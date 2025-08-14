CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Horóscopo
  2. Astrologia: Veja o que manifestar quando a lua estiver em cada signo
Horóscopo / Dica

Astrologia: Veja o que manifestar quando a lua estiver em cada signo

A astrologia pode ser uma aliada no processo de manifestação do seus desejos. Saiba o que você pode atrair quando a lua estiver em cada signo

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 14/08/2025, às 18h20

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Lua Cheia
Lua Cheia - Foto: Getty Images

O processo de manifestação dos seus desejos é algo que pode acontecer com frequência e pode te ajudar a realizar seus grandes sonhos por meio da atração. Porém, você sabe qual é o momento mais propício para que seus desejos sejam alcançados? A astrologia pode ajudar a definir o que pedir em cada momento do ano.

De acordo com uma reportagem da revista Elle norte-americana, a astrologia é útil na hora do processo de manifestação porque existem momentos especiais para fazer pedidos. A publicação contou que os períodos de Lua Nova e Lua Cheia são ótimos para intensificar a manifestação.

Inclusive, a fase da lua em cada signo auxilia no momento perfeito para pedir cada coisa em sua vida. Por exemplo, você pode usar a lua nova ou cheia em Libra para pedir por um relacionamento duradouro com alguém que o ame. Para isso, você pode ficar de olho qual é a fase da lua no dia em que você quer fazer a manifestação e qual é o signo daquele momento. Basta você planejar com antecedência para fazer o seu ritual de manifestação na lua correta. Assim, você pode ter uma ajudinha dos astros em suas manifestações.

A reportagem da revista Elle ainda trouxe uma lista com os pedidos que são ideais para fazer quando a lua estiver em cada um dos signos do zodíaco. Confira abaixo:

  • Áries: É o signo para manifestar a coragem, recomeços e experiências que envolvem a paixão.
  • Touro: É idela para ter segurança financeira,  confiança e autocuidado. 
  • Gêmeos: É o signo que traz a comunicação, novos amigos e projetos que envolvem escrever, falar e ensinar. 
  • Câncer: Este momento da lua é quando proporciona a cura emocional e fortalecimento de laços com a família. 
  • Leão: É o signo ideal para confiança, projetos artísticos e fama.
  • Virgem: Proporciona desejos relacionados com organização, trabalho e apoio de outras pessoas. 
  • Libra: É o signo que está ligado com romance, luxo, moda, justiça e paz. 
  • Escorpião: É o signo para manifestar transformação, relações de intimidade e conexões profundas. 
  • Sagitário: Proporciona aventura, viagens e questões relacionadas com a verdade. 
  • Capricórnio: É o signo que traz vitórias profissionais e riqueza. 
  • Aquário: Proporciona inovação, paz mundial e questões com a comunidade. 
  • Peixes: É o signo para manifestar inspiração criativa e romance mágico. 

Rituais para a Lua Cheia

A sensitiva e especialista Zoe Lua, do Astrocentro, compartilhou rituais personalizados para cada signo fazer na Lua Cheia. De acordo com Zoe, esta Lua oferece uma oportunidade de quebrar amarras e abrir espaço para o novo agir, especialmente quando se trata de desapegar do ego e fortalecer a conexão espiritual.

Signos de Fogo (Áries, Leão e Sagitário)

A Lua Cheia em Aquário envia um forte chamado espiritual para os signos de Fogo. Zoe recomenda que aproveitem este momento para agir com propósito e clareza. “Essa é a hora de agir com mais coragem e consciência, colocando a sua força a serviço do bem maior”, orienta ela. Para esse ritual, sugere-se acender uma vela vermelha com mel enquanto pede clareza sobre como canalizar essa força de forma sábia e alinhada com o universo.

Signos de Terra (Touro, Virgem e Capricórnio)

Para os signos de Terra, que são mais ligados ao controle, essa Lua oferece a oportunidade de soltar as rédeas e confiar no invisível. Zoe indica um banho com lavanda, louro e folhas de pitanga, enquanto pede desapego e abertura de caminhos espirituais. A energia de Aquário ajuda a quebrar estruturas antigas, permitindo o fortalecimento da fé interna e a transformação da visão de mundo.

