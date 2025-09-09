Onde assistir a nova temporada de Casamento às Cegas Brasil? - CARAS Indica

Saiba como, onde e quando começa a nova temporada inédita de Casamento às Cegas Brasil, que promete inovar com elenco de pessoas com mais de 50 anos

O amor não tem idade e a nova temporada de Casamento às Cegas Brasilvem disposta a provar isto. Com o subtítulo de Nunca é Tarde, o elenco será composto totalmente por pessoas acima de cinquenta anos. A CARAS Brasil conta tudo sobre a nova temporada.

Quando começa e onde assistir?

A quinta temporada de Casamento às Cegas Brasil chega nesta quarta-feira (10) com quatro episódios disponíveis, apenas na Netflix. Ao todo, serão 10 episódios: mais quatro chegam ao streaming na próxima quarta (17) e os finais, com focos no casamento, chegam no final de setembro, dia 24. O programa é apresentado por Camila Queiroz e Klebber Toledo.

Qual a dinâmica do reality?

A dinâmica permance a mesma,ou seja, vários participantes entram em cabines e passam a ter dates virtuais, ouvindo as vozes dos pretendentes e se conhecendo. A busca pelo match começa: quais os gostos de cada um, se há interesse em ir para fora das cabines e conhecer a pessoa com quem passaram um tempo e, então, seguir em frente no programa vivendo uma lua de mel e indo para a vida real, para verificar a compatilibilidade. No final, os casais sobem ao altar e lá eles revelam se querem casar ou se será dito um sonoro não e encerrar a jornada por ali.

O que esperar da nova temporada?

Os participantes do experimento - como é chamado a trajetória dos futuros casais e não casais - eram sempre diversos. Desta vez, com o foco no elenco mais maturo, a quebra de tabus no amor da melhor idade, a liberdade e a vida amorosa e sexual dos casais deve entrar em foco, bem como a redescoberta do amor.

