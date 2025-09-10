CARAS Brasil
Príncipe William está reflexivo e tem pendências para resolver, revela astróloga

O príncipe William enfrenta um momento reflexivo e precisa praticar alguns resgates, como revelou a astróloga Vanessa Alvaiz para a CARAS Brasil

Vanessa Alvaiz e Murilo Rocha
por Vanessa Alvaiz e Murilo Rocha

Publicado em 10/09/2025, às 15h25

Príncipe William
Príncipe William enfrenta momento de reflexão e mais; saiba tudo - Getty Images

O Príncipe William (43) conquista os admiradores da Família Real. Após um ano cheio de complicações, ele agora está em um período de reflexões e enxergando as possibilidades do seu futuro. Quem conta tudo isso e muito mais é Vanessa Alvaiz, astróloga e numeróloga. Em conversa com a CARAS Brasil, ela analisou a vida e o momento atual dele.

Responsabilidade

A especialista conta: "Ele tem um dos melhores números na numerologia, o 23. Número do leão, altamente poderoso, benéfico, de muita proteção e de muitas colheitas, caminhos abertos. Também dá muita agilidade mental para ele. Não tem nenhuma ausência no nome, então extremamente equilibrado, tem todas as ferramentas. Tem desafios, mas sai melhor deles. Ele nasceu num dia muito bonito: chegou aqui no dia 21, um dos melhores números também, pois é a coroa dos magos."

William tem um desafio em vida que é um tanto quanto complexo, mas que vibra com a sua posição. Vanessa revela: "A missão dele é 11. Missão é aquilo: palavra linda, mas que é um desafio. Ele tem a uma missão do mestre. A gente só ganha esse título quando a gente se dedica. É um número lógico, é como se ele tivesse essa missão mesmo acima do outro. É como se ele tivesse que sempre escutar a voz interior dele. Ele é muito guiado espiritualmente falando, ele tem uma proteção espiritual, digno de rei mesmo. Digno de pessoas que sabem que tem uma batalha. A missão é sempre nossa, mas esta é uma responsabilidade com os outros. Digno de rei, também, de uma pessoa que lidera muitas pessoas: seja por exemplos, palavras, pela própria história de vida dele ou sendo um bom pai. Ele veio ensinar e transmitir."

Príncipe William enfrenta novo momento

Vanessa explica que a cada 9 anos um ciclo se fecha para começar outro. Neste momento, ele se encontra mais reflexivo e fazendo balanços, justamente por estar no final de um ciclo: "No horóscopo chinês, ele é o cão. Cão é o amigo de todos, um cara muito amigo, realmente verdadeiro. Esse ano ele já fez aniversário. Ele entrou no ano 9 e está concluindo um ciclo da vida dele. Pitágoras divide as nossas vidas em ciclos de 9, a cada 9 anos fecha-se um ciclo, abre-se um ciclo. Em anos com esse número, fazemos um balanço de vida. Ele tem pensado muito em tudo que viveu: teve o câncer da Kate, a situação com o Harry e o câncer do pai. Não foi um ciclo fácil para ele, mas trouxe muito amadurecimento."

Alvaiz complementa: "Ele tá olhando também para frente e se perguntando: 'o que será meus próximos 9 anos?'. Ele tem quatro planetas retrógrados no mapa. É como se Deus falasse: 'Desça, resolva, mas tem quatro coisas que você não fez muito bem'. São alguns resgates, questões que ele precisa se policiar para assumir e findar essas pendências e assumir com muita propriedade. Todas têm muito a ver com posicionamento, trabalho, lealdade e compromissos. Ele me passa até um cara muito solitário, mas é um cara muito bacana, que quer fazer tudo muito bonito."

Vanessa Alvaiz e Murilo Rocha

Vanessa Alvaiz é Astróloga/Astrologia Cármica Numeróloga, Psicanalista e Terapeuta Junguiana. É professora de astrologia na PUC (Pontifícia Universidade Católica) e autora do 8º ano da Agenda e Planner astrológico. Há 27 anos interpretando os astros.