Signos de Ar (Gêmeos, Libra e Aquário)

Os signos de Ar sentirão a mente em ebulição, com muitas ideias e pressentimentos que devem ser ouvidos com atenção. “É o momento perfeito para meditação, escrita intuitiva e conexão com oráculos”, sugere Zoe. Para fortalecer essa conexão espiritual, o uso de incensos como mirra, alfazema ou breu-branco pode ajudar a aprofundar essa escuta. Aquário, regente dessa Lua, estimula insights profundos e a clareza mental.

Signos de Água (Câncer, Escorpião e Peixes)

Para os signos de Água, a Lua Cheia favorece uma purificação emocional intensa. É o momento de buscar o perdão e a reconexão com os ancestrais, fechando ciclos de dor. Zoe recomenda um banho com rosas brancas, camomila e água de flor de laranjeira, acompanhado de oração para abrir os caminhos para o renascimento emocional. A energia da Lua Cheia ajuda a curar feridas profundas e a trazer leveza ao espírito.

Conectando-se com o Invisível

A Lua Cheia em Aquário é mais do que um evento cósmico visualmente bonito — ela é um convite profundo à libertação interior e ao despertar espiritual. Zoe Lua destaca que a espiritualidade está soprando mudanças: “Quem confia no invisível, anda mais leve com o destino.” Aproveite essa fase para limpar o que não serve mais e permitir que a energia da Lua ilumine o caminho para novas possibilidades.

Leia também: Mapa astral de Wagner Moura: Saiba o que os astros dizem sobre ele

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

HoróscopoastrologiasignosLua Cheiaritual poderoso

Leia também

EITA!

Márcia Goldschmidt retorna à TV em um formato bem diferente do que o público está acostumado - Foto: Divulgação/Record

Vidente revela segredos da personalidade de Márcia Goldschmidt: 'As cartas mostram'

Astrologia

Curiosidade da astrologia - Foto: Getty Images

Um único signo é considerado o mais frustrante do zodíaco. É o seu?

DOMINGÃO COM HUCK

A astróloga fez uma previsão sofre o futuro de Rodrigo Faro na Dança dos Famosos - Reprodução/Globo/Léo Rosario

Astróloga analisa futuro de Rodrigo Faro na Dança dos Famosos: 'Grandes chances'

ENTENDA!

A atriz Carolina Dieckmmann - Foto: Reprodução/Instagram @loracarola

Numeróloga explica significado de mudança no nome de Carolina Dieckmmann: 'Muita análise'

ENTENDA

Astróloga aponta que Marcelo tem vocação para percussão e som - Foto: Brazil News

Astróloga sobre personalidade do filho de Ivete Sangalo: 'Por isso que ele se dá tão bem'

MOMENTO

Astróloga fala sobre futuro de Neymar nos campos - Getty Images

Astróloga aponta reflexões e futuro de Neymar no Santos: 'Momento muito delicado'

Últimas notícias

Brunna Gonçalves spoiler sobre a festa de mesversário da filhaBrunna Gonçalves mostra a filha com look igual ao de Ludmilla no mesversário
Lua CheiaAstrologia: Veja o que manifestar quando a lua estiver em cada signo
Rayane FigliuzziRayane Figliuzzi, namorada de Belo, comemora guarda do filho
Adriana Colin e FaustãoAdriana Colin fala de Faustão e lembra de conselho do apresentador
Danilo Santana e Margareth SerrãoDanilo Santana, namorado da mãe de Virgínia, rebate críticas sobre idade
Felipe TittoFelipe Titto revela por que não faz mais novelas e quanto ganhava atuando
Virginia Fonseca posta reflexãoVirginia Fonseca posta sobre 'paz interior' após rumores de climão com Zé Felipe
Sabrina SáCantora gospel Sabrina Sá emociona ao revelar câncer de mama
NoneOfertas do dia: descontos de até 52% no smartphone POCO X7 Pro
O mel silvestre encanta pelo sabor e pelos benefícios à saúdeMel silvestre: o segredo das abelhas que conquista paladares e traz benefícios à saúde
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade