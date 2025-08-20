Astróloga revela trajetória de Alvaro Xaro na Dança dos Famosos: 'Essa energia é favorável'

Em entrevista à CARAS Brasil, Vanessa Alvaiz revelou mais detalhes das possibilidades envolvendo o futuro de Alvaro Xaro após a Dança dos Famosos

Nas últimas semanas, Alvaro Xaro (26) tem sido um dos assuntos mais comentados do momento. O influenciador digital ganhou ainda mais o público após ser escalado como um dos integrantes da Dança dos Famosos 2025. Nas redes sociais, internautas passaram a comentar sobre a possibilidade de o criador de conteúdo continuar na Globo mesmo após o fim do quadro do Domingão com Huck.

Em entrevista à CARAS Brasil, Vanessa Alvaiz explica que o momento em que Alvaro Xaro se encontra é muito propício para grandes mudanças em sua vida pessoal e profissional. "Ele está neste momento agora, no ano 5, que é ano de muito movimento e mudança. Então vai coincidir nesse momento que ele está na Dança dos Famosos, né? Ele está nessa energia, essa energia é favorável para ele. Movimento, dança, mudança", destaca.

"A dança nada mais é que movimento. Então, ele está nesse ano muito próximo. Em novembro, ele muda a frequência, ele vai para o ano 6, um ano muito mais das associações. Um ano que vibra também, com reuniões, beleza, encontros", acrescenta.

Além disso, a astróloga reforça que o quadro do programa de Luciano Huck pode trazer uma série de novas oportunidades para o influenciador digital no futuro: "Pode ser que sim, pode ser que ele tenha, que essa Dança dos Famosos vai acabar gerando aí... Vai ter esses desdobramentos, né? Isso eu te digo que nesse momento agora tá tudo muito auspicioso pra ele, que ele tá nessa vibração, de mudanças e movimentos".

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ALVARO XARO

