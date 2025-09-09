CARAS Brasil
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Previsão revela se Virginia e Vini Jr vão ficar juntos: ‘Vejo aqui’
Horóscopo / Vidente

Previsão revela se Virginia e Vini Jr vão ficar juntos: ‘Vejo aqui’

A vidente Kelida abre o jogo de cartas para fazer uma previsão sobre os rumores envolvendo Virginia Fonseca e Vini Jr. Será que vira romance?

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 09/09/2025, às 12h48

Virginia Fonseca e Vini Jr
Virginia Fonseca e Vini Jr - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o jogador de futebol Vini Jr estão mais próximos nos últimos tempos e até curtiram um passeio de barcos juntos na Espanha nos últimos dias. Tanto que os rumores sobre um suposto affair entre eles circulam pela web. Com isso, a vidente Kelida fez uma previsão sobre o que esperar dos dois.

Em uma leitura das cartas, Kelida contou que Virginia e Vini estão próximos, mas que não deve virar um namoro longo. "As cartas mostram um romance rápido, intenso, com bastante desejo e química, mas sem perspectiva de se transformar em algo duradouro. Vini aparece muito mais encantado, disposto a investir na relação e até a presentear Virgínia com algo de grande valor. Já ela está mais inclinada a curtir o momento, sem abrir espaço para entrega total", disse ela. 

A vidente ainda comentou: "Vejo aqui uma faísca de ciúmes. É como se Virgínia estivesse, de certa forma, provocando Zé Felipe, despertando uma reação nele". 

Previsão sobre Zé Felipe

Falando no ex-marido de Virginia, a vidente também fez previsões sobre a vida pessoal de Zé Felipe. Ela contou que ele está em uma fase de curtir. "A energia mostra novidades, encontros e conversas, mas nada que se consolide em um relacionamento sério neste momento. Ele busca paixões rápidas, intensas, que logo se transformam em outras experiências", afirmou ela, e completou: "O coração dele anseia por construir algo sólido, mas ainda existem obstáculos emocionais e feridas que precisam ser curadas antes de se entregar por inteiro". 

Por fim, ela analisou que Zé vai passar por um período de autoconhecimento. "Ele está entendendo o que realmente deseja no amor. Por enquanto, vive paixões passageiras que o ensinam e o preparam para algo mais profundo no futuro", afirmou. 

Maiara e Maraisa falam sobre Zé Felipe e Virginia

As cantoras Maiara e Maraisa surpreenderam ao falarem sobre a separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe. Em entrevista ao Portal Leo Dias, elas opinaram sobre a nova fase na vida da influencer e do cantor. 

"É uma pena pelo término de duas pessoas que a gente amava muito. Ela é uma super querida e o Zé também. Ele é um menino maravilhoso, que a gente conhece há muito tempo, mas, se a escolha deles é não estar mais juntos, a gente tem que entender. Nós continuamos ali, amando muito essa família, porque não vai deixar de ser", disse Maraisa. 

Então, Maiara completou e ainda falou sobre os rumores de affair do ex-casal. "A gente torce pela felicidade dos dois, com quem eles quiserem, e até onde eu sei, essas pessoas que ventilam na mídia (Vini Jr. e Ana Castela) são pessoas maravilhosas também. Então, por que não ser feliz? Eu acho que a gente tem que buscar ser feliz e, assim, gente feliz não atrapalha a vida de ninguém. A gente tem que desejar sempre o bem", contou. 

Ela ainda encheu Virginia de elogios. "A Virginia também é uma mulher super empoderada, né? Uma mãezona. Eu acho que tem que ser feliz da forma que quiser e com quem quiser. E eu acho que, assim, pelas pessoas que ouço, que ventilam os nomes, eu não sei se é verdade ou não, são pessoas maravilhosas também. Então, por que não? Acho que todo mundo tem que ser feliz", afirmou. 

Por fim, Maraisa falou sobre Zé. "(O Zé) também nos apresentou à Virginia, que é uma menina maravilhosa. Então, assim, o que eu desejo é alegria para eles, com quem eles quiserem estar. A gente queria os dois juntos, mas, se aconteceu alguma coisa, que sejam felizes da forma que eles quiserem, com quem eles quiserem. Eu acho que é isso", finalizou. 

Leia também: Saiba como será a festa de aniversário de 1 ano do filho de Virginia e Zé Felipe

