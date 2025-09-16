Virginia Fonseca aposta em look ‘diferentão’ para evento especial

A influenciadora digital Virginia Fonseca chamou a atenção ao mostrar o look que escolheu para comemorar os 4 anos de sua marca de cosméticos; confira!

Virginia Fonseca caprichou na produção para comemorar os quatro anos da marca de cosméticos que fundou com a melhor amiga, Samara Pink.

Para o evento, que acontece na noite desta segunda-feira, 15, em São Paulo, a influenciadora digital apostou em um look diferentão. A famosa surgiu usando um vestido curto cor-de-rosa. O modelito conta com um decote profundo em ‘V’, mangas compridas, ombreiras e um ‘bico’ nas laterais.

Virginia complementou a produção com uma sandália de salto alto e brinco, além disso, ela caprichou na maquiagem e prendeu o cabelo com um coque. “4 anos. Hoje é dia de comemorar, que Deus abençoe”, escreveu a ex-esposa do cantor Zé Felipe na legenda da publicação.

O post recebeu diversos elogios. “Linda”, disse uma seguidora. “Perfeita”, escreveu outra. “Maravilhosa”, afirmou uma fã. “Você é absurda e mais uma vez tá impecável”, afirmou mais uma.

A mãe de Virginia, Margareth Serrão, também se produziu para marcar presença na festa da filha. Acompanhada do namorado, o cantor Danilo Nascimento, ela chamou a atenção ao surgir com um vestido rosa-choque, de mangas longas, decotado e com um recorte estratégico abaixo dos seios. A mãe da influenciadora apostou em acessórios dourados para compor o look. Além disso, ela optou por uma bolsa pequena. Já sertanejo optou por um terno rosa-claro.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia (@virginia)

Equipe de Virginia explica fim da parceria profissional dela com Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o ex-marido, o cantor Zé Felipe, não são mais sócios na vida profissional. Separados desde maio e já divorciados no papel, eles decidiram também encerrar a sociedade na Talismã Digital, que era uma empresa deles para o ramo de marketing.

A equipe da influencer confirmou o fim do projeto deles. “Talismã Digital foi uma empresa idealizada pelo ex-casal. Com o divórcio, é natural que seja extinta a sociedade. As novas frentes de negócios da Virginia terão sempre como base VF. Zé Felipe segue na Talismã Music, com foco em música, onde tem se dedicado a novas produções”, informaram ao Portal Leo Dias.

