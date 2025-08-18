CARAS Brasil
  2. Astrologia: As reviravoltas que vão chegar com a Lua Nova de Agosto
Horóscopo / Novidade

Astrologia: As reviravoltas que vão chegar com a Lua Nova de Agosto

Virgem no comando: reviravoltas e emoções fortes chegam com a Lua Nova de agosto e prometem agitar a vida da população

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 18/08/2025, às 12h23

Lua
Lua - Foto: Getty Images

Prepare-se, porque a Lua Nova de Agosto promete mexer com a energia de todos nós. Segundo o astrólogo de celebridades Kyle Thomas ao site People, este fenômeno, que acontecerá em Virgem no dia 22 de agosto às 23h06 (horário do Pacífico), traz consigo reviravoltas repentinas e emoções à flor da pele.

A energia virginiana, elemento Terra, está ligada a rotina, trabalho, saúde e responsabilidades diárias. Isso significa que assuntos profissionais, projetos, colegas de trabalho e até mesmo cuidados com o corpo e animais de estimação podem entrar em destaque neste período. “A Lua Nova em Virgem é perfeita para organizar a vida, planejar metas e se concentrar no que realmente importa”, explica Thomas.

Reviravoltas inesperadas: quem precisa ficar atento

O astrólogo alerta que a quadratura exata com Urano traz um ingrediente surpresa: acontecimentos inesperados, mudanças de última hora e notícias chocantes. “Algumas pessoas podem ganhar muito, enquanto outras perdem bastante. É um momento de energia instável, que pode gerar impulsividade, ansiedade e decisões precipitadas”, comenta Thomas.

No entanto, nem tudo é tensão: para quem busca romance ou reconexão afetiva, esta Lua Nova também pode acender a chama do amor. Segundo o especialista, algumas pessoas terão seus corações particularmente incendiados, podendo vivenciar novas paixões ou fortalecer laços já existentes.

Como aproveitar a energia da Lua Nova

Para canalizar essa energia de forma positiva, Thomas sugere atividades físicas e criativas. Cozinhar, cuidar do jardim, artesanato ou qualquer ação que envolva movimento e foco prático pode ajudar a equilibrar a impulsividade e ansiedade típicas deste período.

Além disso, vale lembrar que as decisões tomadas agora podem se refletir mais adiante, especialmente com a segunda Lua Nova em Virgem, marcada para 21 de setembro, e com o eclipse lunar em Virgem de março do próximo ano, apontando para acontecimentos de longo prazo que têm início neste ciclo.

Se você está sentindo que mudanças estão a caminho, essa Lua Nova é o momento de observar, se organizar e, principalmente, se permitir sentir cada reviravolta do destino. O céu está conspirando para mexer com a rotina, o amor e até mesmo com pequenos detalhes do dia a dia – basta se deixar guiar pela energia de Virgem.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

