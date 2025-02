Filho de Gisele Bündchen ganha relógio de diamantes do pai, Tom Brady

O jovem de 15 anos Benjamin Brady, fruto do antigo casamento da modelo Gisele Bündchen com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, ganha presente milionário do pai

O ex-jogador de futebol americano Tom Brady decidiu presentear o filho, Benjamin Brady, de 15 anos, com um iten luxuoso e compartilhar o momento por meio de um vídeo publicado em seu canal no YouTube nesta segunda-feira, 17. “Ok, Benny, feche os olhos. E estenda seu pulso para a frente. Não olhe”, disse Tom no registro.

Benjamin Brady ganha relógio de diamantes do pai, Tom Brady - Foto: Reprodução/YouTube

O adolescente, que é fruto do antigo casamento do ex-atleta da NFL com a modelo brasileira Gisele Bündchen, ganhou um relógio cravejado de diamantes avaliado em cerca de US$ 3 milhões, o equivalente a R$ 18 milhões.

O modelo escolhido foi um Billionaire Mini Ashoka, uma peça rara assinada pelo joalheiro Jacob & Co. O relógio luxuoso é coberto por 280 diamantes e conta com um total de 189 quilates.

Na ocasião, o herdeiro ficou sem palavras ao ver a joia em seu pulso. Além de Benjamin, Tom Brady também é pai de Vivian, de 12 anos, com Gisele, e de Jack, de 17 anos, fruto de seu relacionamento com a atriz Bridget Moynahan.

Confira, abaixo, o momento:

Gisele Bündchen lamenta um ano da morte da mãe

Em 2024, Gisele Bündchen celebrou a chegada de seus 44 anos ao lado de sua irmã gêmea, Patrícia Bündchen, no dia 20 de julho. Alguns dias depois da data especial, a modelo desabafou em sua rede social sobre a ausência da mãe.

Vânia Maria Nonnenmacher Bündchen, morreu aos 75 anos, vítima de um câncer. No último dia 28, após um ano da morte da matriarca, Gisele fez questão de publicar um vídeo em que a mãe aparece sorridente para homenageá-la. Confira!

