Sacha Chryzman, ex de Roberto Justus, fala sobre separação e convivência com o empresário

Primeira esposa de Roberto Justus, Sacha Chryzman fala sobre relação com empresário e renovação de votos dele; ela ficou quase 10 anos casada com ele

Sacha Chryzmanmarca presença na maioria dos eventos da família de Roberto Justus, inclusive nas festas de Ana Paula Siebert, a atual esposa do empresário. Primeira mulher do apresentador, a mãe de Fabiana Justus contou com exclusividade para a CARAS Brasil como faz para ter uma boa relação e amizade até hoje com o ex-marido.

Durante o evento da maca de roupas de sua herdeira, Sacha revelou que a separação aconteceu após nove anos de casamento. Na época, ela e Roberto Justus tentaram reparar a relação, mas, resolveram se separar antes de perderem a amizade. Por isso, até hoje, o ex-casal convive muito bem e mostra isso ao surgir em eventos da família.

"Eu sou uma pessoa bem resolvida em todas as minhas questões , casei muito cedo, fiquei quase 10 anos casada e nós nos tornamos, sempre fomos amigos, e aí a gente resolveu ser definitivamente amigos e isso eu acho que é muito importante, porque você não precisa ter raiva de alguém que um dia você amou a ponto de querer casar e ter filhos, acho que quando você faz a separação no tempo certo, sem esperar vir as guerras, as mágoas ou os motivos mais graves, quando você tentou de todas as formas a relação e viu que não dá certo, você resolve seguir paralelo, mantendo carinho, amizade principalmente quando você tem filho envolvido nessa relação ", compartilhou seu ponto de vista.

E deu mais detalhes sobre como são próximos: "Então a minha relação com o Roberto, eu fui em todos os casamentos dele, principalmente, especialmente comigo, que foi o primeiro, vou agora comemorar a renovação de votos dele , muito feliz, dele com a Paula, me dou bem com todas [esposas], me dou bem com ele e é uma coisa assim legítima mesmo".

Por fim, Sacha deu um conselho para quem deseja manter uma boa relação com o ex-marido. "O conselho que eu tenho pra dar é esse: se você tem relação, depois de todas as tentativas, que são válidas, tentar é muito válido, não deu certo? Termine enquanto está no prazo certo, não deixe passar do ponto que aí fica difícil manter o respeito e o carinho", finalizou.

É bom lembrar que Sacha Chryzman e Roberto Justus ficaram casados por quase 10 anos. Do casamento, eles tiveram Fabiana Justus e o primogênito, Ricardo Justus.

Quem é a mãe de Fabiana Justus, Sacha Chryzman?

Aos 62 anos, Sacha Chryzman trabalha com joias em São Paulo. Além deste trabalho, ela vem fazendo campanhas na rede social com marcas. Em conversa com a CARAS Brasil, ela brincou que se sente uma "blogueirosa", blogueira idosa. Isso porque, ela tem feito publicidades de produtos para mulheres de mais de 60 anos.

Aos 17 anos, Sacha se casou com Roberto Justus e ficaram juntos por nove anos. Da relação, eles tiveram dois filhos, Ricardo Justus e Fabiana Justus. Atualmente, eles são amigos e frequentam reuniões familiares sem nenhum problema. Em 2017, a mãe de Fabiana Justus se casou com Mauricio Andrade Ramos.