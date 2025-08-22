CARAS Brasil
  2. Reinauguração do INNSiDE By Meliá São Paulo Higienópolis aconteceu nesta semana
Eventos / Celebração

Reinauguração do INNSiDE By Meliá São Paulo Higienópolis aconteceu nesta semana

Coquetel exclusivo marcou a reinauguração dos novos ambientes do INNSiDE by Meliá São Paulo Higienópolis

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 22/08/2025, às 18h52

Victor Donmez, Diretor da Meliá Hotels Internacional para a América Latina
Victor Donmez, Diretor da Meliá Hotels Internacional para a América Latina - Foto: Divulgação

Nesta semana, a Meliá Hotels International realizou um coquetel exclusivo para celebrar a reinauguração dos novos ambientes e apartamentos do INNSiDE by Meliá São Paulo Higienópolis. 

O evento reuniu convidados especiais e aconteceu na sede do hotel na Rua Maranhão, 371, Higienópolis. Confira as fotos na galeria abaixo:

Reinauguração do INNSiDE By Meliá São Paulo Higienópolis - Foto: Divulgação
Reinauguração do INNSiDE By Meliá São Paulo Higienópolis - Foto: Divulgação
Reinauguração do INNSiDE By Meliá São Paulo Higienópolis - Foto: Divulgação
Reinauguração do INNSiDE By Meliá São Paulo Higienópolis - Foto: Divulgação
Reinauguração do INNSiDE By Meliá São Paulo Higienópolis - Foto: Divulgação
Reinauguração do INNSiDE By Meliá São Paulo Higienópolis - Foto: Divulgação
Reinauguração do INNSiDE By Meliá São Paulo Higienópolis - Foto: Divulgação
Reinauguração do INNSiDE By Meliá São Paulo Higienópolis - Foto: Divulgação

O INNSiDE by Meliá São Paulo Higienópolis foi projetado para atender a uma nova geração de viajantes que buscam integrar trabalho e lazer em um único espaço. O hotel tem como objetivo proporcionar uma experiência descontraída, mas funcional, para quem deseja estar conectado ao destino sem abrir mão do conforto.

O INNSiDE by Meliá é uma marca que se destaca por sua proposta de integração entre o trabalho e o lazer, proporcionando um ambiente moderno e acolhedor. Segundo Victor Donmez, diretor da Meliá Hotels International para a América Latina, o conceito da marca responde à necessidade das novas gerações de romper com as fronteiras entre o trabalho e o tempo livre. “O INNSiDE by Meliá oferece um espaço acolhedor, bem localizado, descontraído e funcional, preparado para todas as ocasiões e totalmente integrado aos destinos onde se encontram”, explica Donmez.

A unidade de Higienópolis é uma conversão do antigo hotel Affiliated by Meliá, com uma renovação que já conta com um investimento de R$ 6,5 milhões, e que pode totalizar R$ 21,5 milhões com as futuras melhorias. O hotel possui 195 apartamentos modernos, com camas super king, piso vinílico, TV Smart de 50 polegadas e cafeteira Nespresso, oferecendo conforto e praticidade para os hóspedes. Saiba mais sobre o empreendimento aqui

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

