Veja os looks dos famosos na festa de pré-wedding de Giovanna Lancellotti

Maisa, Thais Fersoza, Michel Teló, Agatha Moreira e mais celebridades esbanjam estilo em looks para a festa de pré-wedding de Giovanna Lancellotti e Gabriel David

Nesta sexta-feira, 28, várias celebridades marcaram presença na festa de pré-wedding de Giovanna Lancellotti e Gabriel David no interior de São Paulo. Eles reuniram seus amigos e familiares em um evento apenas um dia antes da grande festa de casamento, que acontecerá no sábado, 28.

Os famosos usaram looks de vários estilos para a ocasião. Alguns apostaram em modelitos para uma festa noturna, como Thais Fersoza, que apostou no brilho, e Fernanda Paes Leme, que investiu em um modelito com plumas. Enquanto isso, outras celebridades usaram ternos estilosos, como Agatha Moreira e Marcella Rica.

Além delas, outras atrizes surgiram com vestidos estilosos, como Maisa, Thais Müller e Sophia Abrahão.

Veja os looks dos famosos:

Maisa Silva - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Thais Fersoza e Michel Teló - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Sophie Charlotte - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Xamã - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Thais Müller - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Sophia Abrahão - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Miguel Rômulo e namorada - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Marcella Rica - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Leticia Colin - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Giullia Buscacio - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Fernanda Paes Leme - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Agatha Moreira - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Enzo Celulari - Foto: Roberto Filho / Brazil News

Os looks dos noivos

A atriz Giovanna Lancellotti já está na contagem regressiva para o seu segundo casamento com Gabriel David. Uma semana depois da união aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, os dois vão realizar uma grande festa de casamento no interior de São Paulo no sábado, 28. Para já entrar no clima, os noivos reuniram seus amigos e familiares para uma festa de pré-wedding nesta sexta-feira, 27.

O evento aconteceu na cidade de São João da Boa Vista, que é onde eles vão realizar o casamento em uma fazenda no sábado. Para a festa de ‘esquenta’, Giovanna apostou em um look sofisticado.

A noiva surgiu com um vestido branco com decote ombro a ombro e curtinho da estilista inglesa Vivienne Westwood. Para completar o visual, ela colocou meia-calça branca e sandália com salto altíssimo.

“O vestido do pré-wedding é a minha cara! Ele é um modelo mais curto, feminino, tem essa vibe meio punk mas super sofisticada. Eu queria algo que me deixasse à vontade para curtir, dançar, abraçar todo mundo… mas que ainda tivesse personalidade. É divertido e chique ao mesmo tempo”, revelou a atriz.

Segundo o stylist Marcell Maia, o vestido foi pensado para trazer liberdade e leveza ao look deste dia. “Ele também é de cetim de seda, como o da bênção, mas tem um corte bem diferente — mais estruturado, com mais attitude. Esse é um momento de celebração mais solta, então buscamos algo impactante, mas com o DNA da marca", explicou.

Por sua vez, o noivo apareceu com um conjunto em tom acinzentado, com direito a camisa decotada.