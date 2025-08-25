CARAS Brasil
  2. Catia Fonseca continua na Globo? Astróloga revela: 'Recomeços'
Horóscopo / NOVA APRESENTADORA?

Catia Fonseca continua na Globo? Astróloga revela: 'Recomeços'

Em conversa com a CARAS Brasil, Vanessa Alvaiz revelou sobre os caminhos de Catia Fonseca na líder de audiência; saiba tudo

Vanessa Alvaiz e Murilo Rocha
por Vanessa Alvaiz e Murilo Rocha

Publicado em 25/08/2025, às 15h16

Cátia Fonseca
Cátia Fonseca segue na Globo? Saiba o que a astróloga Vanessa Alvaiz revelou! - Reprodução/Instagram

No ar pelo Dança dos Famosos no Domingão com o Huck e aguardando a fase de repescagens para tentar voltar para o elenco fixo no próximo domingo (31), Catia Fonseca é um nome querido do público para um possível programa na emissora. Em conversa com a CARAS Brasil, a astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz revelou sobre os caminhos da apresentadora e deu uma dica para ela.

Sobre se tornar uma apresentadora da líder de audiência - seja na emissora aberta ou em canais pagos, como o GNT - Alvaiz pontua: "Ela uma aquariana, uma mulher futurista, anos-luz, tem uma lua no signo de leão que preza a expressão, veio brilhar e tem facilidade na comunicação. Ela está no ano 3, que é o ano da comunicação, expressão, sorte e propagação. Faz todo o sentido, ela estar na Dança dos Famosos. Ela está se posicionando para novidades, ainda que ela não tenha tanta facilidade na dança, mas a dança é expressão também. A Catia está se colocando nesse movimento e mudando. Pode ser que sim, que ela já tenha alguma coisa vindo aí. Pode ser que sim, que ela vai aproveitar toda essa vibração desse ano mágico e de sorte que ela está."

Ano de mudanças

Sobre a numerologia dela, Vanessa diz: "O nome de batismo dela tem um número meio solitário. Dá um 3, resulta de um 3, mas não é um 3 raiz. A gente sempre precisa avaliar de onde que vem esse número para não desconsiderar a energia como um todo. Vem de um 39, que dá 12, que dá 3, que chega na comunicação, mas a base dela é muito solitária, muito contemplativa e meditativa, ela precisa também do silêncio."

Por fim, ela dá um conselho para a comunicadora e explica: "Deixo uma dica aqui para ela: o nome artístico dela é Catia Fonseca. Resulta em números que a coloca muito em começos e recomeços. Sugiro para que ela mudasse futuramente já diante dessa mudança toda que ela está fazendo na vida profissional.Nesse ano todo mágico de expressão de comunicação para sair dessas questões. Ela tem ausência do 7 no nome, de escutar a sua voz, tem ausência do 8 também da famosa autodisciplina, aquela disciplina começo-meio e fim. Ela é galo no chinês, intelectual, estudiosa e tem uma Vênus no signo de peixes que ativa ela todo o lance emocional, empatia, que isso é muito bom pra lidar com o público."

Vanessa Alvaiz e Murilo Rocha

Vanessa Alvaiz é Astróloga/Astrologia Cármica Numeróloga, Psicanalista e Terapeuta Junguiana. É professora de astrologia na PUC (Pontifícia Universidade Católica) e autora do 8º ano da Agenda e Planner astrológico. Há 27 anos interpretando os astros.

dança dos famososgloboCatia Fonseca

