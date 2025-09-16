Início » Eventos » Mãe de Virgínia, Margareth Serrão usa look com recorte estratégico
Mãe de Virgínia, Margareth Serrão usa look com recorte estratégico

Margareth Serrão, mãe de Virginia, arrasa em look rosa-choque durante festão de Virginia em São Paulo

Giovanna F Campos
Por Giovanna F Campos
Margareth Serrão - Foto: Van Campos/AgNews
Margareth Serrão - Foto: Van Campos/AgNews

Margareth Serrão, mãe de Virginia, chocou os fotógrafos ao desfilar com look rosa. A matriarca compareceu ao evento da marca de cosméticos da herdeira nesta segunda-feira, 15, ao lado de seu namorado Danilo.

Margareth surpreendeu o público ao aparecer com um vestido rosa-choque, de mangas longas, porém decotado e com um recorte estratégico abaixo dos seios. A mãe da influenciadora apostou em acessórios dourados para compor o look. Além disso, ela optou por uma bolsa pequena.

Já o namorado Danilo Nascimento, continuou na paleta de cores da companheira. Ele apareceu ao lado de Margareth com um terno rosa claro.

Confira os looks

Margareth Serrão - Foto: Van Campos/AgNews
Margareth Serrão – Foto: Van Campos/AgNews
Margareth Serrão e Danilo - Foto: Van Campos/AgNews
Margareth Serrão e Danilo – Foto: Van Campos/AgNews

Mãe de Virginia vai ao hospital com o namorado e explica motivo

Nas últimas semanas, Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia, precisou ir ao hospital em Goiânia com Danilo Nascimento, seu namorado, durante a madrugada. Ela explicou o que aconteceu em suas redes sociais.

A apresentadora explicou que foi acompanhar o namorado sanfoneiro após a internação de sua avó na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. “Fui acompanhar o Danilo porque a avó dele foi pra UTI por falta de respiração, ela tem 86 anos. Fiquei muito triste porque gosto muito dela. E lá encontrei a mãe do Danilo que estava sofrendo muito pela mãe”, contou ela aos seus seguidores.

Como foi o primeiro encontro da mãe de Virginia?

Em janeiro, a mãe da empresária detalhou como foi seu primeiro encontro com o atual namorado. Na época, Virginia pediu para Margareth contar os detalhes em seus stories.

Mãe, conta para a gente como foi”, disse a jovem. “O que você quer que eu conte? Fomos para o bar e foi dois amigos dele também. Tinha música ao vivo e foi ótimo. Depois, a gente ia embora e falou: ‘Vamos lá em casa’. Fomos para fazer o after e fui embora às 3 horas”, revelou a apresentadora.

Você está mentindo porque começou a rir. Contou tudo certo até a hora que começou a rir”. Porém, entre risadas, Margareth negou que estivesse mentindo. “O que você quer que eu falo? O que você quer que eu invento aqui? Não menti! O que você quer saber? Você não tem vergonha, não?”. Mesmo assim, Virginia insistiu: “Alguma coisa aconteceu porque eu não falei nada. Eu não estou supondo nada”.

Giovanna F Campos
Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

