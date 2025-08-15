Deborah Secco choca ao mostrar situação de seu corpo atual

Após fazer exercícios durante viagem, Deborah Secco choca ao revelar como está seu corpo atualmente; veja o que a atriz mostrou

A atriz Deborah Secco impressionou ao mostrar como está seu corpo atualmente. Nesta sexta-feira, 15, a famosa se gravou no espelho após se exercitar virtualmente com uma professora durante uma viagem que está fazendo.

Usando top e shortinhos, a empresária revelou como estão suas curvas. Com o percentual de gordura bem baixo, a musa exibiu o corpo com bastante definição. "Sem make, sem filtro, mas foi com foco", disse ela ao se gravar.

É bom lembrar que Deborah Secco revelou recentemente que pretende mudar sua aparência drasticamente para viver uma caminhoneira nos cinemas. A famosa surpreendeu ao contar que pretende retirar as próteses de silicone.

Deborah Secco choca ao mostrar seu corpo atual - Foto: Reprodução/Instagram

Médico explica cirurgia invasiva que Deborah Secco fará

A atriz Deborah Secco revelou recentemente que pretende retirar as próteses de silicone para viver uma personagem em um filme. Após anos com o volume, desde que tinha 22 anos, quando colocou pela primeira vez o implante, a famosa mudará drasticamente sua aparência.

Em entrevista para a CARAS Digital, o cirurgião plástico Dr. Tarik Nassif explicou melhor como é realizado o explante mamário , procedimento que está cada vez mais procurado nos consultórios por pacientes que desejam ter uma aparência mais natural ou que tiveram algum problema com o silicone.

"A cirurgia de explante mamário é uma cirurgia que vem crescendo cada vez mais nos consultórios, justamente, por uma mudança de hábito de vida das pacientes, as pacientes querem cada vez mais mamas menores, mais naturais e têm evitado próteses muito grandes, que trazem um desconforto", comentou sobre a mudança que Deborah Secco pretende fazer. Saiba todos os detalhes aqui!

Quem é Dudu Borges , o novo namorado de Deborah Secco?

Nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Dudu Borges tem 41 anos de idade, é produtor musical, compositor e multi-instrumentista . Apesar de somar mais de 440 mil seguidores nas redes sociais, ele é discreto em relação à vida pessoal e costuma compartilhar em seu perfil somente parcerias profissionais.

O novo namorado de Deborah Secco é responsável por hits como 'Ai Se Eu Te Pego', sucesso na voz do cantor Michel Teló, e 'Chora Me Liga', da dupla sertaneja João Bosco e Vinicius. Dudu também está por trás de diversas canções de grandes artistas como Luan Santana, Bruno e Marrone, Ivete Sangalo e até a ex-RBD Dulce Maria.

Além disso, o produtor musical também é ex-integrante da banda de rock cristão 'Resgate', onde atuava como tecladista. Em 2022, Dudu Borges namorou a também atriz Alice Wegmann, que estará no ar em breve no remake de 'Vale Tudo', da TV Globo.

Vale lembrar que este é o primeiro relacionamento que Deborah Secco assume publicamente desde o fim da união com Hugo Moura. Os dois ficaram juntos por cerca de 8 anos e são pais da pequena Maria Flor, de 9.