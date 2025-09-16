Quem vestiu melhor? Karoline Lima usa look que já apareceu em Simone Mendes

Semelhança fashion! Karoline Lima aposta em look brilhante e com franjas que já foi visto na cantora Simone Mendes há alguns dias. Saiba o preço do vestido

A influencer Karoline Lima caprichou na escolha do look para marcar presença na festa da influenciadora digital Virginia Fonseca na noite desta segunda-feira, 15. Ela surgiu com um modelito brilhante e repleto de franjas. Porém, o modelito já é um look conhecido no mundo das celebridades. Isso porque a peça já apareceu na cantora Simone Mendes há alguns dias.

O vestido chamativo apareceu nas duas estrelas em poucos dias. Simone usou o vestido estiloso para ir ao casamento do humorista Renato Albani na semana passada. Agora, Karoline repetiu o modelito na festa de Virginia.

O modelito em questão é um vestido em tons de vermelho, branco e salmão com bordado no estilo de borboleta da grife PatBo. A peça é vendida no site da marca nos Estados Unidos pelo valor de US$ 5.400 – cerca de R$ 28.700 mil.

Compare as fotos de Karoline Lima e Simone Mendes com o mesmo vestido:

Antes e depois de Karoline Lima

A influenciadora digital Karoline Lima surpreendeu ao contar que já fez um procedimento de preenchimento no rosto que não gostou do resultado. Nas redes sociais, ela exibiu fotos de como o seu rosto ficou depois da aplicação de ácido hialurônico em um procedimento de harmonização facial.

Inclusive, ela contou que não gostou do formato do rosto após o preenchimento e decidiu passar por outro tratamento para remover o ácido hialurônico da face. “Em 2021, fiz preenchimento em várias áreas do rosto e não gostei. Senti que fiquei com o rosto muito marcado. Maxilar muito quadrado, boca muito grande”, disse ela.

Então, ela contou sobre o que fez para remover a harmonização. “Existe uma enzima chamada hialuronidase, que quando você aplica, o ácido hialurônico se dissolve. E eu FIZ isso. Eu não tenho mais preenchimento no rosto inteiro, gente“, declarou.

Hoje em dia, Karoline não tem mais preenchimento e disse que seu rosto está mais definido por causa do emagrecimento. “O que aconteceu foi que emagreci e meu rosto ficou mais fino e marcado. Só deve ter um resto de 4 anos atrás porque nunca mais fiz”, contou.