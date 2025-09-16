Mãe de Virgínia, Margareth Serrão usa look com recorte estratégico

Margareth Serrão, mãe de Virginia, arrasa em look rosa-choque durante festão de Virginia em São Paulo

Margareth Serrão, mãe de Virginia, chocou os fotógrafos ao desfilar com look rosa. A matriarca compareceu ao evento da marca de cosméticos da herdeira nesta segunda-feira, 15, ao lado de seu namorado Danilo.

Margareth surpreendeu o público ao aparecer com um vestido rosa-choque, de mangas longas, porém decotado e com um recorte estratégico abaixo dos seios. A mãe da influenciadora apostou em acessórios dourados para compor o look. Além disso, ela optou por uma bolsa pequena.

Já o namorado Danilo Nascimento, continuou na paleta de cores da companheira. Ele apareceu ao lado de Margareth com um terno rosa claro.

Confira os looks

Mãe de Virginia vai ao hospital com o namorado e explica motivo

Nas últimas semanas, Margareth Serrão, mãe da influenciadora Virginia, precisou ir ao hospital em Goiânia com Danilo Nascimento, seu namorado, durante a madrugada. Ela explicou o que aconteceu em suas redes sociais.

A apresentadora explicou que foi acompanhar o namorado sanfoneiro após a internação de sua avó na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital. “Fui acompanhar o Danilo porque a avó dele foi pra UTI por falta de respiração, ela tem 86 anos. Fiquei muito triste porque gosto muito dela. E lá encontrei a mãe do Danilo que estava sofrendo muito pela mãe”, contou ela aos seus seguidores.

Como foi o primeiro encontro da mãe de Virginia?

Em janeiro, a mãe da empresária detalhou como foi seu primeiro encontro com o atual namorado. Na época, Virginia pediu para Margareth contar os detalhes em seus stories.

“Mãe, conta para a gente como foi”, disse a jovem. “O que você quer que eu conte? Fomos para o bar e foi dois amigos dele também. Tinha música ao vivo e foi ótimo. Depois, a gente ia embora e falou: ‘Vamos lá em casa’. Fomos para fazer o after e fui embora às 3 horas”, revelou a apresentadora.

“Você está mentindo porque começou a rir. Contou tudo certo até a hora que começou a rir”. Porém, entre risadas, Margareth negou que estivesse mentindo. “O que você quer que eu falo? O que você quer que eu invento aqui? Não menti! O que você quer saber? Você não tem vergonha, não?”. Mesmo assim, Virginia insistiu: “Alguma coisa aconteceu porque eu não falei nada. Eu não estou supondo nada”.

Leia também: Mãe de Virginia reage ao comentário de Paolla Oliveira sobre a influenciadora