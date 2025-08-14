Astróloga analisa futuro de Rodrigo Faro na Dança dos Famosos: 'Grandes chances'

Em entrevista à CARAS Brasil, Vanessa Alvaiz fez uma previsão envolvendo a participação de Rodrigo Faro na Dança dos Famosos 2025 após sua saída da Record

Em dezembro de 2024, Rodrigo Faro (51) anunciou sua saída da Record. Poucos meses depois, foi confirmado como um dos integrantes da Dança dos Famosos 2025. Desde a estreia do quadro do Domingão com Huck, o apresentador tem chamado a atenção do público com seu gingado e carisma.

Em entrevista à CARAS Brasil, Vanessa Alvaiz explica que, com base no ano pessoal de Rodrigo Faro, em que ele vai entrar no ano três, que é o ano da sorte, da comunicação e da expressão, há uma grande chance dele ter um sucesso com essa participação no programa comandado por Luciano Huck.

"Então, ele tem grandes chances mesmo de levar. Não posso falar que ele vai ganhar, mas digamos que ele é um que está vibrando e no positivo para ganhar. Não só pelo talento dele, que ele tem um talento também absurdo na dança, que não é desconhecido de ninguém, o Rodrigo dança bem, mas ele também está em uma frequência boa do ano, principalmente após o aniversário dele", destaca.

"A edição, quando for realmente terminar 2025, ele já vai estar nesse ano pessoal três, que é o ano da sorte, da comunicação, da propagação. Então ele tem chance, sim, não só pelo talento dele, como também para as vibrações numerológicas dele", acrescenta.

Além disso, a astróloga aponta que, com base na numerologia do nome do apresentador, ela descobriu que ele tem um número extremamente auspicioso: "Ele tem o número da Estrela dos Magos, que é a imagem de amor e paz, e que promete que a pessoa vai subir (...) É um espírito que é uma pessoa que pode passar por dificuldades, um espírito que passa por provações, dificuldades, mas que tem aptidão para mais tarde transpor todos os fracassos pessoais na carreira em sucesso".

"É um número que tem muita fé, muita força, determinação. Ele resulta no oito, mas é um oito que vem aí do 17. Então, ele já tem esse número bem bacana, que chama Estrela dos Magos, no número dele, no número do nome Rodrigo Alcazar Faro. Então, ele já carrega isso, lembrando que nome é sentença de vida. Então, ele já tem essa coisa bem bacana", aponta.

"E o fato de, no ano pessoal dele, quando coincidir com o término da Dança dos Famosos, ele estará no ano 3, que também tem tudo a ver com forte, com sorte. Olhei o mapa dele, ainda que a gente não tenha o horário correto, ele tem um sol em Libra e uma lua em Leão. Uma lua em Leão que tem essa coisa da exposição, dessa facilidade em se expor, em ser reconhecido, que isso é dele também", conclui.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE RODRIGO FARO

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Domingão com Huck (@domingao)

Leia também: Rodrigo Faro rebate internauta ao ler que está desesperado por emprego na Globo: ‘Desempregado’