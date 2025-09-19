Bruna Marquezine e Sasha Meneghel surgem com looks deslumbrantes em Madrid

A atriz Bruna Marquezine e a estilista Sasha Meneghel marcaram presença em um evento internacional na última quinta-feira, 18. As duas foram prestigiar o desfile da grife Carolina Herrera em Madrid, na Espanha.

Para a ocasião, Bruna apostou em um look composto por saia longa no estilo sereia e suéter na mesma cor com aplicação de uma flor dourada. Por sua vez. Sasha surgiu com um vestido preto curtinho com flores de tecido no decote e meia-calça fina.

Vale lembrar que as duas brasileiras são amigas desde quando eram crianças e se conheceram por causa de Xuxa Meneghel. Em entrevista no podcast Quem Pode, Pod, no YouTube, Marquezine relembrou como foi seu primeiro encontro com Sasha após Xuxa levá-la para dormir em sua mansão.

“Eu estava fazendo um especial com a Xuxa. E ela falou: ‘Eu tenho uma filha e vocês têm que ser amigas’. E ela falou para a minha mãe: ‘Eu vou levar a sua filha para conhecer a minha filha, elas têm que ser amigas’. Ela marcou um dia para eu ir. Ela terminou a gravação e foi embora. Acho que ela esqueceu, mas eu não esqueci. Falei: ‘Mãe, você vai me levar lá’. Eu lembro que eu entrei. Eu era muito pequena, e a casa muito grande. A minha mãe não quis entrar, obviamente”, disse ela.

Então, ela contou que foi dormir no quarto de Sasha e só conheceu a amiga no dia seguinte. “A Maria, que foi fiel esculdeira da Xuxa por muitos anos, falou: ‘A Xuxa vai descer’. Eu lembro que fiquei sentada em uma sala muito gigante que nunca tinha visto na vida, tudo bem escuro, e eu comecei a ver no vidro o reflexo de uma pessoa muito grande. Aquilo era muito assustador, e de repente ela apareceu aqui e falou: ‘Oi, tudo bem?’. E ela conversou comigo e falou: ‘Vou te colocar no quarto da Sasha. Ela já está dormindo. Amanhã, quando acordarem, vocês vão se conhecer’. Deitei na cama e dormi. Acordei com a Sasha sentada na cama: ‘Oi, quer brincar?’. ‘Ahã’. E viramos muito amigas para sempre”, declarou.

Bruna Marquezine reapareceu com João Guilherme no último final de semana

Solteira, Bruna Marquezine reapareceu com seu ex-namorado, o ator João Guilherme, no último final de semana. Os dois foram fotografados pelos paparazzi na saída de uma balada no centro de São Paulo.

Na noite de domingo, 14, Bruna e João curtiram a after party do DJ Pedro Sampaio. Depois de se divertirem na festa, os dois saíram do local lado a lado e foram flagrados pelos paparazzi.

Bruna Marquezine e João Guilherme – Foto: Brazil News

