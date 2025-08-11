Cristiano Ronaldo dá anel de noivado gigante para Georgina Rodriguez

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo pede a namorada, Georgina Rodriguez, em casamento com anel de noivado gigante e luxuoso
O jogador de futebol Cristiano Ronaldo está noivo! Depois de 8 anos de namoro, ele pediu para se casar com Georgina Rodriguez e presenteou a amada com um anel de noivado luxuoso e enorme.
Nesta segunda-feira, 11, Georgina anunciou o noivado deles ao mostrar uma foto de sua mão com o anel gigante. A joia foi confeccionada em diamantes e tem o formato oval. “Sim, eu aceito. Nesta e em todas as minhas vidas”, disse ela na legenda.
Vale lembrar que Cristiano e Georgina assumiram o namoro em 2017. Eles tiveram 5 filhos juntos: os gêmeos Eva Maria e Mateo, de 8 anos, Alana, de 7 anos, Bella, de 3 anos, e Ángel, que morreu em abril de 2022 quando ainda era recém-nascido.
Por sua vez, o atleta também é pai de Cristiano Jr, de 15 anos, fruto de relacionamento anterior.
Cristiano Ronaldo conheceu Georgina Rodriguez quando ela era atendente da grife Gucci. Na época, ele a elogiou por sua maturidade em comparação com sua idade. Ela também contou que ele ia buscá-la no trabalho e seus colegas ficavam eufóricos.
“Era engraçado porque eu a esperava do lado de fora da loja com meus carros chamativos. Íamos para casa e lá entrávamos em nosso próprio mundo”, disse ele em uma série na Netflix.
Apesar de morarem juntos e terem filhos juntos, Cristiano Ronaldo e Georgina ainda não oficializaram a união. A situação do casal gerava dúvidas entre os fãs e até amigos próximos deles, que questionavam quando subiriam ao altar. Inclusive, durante o reality show da mulher do atleta, o Soy Georgina, o assunto foi perguntado e o famoso respondeu o motivo de ainda não ter se casado.
"Eu sempre digo a ela, [vamos nos casar], 'quando tivermos aquele clique'. Como tudo em nessa vida e ela sabe do que estou falando. Pode ser em um ano, ou sem seis meses, ou pode ser em um mês. Tenho 100% de certeza de que vai acontecer", garantiu ele.
