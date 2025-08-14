Astrologia: Veja o que manifestar quando a lua estiver em cada signo

A astrologia pode ser uma aliada no processo de manifestação do seus desejos. Saiba o que você pode atrair quando a lua estiver em cada signo

O processo de manifestação dos seus desejos é algo que pode acontecer com frequência e pode te ajudar a realizar seus grandes sonhos por meio da atração. Porém, você sabe qual é o momento mais propício para que seus desejos sejam alcançados? A astrologia pode ajudar a definir o que pedir em cada momento do ano .

De acordo com uma reportagem da revista Elle norte-americana, a astrologia é útil na hora do processo de manifestação porque existem momentos especiais para fazer pedidos. A publicação contou que os períodos de Lua Nova e Lua Cheia são ótimos para intensificar a manifestação .

Inclusive, a fase da lua em cada signo auxilia no momento perfeito para pedir cada coisa em sua vida. Por exemplo, você pode usar a lua nova ou cheia em Libra para pedir por um relacionamento duradouro com alguém que o ame. Para isso, você pode ficar de olho qual é a fase da lua no dia em que você quer fazer a manifestação e qual é o signo daquele momento. Basta você planejar com antecedência para fazer o seu ritual de manifestação na lua correta. Assim, você pode ter uma ajudinha dos astros em suas manifestações.

A reportagem da revista Elle ainda trouxe uma lista com os pedidos que são ideais para fazer quando a lua estiver em cada um dos signos do zodíaco. Confira abaixo:

Áries: É o signo para manifestar a coragem, recomeços e experiências que envolvem a paixão.

Touro: É idela para ter segurança financeira, confiança e autocuidado.

Gêmeos: É o signo que traz a comunicação, novos amigos e projetos que envolvem escrever, falar e ensinar.

Câncer: Este momento da lua é quando proporciona a cura emocional e fortalecimento de laços com a família.

Leão: É o signo ideal para confiança, projetos artísticos e fama.

Virgem: Proporciona desejos relacionados com organização, trabalho e apoio de outras pessoas.

Libra: É o signo que está ligado com romance, luxo, moda, justiça e paz.

Escorpião: É o signo para manifestar transformação, relações de intimidade e conexões profundas.

Sagitário: Proporciona aventura, viagens e questões relacionadas com a verdade.

Capricórnio: É o signo que traz vitórias profissionais e riqueza.

Aquário: Proporciona inovação, paz mundial e questões com a comunidade.

Peixes: É o signo para manifestar inspiração criativa e romance mágico.

Rituais para a Lua Cheia

A sensitiva e especialista Zoe Lua, do Astrocentro, compartilhou rituais personalizados para cada signo fazer na Lua Cheia. De acordo com Zoe, esta Lua oferece uma oportunidade de quebrar amarras e abrir espaço para o novo agir, especialmente quando se trata de desapegar do ego e fortalecer a conexão espiritual.

Signos de Fogo (Áries, Leão e Sagitário)

A Lua Cheia em Aquário envia um forte chamado espiritual para os signos de Fogo. Zoe recomenda que aproveitem este momento para agir com propósito e clareza. “Essa é a hora de agir com mais coragem e consciência, colocando a sua força a serviço do bem maior”, orienta ela. Para esse ritual, sugere-se acender uma vela vermelha com mel enquanto pede clareza sobre como canalizar essa força de forma sábia e alinhada com o universo.

Signos de Terra (Touro, Virgem e Capricórnio)

Para os signos de Terra, que são mais ligados ao controle, essa Lua oferece a oportunidade de soltar as rédeas e confiar no invisível. Zoe indica um banho com lavanda, louro e folhas de pitanga, enquanto pede desapego e abertura de caminhos espirituais. A energia de Aquário ajuda a quebrar estruturas antigas, permitindo o fortalecimento da fé interna e a transformação da visão de mundo.

Signos de Ar (Gêmeos, Libra e Aquário)

Os signos de Ar sentirão a mente em ebulição, com muitas ideias e pressentimentos que devem ser ouvidos com atenção. “É o momento perfeito para meditação, escrita intuitiva e conexão com oráculos”, sugere Zoe. Para fortalecer essa conexão espiritual, o uso de incensos como mirra, alfazema ou breu-branco pode ajudar a aprofundar essa escuta. Aquário, regente dessa Lua, estimula insights profundos e a clareza mental.

Signos de Água (Câncer, Escorpião e Peixes)

Para os signos de Água, a Lua Cheia favorece uma purificação emocional intensa. É o momento de buscar o perdão e a reconexão com os ancestrais, fechando ciclos de dor. Zoe recomenda um banho com rosas brancas, camomila e água de flor de laranjeira, acompanhado de oração para abrir os caminhos para o renascimento emocional. A energia da Lua Cheia ajuda a curar feridas profundas e a trazer leveza ao espírito.

Conectando-se com o Invisível

A Lua Cheia em Aquário é mais do que um evento cósmico visualmente bonito — ela é um convite profundo à libertação interior e ao despertar espiritual. Zoe Lua destaca que a espiritualidade está soprando mudanças: “Quem confia no invisível, anda mais leve com o destino.” Aproveite essa fase para limpar o que não serve mais e permitir que a energia da Lua ilumine o caminho para novas possibilidades.

