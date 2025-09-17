Juliana Paes faz post com compilado de fotos na NYFW

Exibindo produções de grifes e looks feshionistas, a atriz Juliana Paes compartilhou registros variados da temporada em Manhattan

Juliana Paes usou as redes sociais para dividir com os fãs um compilado de registros feitos durante sua passagem pela Semana de Moda de Nova York. A atriz, conhecida por sua versatilidade e estilo marcante, apareceu em diferentes produções que chamaram a atenção, variando entre looks sofisticados e escolhas casuais para o dia a dia na cidade.

Um dos visuais que mais se destacou foi o vestido bege de modelagem assimétrica e manga única, visto em um dos cliques noturnos, conhecido como Asymmetrical Pierced Ruched Dress. No site da marca, a versão em bege usada por Juliana não está disponível, mas a cor vinho pode ser adquirida por € 1.250 (cerca de R$ 6.700). O tom claro, semelhante ao vestido da atriz, foi listado anteriormente por € 790 (aproximadamente R$ 4.300).

Para completar a produção, Juliana optou por acessórios marrons, além de brinco grande dourado, anel e cabelo preso em coque, que realçaram ainda mais o caimento elegante do vestido de um ombro só.

Looks variados nas ruas de Manhattan

Além da produção de gala, Juliana também mostrou combinações urbanas com pegada fashionista. Em um dos registros, ela aparece com calça de couro marrom, casaco verde-oliva da The Frankie Shop e óculos da sua marca pessoa, Juliana Paes Eyewear Collection. Em outra imagem, apostou em um conjunto preto de saia justa e jaqueta de couro, finalizando o visual com bolsa estruturada e scarpins de bico fino.

Já em um clique diurno, a atriz surge com uma camisa branca oversized da Loewe e calça de alfaiataria cinza de modelagem diferenciada, combinando a peça com óculos de sol e bolsa preta.

O estilo casual também teve espaço, como mostra o registro em frente a um supermercado asiático, onde Juliana usava um conjunto listrado em tons claros, acompanhado por tênis brancos.

