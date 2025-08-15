CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Beleza
  2. Deborah Secco choca ao mostrar situação de seu corpo atual
Beleza / Uau!

Deborah Secco choca ao mostrar situação de seu corpo atual

Após fazer exercícios durante viagem, Deborah Secco choca ao revelar como está seu corpo atualmente; veja o que a atriz mostrou

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 15/08/2025, às 11h53

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Deborah Secco choca ao mostrar seu corpo atual
Deborah Secco choca ao mostrar seu corpo atual - Reprodução/Instagram

A atriz Deborah Secco impressionou ao mostrar como está seu corpo atualmente. Nesta sexta-feira, 15, a famosa se gravou no espelho após se exercitar virtualmente com uma professora durante uma viagem que está fazendo.

Usando top e shortinhos, a empresária revelou como estão suas curvas. Com o percentual de gordura bem baixo, a musa exibiu o corpo com bastante definição. "Sem make, sem filtro, mas foi com foco", disse ela ao se gravar.

É bom lembrar que Deborah Secco revelou recentemente que pretende mudar sua aparência drasticamente para viver uma caminhoneira nos cinemas. A famosa surpreendeu ao contar que pretende retirar as próteses de silicone.

Deborah Secco choca ao mostrar seu corpo atual
Deborah Secco choca ao mostrar seu corpo atual - Foto: Reprodução/Instagram
Deborah Secco choca ao mostrar seu corpo atual
Deborah Secco choca ao mostrar seu corpo atual - Foto: Reprodução/Instagram

Médico explica cirurgia invasiva que Deborah Secco fará

A atriz Deborah Secco revelou recentemente que pretende retirar as próteses de silicone para viver uma personagem em um filme. Após anos com o volume, desde que tinha 22 anos, quando colocou pela primeira vez o implante, a famosa mudará drasticamente sua aparência.

Em entrevista para a CARAS Digital, o cirurgião plástico Dr. Tarik Nassif explicou melhor como é realizado o explante mamário, procedimento que está cada vez mais procurado nos consultórios por pacientes que desejam ter uma aparência mais natural ou que tiveram algum problema com o silicone.

"A cirurgia de explante mamário é uma cirurgia que vem crescendo cada vez mais nos consultórios, justamente, por uma mudança de hábito de vida das pacientes, as pacientes querem cada vez mais mamas menores, mais naturais e têm evitado próteses muito grandes, que trazem um desconforto", comentou sobre a mudança que Deborah Secco pretende fazer. Saiba todos os detalhes aqui!

Quem é Dudu Borges , o novo namorado de Deborah Secco?

Nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Dudu Borges tem 41 anos de idade, é produtor musical, compositor e multi-instrumentista. Apesar de somar mais de 440 mil seguidores nas redes sociais, ele é discreto em relação à vida pessoal e costuma compartilhar em seu perfil somente parcerias profissionais.

O novo namorado de Deborah Secco é responsável por hits como 'Ai Se Eu Te Pego', sucesso na voz do cantor Michel Teló, e 'Chora Me Liga', da dupla sertaneja João Bosco e Vinicius. Dudu também está por trás de diversas canções de grandes artistas como Luan Santana, Bruno e Marrone, Ivete Sangalo e até a ex-RBD Dulce Maria.

Além disso, o produtor musical também é ex-integrante da banda de rock cristão 'Resgate', onde atuava como tecladista. Em 2022, Dudu Borges namorou a também atriz Alice Wegmann, que estará no ar em breve no remake de 'Vale Tudo', da TV Globo.

Vale lembrar que este é o primeiro relacionamento que Deborah Secco assume publicamente desde o fim da união com Hugo Moura. Os dois ficaram juntos por cerca de 8 anos e são pais da pequena Maria Flor, de 9.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

deborah secco
Deborah Secco Deborah Secco   

Leia também

Uau!

Vera Fischer renova o visual - Foto: Reprodução / Instagram

Vera Fischer renova o visual e dá adeus aos fios longos: 'Gostaram?'

UAU!

Milena Toscano renova o visual - Foto: Reprodução/Instagram

Milena Toscano impressiona ao exibir novo visual: 'Linda demais'

Emagrecimento

Viih Tube - Foto: Reprodução/Instagram

Viih Tube revela quantos quilos emagreceu após cirurgias e conta o que a incomodava em seu corpo

Boa forma

Bruna Marquezine - Foto: Reprodução / Instagram

Você percebeu? Detalhe em foto de Bruna Marquezine rouba a cena

Boa forma

Victor Alexandre, filho de Carla Perez e Xanddy - Foto: Reprodução / Instagram

Filho de Carla Perez choca ao mostrar os músculos definidos

Boa forma

Bruna Marquezine curte dia na praia no Rio de Janeiro - Foto: Dilson Silva / AgNews

Magérrima, Bruna Marquezine exibe boa forma em dia na praia

Últimas notícias

Bárbara PazBárbara Paz abre o jogo sobre procedimentos estéticos após acidente aos 17 anos
Deborah Secco destaca a importância de fazer limpeza facial e usar protetor solarDeborah Secco: 5 dicas e segredos de beleza da atriz
Leandra Leal fala sobre Os EnforcadosLeandra Leal enaltece parcerias no cinema: 'Muito importante'
Caio Blat e Maria RibeiroFilho de Caio Blat e Maria Ribeiro surge mais alto do que os pais em nova foto
Ana Hickmann estava no auge da carreira como modelo quando aceitou ingressar na TVAna Hickmann confessa: 'Foi a decisão mais louca que eu tive na vida'
Natalia BaldanNatalia Baldan transforma herança em missão no agro: 'Sou uma sucessora em desenvolvimento'
Mariana Rios, Camila Queiroz e Maíra CardiConfira quais famosas estão grávidas e celebram o Dia da Gestante em 2025
Viviane Araujo fala sobre doação de óvulosViviane Araujo fala sobre a doação de óvulo que recebeu para ter seu filho
Malu GalliMalu Galli celebra maturidade e conquistas: 'Sucesso é qualidade de vida'
Tico Sahyoun e Pedro ZannoniRackets in Paradise: Evento de tênis e beach tennis chega ao Brasil com estrelas do esporte
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade