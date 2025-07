João Lucas abre o jogo sobre apelido de 'Sasho': 'Tentar me diminuir'

Em entrevista à CARAS Brasil, João Lucas falou sobre apelido que recebeu de haters por ser marido de Sasha Meneghel; entenda

João Lucas esteve nos estúdios da CARAS Brasil e deu uma entrevista exclusiva ao veículo. O cantor revelou como se sentiu ao receber o apelido de "Sasho" - por ser casado com Sasha Meneghel e revelou como aproveitou para reverter a situação em algo positivo a ele.

Sem ofensas!

A origem vem de uma masculinização do nome da sua esposa e, para alguns internautas, a prática deixa subentendido que ele não tem talento, que sua profissão é ser marido de alguém, porém o cantor garante que não se sente ofendido. João diz que isso não o afeta e que, para ele, é algo positivo:



"Começou com essa ideia de tentar me diminuir. Nunca vi isso como algo que me diminuísse, porque eu admiro muito minha esposa, acho ela incrível. Ser chamado de 'Sasho'? Só tem um! Só tem uma Sasha, um 'Sasho', que automaticamente sou eu."

Revelação

Ainda em conversa com a CARAS, ele fez uma revelação. João contou que um dos seus produtos oficiais - os famosos merchs - vendidos nos locais onde ele realiza seus shows, conta com o nome. Lucas também pontuou que os fãs e ele tem um grupo com o nome "Sasho" e virou algo carinhoso:

"Abracei esse nome, pois achei genial. Quem inventou isso, muito obrigado! Meus fãs abraçaram o apelido. Até no meu show tem um produto que tem esse nome".

Rasgando elogios

Por fim, João não esconde o amor que sente por Sasha e pela família da esposa. Sendo só elogios, ele reforçou a admiração por Meneghel e pela sogra, Xuxa: "Ela é uma pessoa que eu realmente admiro, que tudo que ela faz é lindo, é incrível, sempre põe muito coração no que faz. Tanto ela, quanto a mãe, quanto a família pelo que conquistaram. Fizeram isso debaixo de muito trabalho, muita dedicação, muito amor e muita verdade."

