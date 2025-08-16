Tarólogo chama atenção para previsão envolvendo Tiago Piquilo: 'Precisa cuidar'

Tiago Piquilo está confirmado no MasterChef Celebridades; em entrevista à CARAS TV, o tarólogo Val Couto prevê o desempenho do artista

A Band revelou oficialmente os 12 participantes que vão disputar a primeira temporada do MasterChef Celebridades no Brasil. A edição reunirá personalidades de diferentes áreas, todas prontas para encarar os desafios culinários diante dos jurados Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Um dos nomes que chamaram atenção é de Tiago Piquilo. Em entrevista à CARAS TV, o tarólogo Val Couto prevê o desempenho do artista no MasterChef Celebridades e chama atenção para um quesito envolvendo o cantor.

"As cartas mostram que o Tiago precisa cuidar do lado da saúde. Durante o programa, ele pode vim passar por um problema ligado à saúde e que, de repente, pode deixar a atração. Se ele cuidar, tem tudo para conseguir se dar muito bem, principalmente com improviso", declara.

O que os astros revelam?

Usando as cartas de tarô, Val Couto revela detalhes ocultos de Tiago Piquilo e aponta que ele tem uma personalidade marcante. O tarólogo ainda reforça que o cantor pode se envolver em alguns atritos durante sua participação.

"Ele tem uma personalidade muito forte, mas também muito explosiva e isso pode trazer o centro da tensão na forma dele lidar com o programa. É uma vivência muito nova para ele. Pode trazer atrito, alguma coisa que não seja tão legal", finaliza o tarólogo.

Quem é Tiago Piquilo?

Tiago Piquilo é o cantor sertanejo conhecido nacionalmente pela dupla Hugo & Tiago. Nascido no interior de São Paulo, o artista começou a cantar ainda na infância e se apresentava em festas na igreja, escola e festivais. Em setembro de 2021, ele foi anunciado como um dos participantes da décima terceira temporada do reality show A Fazenda, da Record TV.

Leia também: Vidente revela segredos da personalidade de Márcia Goldschmidt: 'As cartas mostram'

ASSISTA NA ÍNTEGRA AS PREVISÕES DE VAL COUTO SOBRE O MASTERCHEF CELEBRIDADES:

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: