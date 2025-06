Thais Fersoza mostra festa de pré-wedding de Giovanna Lancellotti: 'Linda'

Festa de pré-wedding de Giovanna Lancellotti contou com vários famosos e Thais Fersoza marcou presença com Michel Teló; veja as fotos do evento

Nesta sexta-feira, 27, aconteceu a festa de pré-wedding de Giovanna Lancellotti e Gabriel David no interior de São Paulo. Vários famosos marcaram presença no evento e Thais Fersoza foi uma das convidadas.

Em sua rede social, a esposa de Michel Teló postou os cliques do momento especial e falou sobre ser amiga há anos da atriz, que terá seu segundo casamento após fazer o primeiro há uma semana no Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

"Começando esse fim de semana especial celebrando o amor desse casal que além de lindo é sensacional! Pensam numa energia maravilhosa... eles são muito queridos! Conheço a Gi há anos, quando comecei a namorar o Michel nós éramos vizinhas e já se passaram 13 anos! Lindo de ver vocês construindo a história de vocês... com tanto amor e parceria! Muito especial fazer parte de esse momento com vocês!", contou a famosa sobre a ocasião.



"A gente curte tanto que até esquece de fazer fotos mas… alguns registros da noite incrível de ontem com amigos amados! Que festa linda", compartilhou alguns cliques com pessoas presentes e um pouco de como foi o pré-wedding.

É bom lembrar que, no último final de semana, Giovanna Lancellotti e Gabriel David se casaram em uma pequena cerimônia no Rio de Janeiro. O casal terá uma segunda agora no interior de São Paulo.

Giovanna Lancellotti e Gabriel David celebram o casamento

Logo depois do casamento no Cristo Redentor, Giovanna Lancellotti e Gabriel David falaram sobre a união especial. "Quis que esse momento fosse só nosso, da família, cercado de amor e fé. Casar aos pés do Cristo foi um jeito de agradecer e começar essa nova fase com o coração em paz", disse o noivo.

E a noiva completou: "Esse é um momento muito aguardado por nós. Estamos muito felizes. Essa celebração é sobre o encontro do nosso amor. É sobre a nossa história e sobre o nosso desejo de caminharmos juntos. E é ainda mais especial por ter o testemunho de pessoas importantes para as nossas vidas, pessoas que amamos e que vibram e torcem por nós".

Os noivos vão realizar uma segunda cerimônia de casamento no dia 28 de junho, na cidade de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, com a presença de mais convidados.