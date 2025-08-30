CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Festas
  2. Isadora Ribeiro exibe fotos da filha de 19 anos. Veja o quanto ela cresceu!
Festas / Aniversário

Isadora Ribeiro exibe fotos da filha de 19 anos. Veja o quanto ela cresceu!

Filha de Isadora Ribeiro completa 19 anos de idade e a mãe coruja faz declaração de amor para a herdeira

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 30/08/2025, às 19h59

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Isadora Ribeiro
Isadora Ribeiro - Foto: Reprodução / Instagram

A atriz Isadora Ribeiro está em festa neste sábado, 30. Isso porque a filha caçula dela, Valentine, acaba de completar 19 anos de idade. A estrela fez uma festa em casa para a herdeira receber os Parabéns e registrou o momento especial nas redes sociais.

Em um post, a mãe coruja exibiu as fotos da celebração em família e aproveitou para declarar o seu amor pela filha em um texto na legenda.

"Hoje é o aniversário da minha filha Valentine. Há 19 anos ela me ensina diariamente que o tempo é precioso, que a presença é um presente e que a verdadeira nobreza está em ser simples, delicada e cheia de ternura. Filha, que sua vida siga sempre cercada de saúde,  acolhimento, amigos verdadeiros e vitórias. Parabéns filhinha amada!", disse ela. 

Isadora Ribeiro surge sangrando e revela acidente

Recentemente, Isadora Riberio surgiu com a testa sangrando em um vídeo publicado em suas redes sociais e relatou o ocorrido. Isso porque ela se acidentou no porta-malas do carro ao guardar as compras do supermercado.

"Fui colocar umas compras no porta malas, e o carro estava meio inclinado e a porta veio com muita força na minha cabeça. Estou sangrando, o segurança foi buscar gelo porque está doendo muito", expôs.

"Um susto que poderia ter sido pior. Hoje, ao colocar as compras no porta malas, o carro, que estava inclinado em uma rampa, fez a tampa descer com tudo… direto na minha cabeça. O impacto foi forte, abriu um corte e me fez repensar como, em segundos, algo simples pode se tornar perigoso. Fiquem atentos aos detalhes. Às vezes, é neles que mora o risco. Graças a Deus estou bem, mas compartilho esse momento como alerta. Cuidem-se", concluiu.

Leia também: Médico faz alerta sobre riscos em acidente de ex-atriz da Globo: 'Trauma'

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Isadora Ribeiro

Leia também

Parabéns!

Madonna e ilhas em festa de aniversário - Foto: Reprodução / Instagram

Madonna exibe fotos da festa das filhas gêmeas

Comemoração

Zezé Di Camargo, Clara e Graciele Lacerda - Foto: Reprodução/Instagram/Thai Lazarini

Graciele Lacerda reúne a família na festa de mesversário da filha

Aniversário

Neymar Jr - Foto: Getty Images

Filho de Neymar Jr ganha festa com tema que combina direitinho com o pai

Uau!

Ana Hickmann e Edu Guedes falam sobre segundo casamento - Foto: Reprodução/CARAS

Ana Hickmann e Edu Guedes chocam com detalhes de 2º casamento: 'Nossa realidade'

Inesperado

Cariúcha - Foto: Reprodução / Instagram

Web se choca ao descobrir a idade de Cariúcha após beijo em filho de Gugu

ANIVERSÁRIO

Bruna Marquezine - Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine abre álbum com fotos inéditas de sua festa de 30 anos: 'Dia maravilhoso'

Últimas notícias

Isis ValverdeIsis Valverde surge deslumbrante no Festival de Veneza
Maria GadúMaria Gadú exibe foto inédita com a filha e a esposa em data especial
Isadora RibeiroIsadora Ribeiro exibe fotos da filha de 19 anos. Veja o quanto ela cresceu!
Casamento da princesa Marie Caroline e Leopoldo Maduro VollmerCasamento real: Princesa Marie Caroline, de Liechtenstein, se casa com homem comum
Cesar Tralli e Ticiane PinheiroCesar Tralli diz qual é o seu acordo com Ticiane Pinheiro desde que se conheceram
João Camargo celebra os 20 anos da Camargo AlfaiatariaJoão Camargo celebra os 20 anos da Camargo Alfaiataria
Sabrina Sato e o pai, Omar RahalPai de Sabrina Sato passa por nova cirurgia e reúne os filhos no hospital
Zé Felipe e Poliana RochaCoisa de mãe? Poliana Rocha tem atitude fora do comum em show de Zé Felipe
Fernanda Torres no Festival de VenezaFernanda Torres aposta em look preto nada básico no Festival de Veneza
A atriz Taís AraujoAstróloga analisa missão de Taís Araujo: 'É uma palavra bonita, mas é um desafio'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade