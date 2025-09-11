Apresentadora do Saia Justa recebe alerta da numerologia: 'Se ouvir e dar crédito à voz do coração'

Apresentadora do Saia Justa vive ano importante e acaba de entrar em ciclo de reflexão, segundo aponta sua numerologia

Em ótima fase profissional, a apresentadora Tati Machado (34), que apresenta o Saia Justa, do GNT, deve continuar prosperando na Globo. No entanto, ela precisa estar mais atenta quando o assunto envolve questões emocionais e a sua própria intuição. É o que aponta a numerologia para este ano.

Segundo a astróloga Vanessa Alvaiz, a análise mostra que a estrela reúne todos os bons números, exceto o 7. Essa ausência pode ser sentida na área emocional de sua vida, o que pode interferir em decisões importantes no futuro.

“Ela tem uma ausência só, o que é interessante, mas tem um nome curto. No conjunto, todos os números aparecem, só falta um, que é o 7. Essa ausência do 7 é justamente validar a sua intuição, olhar para esse campo, se reconectar consigo mesma, se ouvir e dar crédito à voz do coração. Então, ela precisa estar sempre atenta a isso”, diz.

Na TV, Tati costuma conduzir entrevistas com um olhar acolhedor, colocando-se no lugar do próximo para transmitir respeito e empatia, o que é um ponto positivo. Curiosamente, ela entrou em seu ano 7, justamente o número que falta em sua numerologia.

Isso significa que a apresentadora, que completou aniversário em agosto, iniciou um ciclo de autoconhecimento. É o momento em que vai refletir mais antes de agir. “Chamamos de ano do balanço ou até de ano do ‘cantinho do pensamento’”, explica a astróloga.

Apesar de o ciclo exigir introspecção, Tati deve tirar essa fase de letra e colher boas experiências. Isso porque ela tem o número 3 como ponto de partida da vida, o que reforça características de comunicação, expressão e senso de justiça.

