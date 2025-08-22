Reinauguração do INNSiDE By Meliá São Paulo Higienópolis aconteceu nesta semana

Coquetel exclusivo marcou a reinauguração dos novos ambientes do INNSiDE by Meliá São Paulo Higienópolis
Nesta semana, a Meliá Hotels International realizou um coquetel exclusivo para celebrar a reinauguração dos novos ambientes e apartamentos do INNSiDE by Meliá São Paulo Higienópolis.
O evento reuniu convidados especiais e aconteceu na sede do hotel na Rua Maranhão, 371, Higienópolis. Confira as fotos na galeria abaixo:
O INNSiDE by Meliá São Paulo Higienópolis foi projetado para atender a uma nova geração de viajantes que buscam integrar trabalho e lazer em um único espaço. O hotel tem como objetivo proporcionar uma experiência descontraída, mas funcional, para quem deseja estar conectado ao destino sem abrir mão do conforto.
O INNSiDE by Meliá é uma marca que se destaca por sua proposta de integração entre o trabalho e o lazer, proporcionando um ambiente moderno e acolhedor. Segundo Victor Donmez, diretor da Meliá Hotels International para a América Latina, o conceito da marca responde à necessidade das novas gerações de romper com as fronteiras entre o trabalho e o tempo livre. “O INNSiDE by Meliá oferece um espaço acolhedor, bem localizado, descontraído e funcional, preparado para todas as ocasiões e totalmente integrado aos destinos onde se encontram”, explica Donmez.
A unidade de Higienópolis é uma conversão do antigo hotel Affiliated by Meliá, com uma renovação que já conta com um investimento de R$ 6,5 milhões, e que pode totalizar R$ 21,5 milhões com as futuras melhorias. O hotel possui 195 apartamentos modernos, com camas super king, piso vinílico, TV Smart de 50 polegadas e cafeteira Nespresso, oferecendo conforto e praticidade para os hóspedes. Saiba mais sobre o empreendimento aqui.
|Médico explica crise que levou Jakelyne Oliveira à UTI: 'Pode evoluir'
|Namorada de Fábio Porchat tatua o nome do apresentador em homenagem
|Veja a decoração da sede do programa ‘Estrela da Casa’
|Mel Fronckowiak faz declaração de aniversário para Rodrigo Santoro
|Assessoria de Wanessa Camargo nega boatos envolvendo Dado Dolabella
|João Kléber elogia filho de Gugu após repercussão: “É um menino sedutor"
|Giulia Costa relata que desenvolveu bulimia após relacionamento
|Filho de Raul Gil se pronuncia após polêmica com a irmã e a sobrinha
|Luto de Sheron Menezzes, cirurgia do pai de Sabrina Sato e festa com filhos de Faustão marcam semana
|Cantor sertanejo se pronuncia após a esposa ser alvo de operação da Polícia Federal