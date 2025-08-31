CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Fashion
  2. Noiva de Cristiano Ronaldo ostenta seu anel de noivado milionário em Veneza
Fashion / Noivado

Noiva de Cristiano Ronaldo ostenta seu anel de noivado milionário em Veneza

Noiva de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez capricha nas poses para exibir seu anel de noivado de US$ 3 milhões

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 31/08/2025, às 19h10

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Georgina Rodriguez
Georgina Rodriguez - Foto: Getty Images

Noiva do jogador de futebolCristiano Ronaldo, a musa Georgina Rodriguez marcou presença no Festival Internacional de Cinema de Veneza neste domingo, 31, e ostentou seu anel de noivado milionário. Ao cruzar o tapete vermelho, ela caprichou nas poses para dar destaque para a joia gigante e brilhante.

O anel de noivado tem um diamante de 30 quilates, que é estimado em US$ 3 milhões. Para a ocasião, ela usou um vestido preto de renda que marcava sua silhueta e deu o destaque para as joias.

Vale lembrar que Cristiano e Georgina assumiram o namoro em 2017. Eles tiveram 5 filhos juntos: os gêmeos Eva Maria e Mateo, de 8 anos, Alana, de 7 anos, Bella, de 3 anos, e Ángel, que morreu em abril de 2022 quando ainda era recém-nascido.

Por sua vez, o atleta também é pai de Cristiano Jr, de 15 anos, fruto de relacionamento anterior.

Georgina Rodriguez - Foto: Getty Images
Georgina Rodriguez - Foto: Getty Images

Como eles se conheceram?

Cristiano Ronaldo conheceu Georgina Rodriguez quando ela era atendente da grife Gucci. Na época, ele a elogiou por sua maturidade em comparação com sua idade. Ela também contou que ele ia buscá-la no trabalho e seus colegas ficavam eufóricos.

“Era engraçado porque eu a esperava do lado de fora da loja com meus carros chamativos. Íamos para casa e lá entrávamos em nosso próprio mundo”, disse ele em uma série na Netflix.

Por que o pedido de casamento demorou para acontecer?

Apesar de morarem juntos e terem filhos juntos, Cristiano Ronaldo e Georgina ainda não oficializaram a união. A situação do casal gerava dúvidas entre os fãs e até amigos próximos deles, que questionavam quando subiriam ao altar. Inclusive, durante o reality show da mulher do atleta, o Soy Georgina, o assunto foi perguntado e o famoso respondeu o motivo de ainda não ter se casado.

"Eu sempre digo a ela, [vamos nos casar], 'quando tivermos aquele clique'. Como tudo em nessa vida e ela sabe do que estou falando. Pode ser em um ano, ou sem seis meses, ou pode ser em um mês. Tenho 100% de certeza de que vai acontecer", garantiu ele.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Cristiano Ronaldogeorgina rodriguez
Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo   

Leia também

Estilo

Isis Valverde - Foto: Getty Images

Isis Valverde surge deslumbrante no Festival de Veneza

Eventos

João Camargo celebra os 20 anos da Camargo Alfaiataria - Foto: Divulgação

João Camargo celebra os 20 anos da Camargo Alfaiataria

Cinema

Fernanda Torres no Festival de Veneza - Foto: Getty Images

Fernanda Torres aposta em look preto nada básico no Festival de Veneza

Red carpet

Fernanda Torres - Foto: Getty Images

Fernanda Torres atrai os olhares com look fora do tradicional em tapete vermelho

Estilo

Maju Carvalho - Foto: Divulgação

Maju Carvalho exibe seus looks icônicos para a festa de formatura

Visita especial

Rafael Pereira e Naomi Campbell - Foto: Reprodução / Instagram

Naomi Campbell está no Brasil e mantém a rotina de treinos

Últimas notícias

Taís Araujo e Debora BlochFamosos marcam presença na festa de aniversário de Humberto Carrão
Georgina RodriguezNoiva de Cristiano Ronaldo ostenta seu anel de noivado milionário em Veneza
Lucas SouzaLucas Souza cobre a tatuagem do nome de Jojo Todynho. Veja o novo desenho
A atriz Taís AraujoNumeróloga explica significado do nome de Taís Araujo: 'Estrela da majestade'
Princesa Diana e príncipe WilliamTema da última conversa da princesa Diana com príncipe William é revelado
Adriana Perroni, jornalista da RecordMédica alerta sobre quadro de jornalista da Record: 'Sem tratamento pode ser grave ou até fatal'
Yuri RamirezCantor sertanejo de 47 anos é morto a tiros dentro de casa
Gustavo Marsengo e Laís CaldasVeja o convite para os padrinhos do casamento dos ex-BBBs Laís e Gustavo
Luciano HuckLuciano Huck ‘corta' fofoca sobre vida pessoal na Dança dos Famosos
Samara MapouaInfluenciadora relata a morte trágica do marido: 'Foi jogado pra fora'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade