Médico faz alerta sobre riscos em acidente de ex-atriz da Globo: 'Trauma'

Na última terça-feira (22), Isadora Ribeiro (59) chocou os internautas nas redes sociais ao compartilhar um vídeo de seu rosto ensanguentado. A atriz da Globo sofreu um acidente em seu carro enquanto deixava um mercado. Ao fechar a tampa do porta-malas do veículo, a artista foi atingida e contou com a ajuda de pessoas presentes no local.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Sergio Jordy fala sobre os riscos que traumas na cabeça podem provocar em casos como o de Isadora Ribeiro: "Qualquer trauma na cabeça merece atenção, pois mesmo o cérebro sendo envolto por proteção óssea, pode sofrer lesões por compressão e desaceleração, principalmente se houverem sintomas como perda de consciência, confusão, vômitos, sonolência e dificuldades para falar, andar, visão dupla ou fraquezas, além de hematomas e sangramento intenso".

"Geralmente, para traumas na cabeça, recomenda-se que sempre procure atendimento médico para avaliar potenciais lesões e gravidade, principalmente se houver sintomas conforme citado anteriormente. Às vezes, pode haver um sangramento mais lento que pode se manifestar clinicamente até horas depois do trauma", acrescenta.

Em relação ao caso de Isadora Ribeiro, o neurologista aponta que o corte na testa em si não indica necessariamente a gravidade da situação, pois a região é altamente vascularizada, o que contribui com o sangramento. "Mas quando um trauma contundente é suficientemente forte para causar uma lesão assim, pode ser indicativo de energia significativa na cabeça, podendo haver alguma lesão interna, devendo ter avaliação médica para descartar qualquer lesão", destaca.

"Além dos riscos da ferida em si, pode apresentar concussão cerebral (disfunção cerebral temporária), hematoma (sangramento entre as membranas que envolvem e/ou no próprio cérebro) e contusão cerebral (lesão direta no tecido cerebral)", afirma.

Em suas redes sociais, a atriz fez um alerta aos fãs sobre a importância de estar atenta aos detalhes, principalmente após o acidente. À CARAS Brasil, o neurologista fala sobre as recomendações após situações como essas.

"Sempre procurar avaliação médica para diagnosticar e afastar as complicações graves, tratamento do corte/ferimento com compressas, limpeza e pontos se for o caso, geralmente recomenda-se de qualquer forma por 24-48hs evitar atividades físicas por até 72hs pelo menos, não dormir imediatamente após o trauma e evitar automedicação, sempre procurar orientação médica", finaliza.

