Isadora Ribeiro exibe fotos da filha de 19 anos. Veja o quanto ela cresceu!

Filha de Isadora Ribeiro completa 19 anos de idade e a mãe coruja faz declaração de amor para a herdeira
A atriz Isadora Ribeiro está em festa neste sábado, 30. Isso porque a filha caçula dela, Valentine, acaba de completar 19 anos de idade. A estrela fez uma festa em casa para a herdeira receber os Parabéns e registrou o momento especial nas redes sociais.
Em um post, a mãe coruja exibiu as fotos da celebração em família e aproveitou para declarar o seu amor pela filha em um texto na legenda.
"Hoje é o aniversário da minha filha Valentine. Há 19 anos ela me ensina diariamente que o tempo é precioso, que a presença é um presente e que a verdadeira nobreza está em ser simples, delicada e cheia de ternura. Filha, que sua vida siga sempre cercada de saúde, acolhimento, amigos verdadeiros e vitórias. Parabéns filhinha amada!", disse ela.
Recentemente, Isadora Riberio surgiu com a testa sangrando em um vídeo publicado em suas redes sociais e relatou o ocorrido. Isso porque ela se acidentou no porta-malas do carro ao guardar as compras do supermercado.
"Fui colocar umas compras no porta malas, e o carro estava meio inclinado e a porta veio com muita força na minha cabeça. Estou sangrando, o segurança foi buscar gelo porque está doendo muito", expôs.
"Um susto que poderia ter sido pior. Hoje, ao colocar as compras no porta malas, o carro, que estava inclinado em uma rampa, fez a tampa descer com tudo… direto na minha cabeça. O impacto foi forte, abriu um corte e me fez repensar como, em segundos, algo simples pode se tornar perigoso. Fiquem atentos aos detalhes. Às vezes, é neles que mora o risco. Graças a Deus estou bem, mas compartilho esse momento como alerta. Cuidem-se", concluiu.
