CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Caras Indica
  2. Onde assistir a nova temporada de Casamento às Cegas Brasil? - CARAS Indica
Caras Indica / VEM AÍ!

Onde assistir a nova temporada de Casamento às Cegas Brasil? - CARAS Indica

Saiba como, onde e quando começa a nova temporada inédita de Casamento às Cegas Brasil, que promete inovar com elenco de pessoas com mais de 50 anos

Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
por Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
[email protected]

Publicado em 09/09/2025, às 15h30 - Atualizado às 15h43

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Casamento às Cegas
Casamento às Cegas Brasil: saiba tudo da nova temporada - Reprodução/Aline Arruda/Netflix

O amor não tem idade e a nova temporada de Casamento às Cegas Brasilvem disposta a provar isto. Com o subtítulo de Nunca é Tarde, o elenco será composto totalmente por pessoas acima de cinquenta anos.  A CARAS Brasil conta tudo sobre a nova temporada.

Quando começa e onde assistir?

A quinta temporada de Casamento às Cegas Brasil chega nesta quarta-feira (10) com quatro episódios disponíveis, apenas na Netflix. Ao todo, serão 10 episódios: mais quatro chegam ao streaming na próxima quarta (17) e os finais, com focos no casamento, chegam no final de setembro, dia 24. O programa é apresentado por Camila Queiroz e Klebber Toledo.

Qual a dinâmica do reality?

A dinâmica permance a mesma,ou seja, vários participantes entram em cabines e passam a ter dates virtuais, ouvindo as vozes dos pretendentes e se conhecendo. A busca pelo match começa: quais os gostos de cada um, se há interesse em ir para fora das cabines e conhecer a pessoa com quem passaram um tempo e, então, seguir em frente no programa vivendo uma lua de mel e indo para a vida real, para verificar a compatilibilidade. No final, os casais sobem ao altar e lá eles revelam se querem casar ou se será dito um sonoro não e encerrar a jornada por ali.

O que esperar da nova temporada?

Os participantes do experimento - como é chamado a trajetória dos futuros casais e não casais - eram sempre diversos. Desta vez, com o foco no elenco mais maturo, a quebra de tabus no amor da melhor idade, a liberdade e a vida amorosa e sexual dos casais deve entrar em foco, bem como a redescoberta do amor.

Leia também: Saiba onde assistir a nova temporada de Only Murders in the Building, estrelada por Selena Gomez - CARAS Indica

VEJA UMA PUBLICAÇÃO DA CARAS NO INSTAGRAM:

Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas

Murilo Rocha é estudante de Jornalismo pela UMESP. Escreve sobre cultura pop, filmes, games, música, eventos, reality shows e mais. Siga o Murilo nas redes sociais: @eumuriloorocha

Casamento às Cegas

Leia também

SÉRIES

Only Murders in the Building, série estrelada por Selena Gomez, estreia nova temporada - Foto: Divulgação/Disney+

Saiba onde assistir a nova temporada de Only Murders in the Building, estrelada por Selena Gomez - CARAS Indica

TURISMO

Conheça 6 exposições que estarão em cartaz durante o mês de setembro em São Paulo - Foto: Beto Assem/Levi Fanan/Divulgação/Pinacoteca

6 exposições para aproveitar a cidade de São Paulo durante setembro - CARAS INDICA

Impressionante!

Perfumes da Natura - Reprodução/Natura

Cinco perfumes femininos da Natura que deixam muito rastro - CARAS Indica

MÚSICA

The Runarounds é destaque da Amazon Prime Video - Foto: Getty Images

5 séries musicais imperdíveis para maratonar nos streamings agora mesmo

PARA CURTIR

Os doramas são produções asiáticas que conquistaram o mundo do streaming nos últimos anos - Foto: Reprodução/Netflix

Confira 5 doramas disponíveis na Netflix para maratonar no final de semana - CARAS Indica

ASSISTA!

7 doramas que estão na Netflix - Reprodução/Divulgação/Netflix

7 doramas imperdíveis para assistir na Netflix - CARAS Indica

Últimas notícias

Thais Fersoza sofreu uma reação alérgica no rostoMédica explica reação alérgica de Thais Fersoza e faz alerta sobre rosto inchado: 'Pode evoluir'
NoneOferta do dia: Samsung Galaxy Watch Ultra com desconto de 52%
Claudia Mauro está no ar com a reprise de 'História de Amor'Claudia Mauro revela que foi negociada por 3000 camelos em Marrocos; confira
Rafa KalimannRafa Kalimann deixa escapar data de nascimento da filha Zuza
Choi Woo Shik'Would You Marry Me': quando estreia o novo dorama de Choi Woo Shik?
Angela Ro RoAngela Ro Ro: Empresário fala sobre a herança da cantora
Casamento às Cegas Brasil: saiba tudo da nova temporadaOnde assistir a nova temporada de Casamento às Cegas Brasil? - CARAS Indica
Pedro NovaesPedro Novaes fala sobre receber o título de "galã da nova geração"
Reynaldo Gianecchini teve um linfoma não-Hodgkin, mas atualmente está completamente recuperado e curadoReynaldo Gianecchini fala sobre diagnóstico e médico alerta: 'Desafio importante de saúde pública'
Maíra Cardi se defende após mostrar rotina de Thiago Nigro com SophiaMaíra Cardi se defende após ser criticada por causa de Thiago Nigro e a filha
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade