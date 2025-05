Adriane Galisteu curte festa de Roberto Justus com 1ª esposa dele

Ex-mulher de Roberto Justus, Adriane Galisteu curte festa de renovação de votos do empresário e surge com a primeira esposa dele; veja

A apresentadora Adriane Galisteu marcou presença na festa de 70 anos de Roberto Justus com renovação de votos dele com Ana Paula Siebert. Nesta quarta-feira, 30, o evento aconteceu em São Paulo e a famosa prestigiou o ex-marido.

Assim como ela, outras ex-esposas dele estavam presentes no local e a comandante de A Fazenda, da Record TV, apareceu curtindo a festa com a primeira mulher dele, Sacha Chryzman, a mãe de dois filhos do empresário, Ricardo Justus e Fabiana Justus.

Abraçadas, elas surgiram sorridentes e aproveitando a pista de dança, que foi até animada pela cantora Ivete Sangalo. Adriane Galisteu colocou um coração vermelho ao postar a selfie com a primeira esposa de Roberto Justus.

Para quem não lembra, a apresentadora e o empresário se casaram em 1998 e se separaram oito meses depois. Segundo o milionário, o relacionamento acabou por conta das diferenças entre eles.

Separação de Roberto Justus e Adriane Galisteu

Em entrevista para o Bagaceira Chique, de Luciana Gimenez, Roberto Justus revelou o motivo de ter ficado apenas oito meses casado com Adriane Galisteu. O empresário não escondeu que eles tinham algumas diferenças.

"Foi aquela coisa fulminante. Namoramos um pouquinho e fizemos a bobagem de casar, porque a gente é muito diferente. Outro dia ela falou uma coisa muito legal, que a gente era muito imaturo. E ela tem toda razão. Eu não era tanto, já tinha 43 anos, mas ela estava no entusiasmo, no auge da carreira, tinha uns 27, 28 anos. Ela gostava de jantar às duas da manhã, eu janto às oito da noite, sou todo caretão, gosto das coisas certinhas. Ela é superdescontraída com as coisas. Eu era muito metódico, muito perfeccionista", explicou ele.

O milionário então comparou com sua esposa atual, Ana Paula Siebert, com quem está há 10 anos. "Eu e a Paula somos bastante parecidos. Ela é toda patricinha, e eu, mauricinho. Nós dois gostamos de nos arrumar e manter a casa perfeitinha. Isso é muito legal para você não ter atritos. A Galisteu se veste no brechó, é zero patricinha. Ela fumava cigarro na época, eu sou super contra. São coisas que não davam. Tentei fazer ela parar, mas não consegui. Tem certas coisas que é difícil conviver. Foi uma paixão avassaladora, e do mesmo jeito que começou, terminou", declarou.