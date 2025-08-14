CARAS Brasil
  2. Vidente revela segredos da personalidade de Márcia Goldschmidt: 'As cartas mostram'
Horóscopo / EITA!

Vidente revela segredos da personalidade de Márcia Goldschmidt: 'As cartas mostram'

Em entrevista à CARAS Brasil, Val Couto prevê o desempenho de Márcia Goldschmidt no Masterchef Celebridades Brasil e aponta sobre a personalidade dela

Felipe França
por Felipe França
[email protected]

Publicado em 14/08/2025, às 19h22

Márcia Goldschmidt retorna à TV em um formato bem diferente do que o público está acostumado - Foto: Divulgação/Record
A Band revelou oficialmente os 12 participantes que vão disputar a primeira temporada do MasterChef Celebridades no Brasil. Um dos nomes que chamaram atenção é da apresentadora Márcia Goldschmidt

Procurado pela CARAS Brasil, o tarólogo Val Couto revelou, em exclusivo, previsões sobre o desempenho da artista na atração. Segundo o vidente, Márcia tende a render momentos marcantes no MasterChef Celebridades

"Uma pessoa muito polêmica, ela é intensa e sem papas na língua. Ela é uma candidata, que as cartas mostram para mim, que promete render momentos tensos e muitos comentados aqui fora no geral. Essa temporada, ligada a ela, promete muito", declara.  

O que os astros revelam?

Usando as cartas de tarô, Val Couto revela detalhes ocultos da personalidade de Márcia Goldschmidt e aponta que ela é uma pessoa de personalidade forte. O tarólogo ainda reforça que a apresentadora precisa manter o foco na competição. 

"Eu vejo que além de muito brilho, a Márcia Goldschmidt não tem papas na língua e pode provocar algumas polêmicas muito grandes envolvendo o programa. Ela precisa manter o foco para não deixar o programa antes da final", diz

Val Couto alerta que, por conta do temperamento da apresentadora, ela pode acabar se envolvendo em algum conflito com os jurados ou outros participantes da atração:"As cartas mostram para mim que ela tem um temperamento muito explosivo. Ela é de confrontar e pode vir confrontar os jurados e colegas. Isso pode gerar ali algo", finaliza o tarólogo ao prever o desempenho da apresentadora Márcia Goldschmidt no MasterChef Celebridades Brasil. 

Saiba mais sobre a atração

A proposta é manter a essência do MasterChef, mas com um toque de entretenimento voltado para a convivência e as histórias pessoais dos participantes. Com a cozinha mais famosa da TV brasileira como cenário, essa edição especial deve oferecer um espetáculo de carisma e superação, além, é claro, de muitas receitas deliciosas.

Felipe França

Felipe França é jornalista formado pela Faculdade Cásper Líbero (FCL). É repórter de pautas especiais do Grupo Perfil. Tem passagens pela Coluna Flávio Ricco, no R7, e pela TV Gazeta. Possui paixão pelo universo da televisão, novelas e celebridades. Gosta da arte de ouvir histórias e pessoas.

