu irmão, o influenciador Danilo Brito, de 32 anos.

A criadora de conteúdo desabafou sobre a dificuldade de recomeçar. “Parece que eu desaprendi a fazer uma coisa que eu estava tão acostumada a fazer, que era falar com a câmera. Está muito estranho. Desde que tudo aconteceu, eu tive o privilégio de poder parar, de pausar alguns trabalhos que eu tinha. Eu sei que muitas pessoas não conseguem se afastar do trabalho depois de uma grande perda. Perder meu irmão foi devastador e, mesmo assim, já é muito difícil pensar em voltar à rotina. Então reconheço que tive esse privilégio de poder parar, de respirar um pouco”, contou ela em sua publicação.

Ela relatou se sentir culpada por precisar seguir em frente após a perda de seu irmão. “Em poucos dias fará um mês… eu nem gosto de pensar nisso. Minha primeira volta oficial ao trabalho será em uma viagem, e eu ainda me sinto um pouco culpada. O luto traz muitos sentimentos, vêm culpa, vem um turbilhão de coisas. Agora vou realizar um grande sonho e, ao mesmo tempo, penso que meu irmão não teve essa oportunidade. Será que é injusto eu ir? Esses pensamentos surgem, mesmo eu sabendo que não são os melhores, porque, no fundo, não tenho motivos para me culpar… mas é assim que eu me sinto”, acrescentou Laura.

A criadora de conteúdo contou sobre suas fases do luto e como tem lidado com a situação. “Não existe um dia em que eu não chore, nem um dia em que eu não me revolte. Sei que algumas pessoas disseram que eu não deveria me revoltar, mas essa é a opinião de cada um. É realmente uma montanha-russa de sentimentos. Como já comentei em outro vídeo: por mais que muita gente tenha me falado sobre o luto, viver essa experiência, especialmente pela perda de alguém tão próximo, é muito mais complicado. Mas eu vou seguir, vou seguir por mim, por ele, pela minha família, pelos meus seguidores, pelo meu trabalho, e um dia de cada vez”, contou a influenciadora.

A famosa agradeceu aos fãs pelas mensagens acolhedoras no momento difícil. “Quero também agradecer por todas as mensagens e pelo apoio que recebi em relação à minha família, foi algo realmente marcante. Vou compartilhando tudo com vocês. Sei que muita gente já passou ou está passando pelo que eu passei e continuo passando, e é uma dor que acredito que nunca vá desaparecer. Só espero, um dia, voltar a sentir aquela energia de viver que hoje eu não tenho”, finalizou Laura.

