CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Horóscopo
  2. Apresentadora do Saia Justa recebe alerta da numerologia: 'Se ouvir e dar crédito à voz do coração'
Horóscopo / QUEM É?

Apresentadora do Saia Justa recebe alerta da numerologia: 'Se ouvir e dar crédito à voz do coração'

Apresentadora do Saia Justa vive ano importante e acaba de entrar em ciclo de reflexão, segundo aponta sua numerologia

Vanessa Alvaiz
por Vanessa Alvaiz

Publicado em 11/09/2025, às 18h58

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Erika Januza, Tati Machado, Eliana e Bela Gil comandam ao Saia Justa - Foto: Reprodução/GNT
Erika Januza, Tati Machado, Eliana e Bela Gil comandam ao Saia Justa - Foto: Reprodução/GNT

Em ótima fase profissional, a apresentadora Tati Machado (34), que apresenta o Saia Justa, do GNT, deve continuar prosperando na Globo. No entanto, ela precisa estar mais atenta quando o assunto envolve questões emocionais e a sua própria intuição. É o que aponta a numerologia para este ano.

Segundo a astróloga Vanessa Alvaiz, a análise mostra que a estrela reúne todos os bons números, exceto o 7. Essa ausência pode ser sentida na área emocional de sua vida, o que pode interferir em decisões importantes no futuro.

“Ela tem uma ausência só, o que é interessante, mas tem um nome curto. No conjunto, todos os números aparecem, só falta um, que é o 7. Essa ausência do 7 é justamente validar a sua intuição, olhar para esse campo, se reconectar consigo mesma, se ouvir e dar crédito à voz do coração. Então, ela precisa estar sempre atenta a isso”, diz.

Na TV, Tati costuma conduzir entrevistas com um olhar acolhedor, colocando-se no lugar do próximo para transmitir respeito e empatia, o que é um ponto positivo. Curiosamente, ela entrou em seu ano 7, justamente o número que falta em sua numerologia.

Isso significa que a apresentadora, que completou aniversário em agosto, iniciou um ciclo de autoconhecimento. É o momento em que vai refletir mais antes de agir. “Chamamos de ano do balanço ou até de ano do ‘cantinho do pensamento’”, explica a astróloga.

Apesar de o ciclo exigir introspecção, Tati deve tirar essa fase de letra e colher boas experiências. Isso porque ela tem o número 3 como ponto de partida da vida, o que reforça características de comunicação, expressão e senso de justiça.

LEIA TAMBÉM:Corpo real! Viih Tube é alvo de críticas e especialista esclarece mitos da celulite: 'Multifatorial'

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE TATI MACHADO:

Vanessa Alvaiz

Vanessa Alvaiz é Astróloga/Astrologia Cármica Numeróloga, Psicanalista e Terapeuta Junguiana. É professora de astrologia na PUC (Pontifícia Universidade Católica) e autora do 8º ano da Agenda e Planner astrológico. Há 27 anos interpretando os astros.

elianasaia justaErika JanuzaBela GilTati Machado

Leia também

ENTENDA!

Entenda o poder dos eclipses do mês de setembro - Foto: Getty Images

Saiba como os eclipses de setembro podem transformar o mês

Previsão

Vini Jr e Virginia Fonseca - Foto: Reprodução / Instagram

Futuro de Vini Jr com Virginia é revelado por vidente: 'Química'

AÇÃO

Príncipe William enfrenta momento de reflexão e mais; saiba tudo - Getty Images

Príncipe William está reflexivo e tem pendências para resolver, revela astróloga

ENTENDA!

Astróloga aponta que Rafaella Justus herdou um pouco da personalidade dos pais - Foto: Reprodução/Instagram @rafapinheirojustus

Personalidade de Rafaella Justus vem à tona: 'Isso tem um pouco do Justus'

ASTROLOGIA

Tati Machado vive ciclo de mudanças - Foto: Reprodução/Instagram

Numerologia mostra porque Tati Machado precisa de atenção redobrada: 'Não deve esquecer'

Entenda!

Cantor Daniel completa 57 anos - Reprodução/Instagram

Daniel completa 57 anos e astróloga analisa: 'Se preparando para ativar a missão'

Últimas notícias

MaisaMaisa compartilha carrossel de fotos com look futurista minimalista
RadamésRadamés relembra a época do namoro com Viviane Araujo: ‘Não imaginavam’
Viih Tube passa férias em paraísoCorpo real! Viih Tube é alvo de críticas e especialista esclarece mitos da celulite: 'Multifatorial'
Deborah Secco fez alerta em uma campanha de conscientização da Urticária Crônica Espontânea (UCE)Deborah Secco mostra manchas vermelhas e médica explica possível causa: 'São transitórias'
Rafa JustusRafa Justus fala sobre mudar para o Rio por conta de César Tralli
Gracyanne BarbosaGracyanne Barbosa revela qual é o seu peso atual e quanto emagreceu no último mês
Ana Paula SiebertAna Paula Siebert fala sobre ter mais filhos com Roberto Justus
Mariana RiosGrávida, Mariana Rios exibe o barrigão em dia na praia
Entenda o poder dos eclipses do mês de setembroSaiba como os eclipses de setembro podem transformar o mês
Erika Januza, Tati Machado, Eliana e Bela Gil comandam ao Saia JustaApresentadora do Saia Justa recebe alerta da numerologia: 'Se ouvir e dar crédito à voz do coração'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade