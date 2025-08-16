Tarólogo chama atenção para previsão envolvendo Tiago Piquilo: 'Precisa cuidar'

Tiago Piquilo está confirmado no MasterChef Celebridades; em entrevista à CARAS TV, o tarólogo Val Couto prevê o desempenho do artista
A Band revelou oficialmente os 12 participantes que vão disputar a primeira temporada do MasterChef Celebridades no Brasil. A edição reunirá personalidades de diferentes áreas, todas prontas para encarar os desafios culinários diante dos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.
Um dos nomes que chamaram atenção é de Tiago Piquilo. Em entrevista à CARAS TV, o tarólogo Val Couto prevê o desempenho do artista no MasterChef Celebridades e chama atenção para um quesito envolvendo o cantor.
"As cartas mostram que o Tiago precisa cuidar do lado da saúde. Durante o programa, ele pode vim passar por um problema ligado à saúde e que, de repente, pode deixar a atração. Se ele cuidar, tem tudo para conseguir se dar muito bem, principalmente com improviso", declara.
Usando as cartas de tarô, Val Couto revela detalhes ocultos de Tiago Piquilo e aponta que ele tem uma personalidade marcante. O tarólogo ainda reforça que o cantor pode se envolver em alguns atritos durante sua participação.
"Ele tem uma personalidade muito forte, mas também muito explosiva e isso pode trazer o centro da tensão na forma dele lidar com o programa. É uma vivência muito nova para ele. Pode trazer atrito, alguma coisa que não seja tão legal", finaliza o tarólogo.
Tiago Piquilo é o cantor sertanejo conhecido nacionalmente pela dupla Hugo & Tiago. Nascido no interior de São Paulo, o artista começou a cantar ainda na infância e se apresentava em festas na igreja, escola e festivais. Em setembro de 2021, ele foi anunciado como um dos participantes da décima terceira temporada do reality show A Fazenda, da Record TV.
Leia também: Vidente revela segredos da personalidade de Márcia Goldschmidt: 'As cartas mostram'
Ver essa foto no Instagram
O QUE OS ASTROS REVELAM?
Astróloga revela detalhe importante do filho de Ivete Sangalo: 'Os passos da mãe'
|Astróloga aponta sobre nova fase de Bruna Marquezine: 'Ela tem uma missão'
|Diagnóstico de Jair Bolsonaro é revelado após ida ao hospital
|Tarólogo chama atenção para previsão envolvendo Tiago Piquilo: 'Precisa cuidar'
|Filha de Simone Mendes esbanja fofura nos bastidores de show da mãe
|Kate Middleton vai se mudar com a família após encontrar casa dos sonhos
|Médica alerta para diagnóstico de Patrícia Poeta: 'Dor intensa é um dos sinais'
|Nadja Haddad revela o diagnóstico de sua mãe, que está na UTI
|Vidente revela segredos da personalidade de Márcia Goldschmidt: 'As cartas mostram'
|Médico sobre diagnóstico de Camila Pitanga: 'Trata-se de uma apresentação muito rara'
|Insatisfeita? Eliana abre o jogo sobre como se sente ao completar 1 ano na Globo