Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Astróloga revela trajetória de Alvaro Xaro na Dança dos Famosos: 'Essa energia é favorável'
Horóscopo / GLOBO

Astróloga revela trajetória de Alvaro Xaro na Dança dos Famosos: 'Essa energia é favorável'

Em entrevista à CARAS Brasil, Vanessa Alvaiz revelou mais detalhes das possibilidades envolvendo o futuro de Alvaro Xaro após a Dança dos Famosos

Vanessa Alvaiz e Júlia Wasko
por Vanessa Alvaiz e Júlia Wasko

Publicado em 20/08/2025, às 17h10

A astróloga fez uma previsão sofre o futuro de Alvaro Xaro na Dança dos Famosos
A astróloga fez uma previsão sofre o futuro de Alvaro Xaro na Dança dos Famosos - Divulgação

Nas últimas semanas, Alvaro Xaro (26) tem sido um dos assuntos mais comentados do momento. O influenciador digital ganhou ainda mais o público após ser escalado como um dos integrantes da Dança dos Famosos 2025. Nas redes sociais, internautas passaram a comentar sobre a possibilidade de o criador de conteúdo continuar na Globo mesmo após o fim do quadro do Domingão com Huck

Em entrevista à CARAS BrasilVanessa Alvaiz explica que o momento em que Alvaro Xaro se encontra é muito propício para grandes mudanças em sua vida pessoal e profissional. "Ele está neste momento agora, no ano 5, que é ano de muito movimento e mudança. Então vai coincidir nesse momento que ele está na Dança dos Famosos, né? Ele está nessa energia, essa energia é favorável para ele. Movimento, dança, mudança", destaca.

"A dança nada mais é que movimento. Então, ele está nesse ano muito próximo. Em novembro, ele muda a frequência, ele vai para o ano 6, um ano muito mais das associações. Um ano que vibra também, com reuniões, beleza, encontros", acrescenta.

Além disso, a astróloga reforça que o quadro do programa de Luciano Huck pode trazer uma série de novas oportunidades para o influenciador digital no futuro: "Pode ser que sim, pode ser que ele tenha, que essa Dança dos Famosos vai acabar gerando aí... Vai ter esses desdobramentos, né? Isso eu te digo que nesse momento agora tá tudo muito auspicioso pra ele, que ele tá nessa vibração, de mudanças e movimentos".

FUTURO DE RODRIGO FARO

"Então, ele tem grandes chances mesmo de levar. Não posso falar que ele vai ganhar, mas digamos que ele é um que está vibrando e no positivo para ganhar. Não só pelo talento dele, que ele tem um talento também absurdo na dança, que não é desconhecido de ninguém, o Rodrigo dança bem, mas ele também está em uma frequência boa do ano, principalmente após o aniversário dele", destaca.

"A edição, quando for realmente terminar 2025, ele já vai estar nesse ano pessoal três, que é o ano da sorte, da comunicação, da propagação. Então ele tem chance, sim, não só pelo talento dele, como também para as vibrações numerológicas dele", acrescenta. Continue lendo aqui!

Vanessa Alvaiz e Júlia Wasko

Vanessa Alvaiz é Astróloga/Astrologia Cármica Numeróloga, Psicanalista e Terapeuta Junguiana. É professora de astrologia na PUC (Pontifícia Universidade Católica) e autora do 8º ano da Agenda e Planner astrológico. Há 27 anos interpretando os astros.

