Corpo real! Viih Tube é alvo de críticas e especialista esclarece mitos da celulite: 'Multifatorial'

Viih Tube foi alvo de críticas, mas médica esclarece que o quadro é comum e multifatorial

Viih Tube virou alvo de comentários maldosos após compartilhar cliques de uma viagem de férias em um resort nas Ilhas Maurício, na África Oriental. A ex-BBB posou de biquíni para fotos e deixou à mostra o bumbum e marcas do corpo, o que acabou gerando comentários sobre celulite.

CARAS Brasil entrevista a biomédica Mariana Eclissée, que explica que a celulite, tecnicamente chamada de lipodistrofia ginóide, é uma alteração do tecido subcutâneo que gera o aspecto de “casca de laranja” na pele. "Não é doença, mas sim uma condição estética multifatorial", diz a especialista, que revela que a celulite tem quatro graus:

Grau I: visível apenas ao pinçar a pele.

Grau II: visível em pé, mas não em repouso.

Grau III: perceptível em qualquer posição.

Grau IV: além das ondulações, há nódulos e irregularidades acentuadas.

A celulite se desenvolve quando ocorre um desbalanço entre células de gordura, fibras de colágeno e circulação local. "Fatores como alterações hormonais, predisposição genética, alimentação inflamatória, sedentarismo e estresse aumentam a retenção de líquidos e favorecem a fibrose do tecido, deixando a superfície da pele irregular", afirma.

"Trata-se de um processo interno de inflamação do tecido adiposo. Mulheres, por questões hormonais e estruturais (disposição vertical dos septos de colágeno), são muito mais suscetíveis. A genética influencia, mas hábitos de vida (alimentação, atividade física, hidratação e até qualidade do sono) determinam a intensidade do quadro", revela ainda Mariana.

O tratamento envolve uma série de técnicas tecnológicas e estéticas, além de terapias manuais com uso de produtos específicos. A alimentação também é um ponto a ser considerado no processo de tratamento da celulite.

Tecnologias estéticas: radiofrequência, ultrassom microfocado e bioestimuladores de colágeno.

Protocolos injetáveis: ativos lipolíticos e bioestimuladores que remodelam o tecido.

Terapias manuais (subcisão) e drenagem: melhoram circulação e oxigenação.

Mudanças de estilo de vida: alimentação anti-inflamatória, hidratação adequada e exercícios que favoreçam a oxigenação muscular.

"O tratamento é sempre individualizado, levando em conta o grau da celulite, o estilo de vida e as expectativas da paciente", conclui após a repercussão do caso da influenciadora.