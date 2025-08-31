Noiva de Cristiano Ronaldo ostenta seu anel de noivado milionário em Veneza

Noiva de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez capricha nas poses para exibir seu anel de noivado de US$ 3 milhões

Noiva do jogador de futebolCristiano Ronaldo, a musa Georgina Rodriguez marcou presença no Festival Internacional de Cinema de Veneza neste domingo, 31, e ostentou seu anel de noivado milionário. Ao cruzar o tapete vermelho, ela caprichou nas poses para dar destaque para a joia gigante e brilhante.

O anel de noivado tem um diamante de 30 quilates, que é estimado em US$ 3 milhões. Para a ocasião, ela usou um vestido preto de renda que marcava sua silhueta e deu o destaque para as joias.

Vale lembrar que Cristiano e Georgina assumiram o namoro em 2017. Eles tiveram 5 filhos juntos: os gêmeos Eva Maria e Mateo, de 8 anos, Alana, de 7 anos, Bella, de 3 anos, e Ángel, que morreu em abril de 2022 quando ainda era recém-nascido.

Por sua vez, o atleta também é pai de Cristiano Jr, de 15 anos, fruto de relacionamento anterior.

Georgina Rodriguez - Foto: Getty Images

Como eles se conheceram?

Cristiano Ronaldo conheceu Georgina Rodriguez quando ela era atendente da grife Gucci. Na época, ele a elogiou por sua maturidade em comparação com sua idade. Ela também contou que ele ia buscá-la no trabalho e seus colegas ficavam eufóricos.

“Era engraçado porque eu a esperava do lado de fora da loja com meus carros chamativos. Íamos para casa e lá entrávamos em nosso próprio mundo”, disse ele em uma série na Netflix.

Por que o pedido de casamento demorou para acontecer?

Apesar de morarem juntos e terem filhos juntos, Cristiano Ronaldo e Georgina ainda não oficializaram a união. A situação do casal gerava dúvidas entre os fãs e até amigos próximos deles, que questionavam quando subiriam ao altar. Inclusive, durante o reality show da mulher do atleta, o Soy Georgina, o assunto foi perguntado e o famoso respondeu o motivo de ainda não ter se casado.

"Eu sempre digo a ela, [vamos nos casar], 'quando tivermos aquele clique'. Como tudo em nessa vida e ela sabe do que estou falando. Pode ser em um ano, ou sem seis meses, ou pode ser em um mês. Tenho 100% de certeza de que vai acontecer", garantiu ele.