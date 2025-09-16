Início » Fashion » Quem vestiu melhor? Karoline Lima usa look que já apareceu em Simone Mendes
Quem vestiu melhor? Karoline Lima usa look que já apareceu em Simone Mendes

Semelhança fashion! Karoline Lima aposta em look brilhante e com franjas que já foi visto na cantora Simone Mendes há alguns dias. Saiba o preço do vestido

Priscilla Comoti
Karoline Lima e Simone Mendes - Fotos: Van Campos / AgNews e Manuela Scarpa / Brazil News
A influencer Karoline Lima caprichou na escolha do look para marcar presença na festa da influenciadora digital Virginia Fonseca na noite desta segunda-feira, 15. Ela surgiu com um modelito brilhante e repleto de franjas. Porém, o modelito já é um look conhecido no mundo das celebridades. Isso porque a peça já apareceu na cantora Simone Mendes há alguns dias.

O vestido chamativo apareceu nas duas estrelas em poucos dias. Simone usou o vestido estiloso para ir ao casamento do humorista Renato Albani na semana passada. Agora, Karoline repetiu o modelito na festa de Virginia.

O modelito em questão é um vestido em tons de vermelho, branco e salmão com bordado no estilo de borboleta da grife PatBo. A peça é vendida no site da marca nos Estados Unidos pelo valor de US$ 5.400 – cerca de R$ 28.700 mil.

Compare as fotos de Karoline Lima e Simone Mendes com o mesmo vestido:

Karoline Lima - Fotos: Van Campos / AgNews
Simone Mendes - Fotos: Manuela Scarpa / Brazil News
Antes e depois de Karoline Lima

A influenciadora digital Karoline Lima surpreendeu ao contar que já fez um procedimento de preenchimento no rosto que não gostou do resultado. Nas redes sociais, ela exibiu fotos de como o seu rosto ficou depois da aplicação de ácido hialurônico em um procedimento de harmonização facial.

Inclusive, ela contou que não gostou do formato do rosto após o preenchimento e decidiu passar por outro tratamento para remover o ácido hialurônico da face. “Em 2021, fiz preenchimento em várias áreas do rosto e não gostei. Senti que fiquei com o rosto muito marcado. Maxilar muito quadrado, boca muito grande”, disse ela.

Então, ela contou sobre o que fez para remover a harmonização. “Existe uma enzima chamada hialuronidase, que quando você aplica, o ácido hialurônico se dissolve. E eu FIZ isso. Eu não tenho mais preenchimento no rosto inteiro, gente“, declarou.

Hoje em dia, Karoline não tem mais preenchimento e disse que seu rosto está mais definido por causa do emagrecimento. “O que aconteceu foi que emagreci e meu rosto ficou mais fino e marcado. Só deve ter um resto de 4 anos atrás porque nunca mais fiz”, contou.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

