Meliá Hotels International anuncia o terceiro hotel da marca INNSiDE by Meliá no Brasil

Com investimento de R$ 6,5 milhões, o INNSiDE by Meliá São Paulo Higienópolis chega para transformar a experiência de hospedagem na capital paulista

A Meliá Hotels International acaba de anunciar a inauguração de seu terceiro hotel INNSiDE by Meliá no Brasil, desta vez no elegante bairro de Higienópolis, em São Paulo. Com um conceito inovador, o INNSiDE by Meliá São Paulo Higienópolis foi projetado para atender a uma nova geração de viajantes que buscam integrar trabalho e lazer em um único espaço. Localizado na Rua Maranhão, no centro da cidade, o hotel tem como objetivo proporcionar uma experiência descontraída, mas funcional, para quem deseja estar conectado ao destino sem abrir mão do conforto.

Um novo conceito de hospedagem: trabalho e lazer integrados

O INNSiDE by Meliá é uma marca que se destaca por sua proposta de integração entre o trabalho e o lazer, proporcionando um ambiente moderno e acolhedor. Segundo Victor Donmez, diretor da Meliá Hotels International para a América Latina, o conceito da marca responde à necessidade das novas gerações de romper com as fronteiras entre o trabalho e o tempo livre. “O INNSiDE by Meliá oferece um espaço acolhedor, bem localizado, descontraído e funcional, preparado para todas as ocasiões e totalmente integrado aos destinos onde se encontram”, explica Donmez.

A unidade de Higienópolis é uma conversão do antigo hotel Affiliated by Meliá, com uma renovação que já conta com um investimento de R$ 6,5 milhões, e que pode totalizar R$ 21,5 milhões com as futuras melhorias. O hotel possui 195 apartamentos modernos, com camas super king, piso vinílico, TV Smart de 50 polegadas e cafeteira Nespresso, oferecendo conforto e praticidade para os hóspedes.

Áreas comuns: design e funcionalidade

O design do hotel é um dos seus maiores atrativos. Logo na entrada, a recepção é integrada com a área externa, criando um ambiente fluido e dinâmico. O hotel conta também com um restaurante moderno, espaços de convivência e um bar que se transforma ao longo do dia. De manhã, o bar serve como ponto de encontro para cafés e reuniões casuais, enquanto à noite se transforma em um local ideal para drinks e socialização.

A ideia é criar um ambiente em que os hóspedes possam trabalhar, socializar ou relaxar de forma confortável. Com iluminação natural, móveis contemporâneos e pontos de conectividade bem distribuídos, o INNSiDE by Meliá oferece o cenário perfeito para quem deseja resolver pendências, fazer reuniões rápidas ou simplesmente aproveitar um bom café enquanto lê um livro.

Gastronomia e estrutura para eventos

No quesito gastronomia, o restaurante Dock oferece um cardápio assinado pelo chef Pedro Marinelli, com foco em alimentos frescos, orgânicos e de produtores locais. A decoração do restaurante, moderna e aconchegante, torna o ambiente perfeito para desde um café da manhã tranquilo até um jantar mais intimista.

Além disso, o hotel conta com uma estrutura completa para eventos corporativos e sociais, com salas moduláveis que oferecem tecnologia de ponta e suporte técnico. Com wi-fi de alta velocidade, equipamentos audiovisuais e versatilidade nas configurações, essas salas são ideais para treinamentos, lançamentos de produtos e eventos sociais.

Pensando no bem-estar completo dos hóspedes, o INNSiDE by Meliá São Paulo Higienópolis oferece uma piscina, uma academia de ginástica e é um dos poucos hotéis na região que aceita animais de estimação, com estrutura e segurança para os pets.

O impacto da renovação e novos tempos para o empreendimento

Ana Candiotto, síndica e investidora, comentou sobre a importância dessa renovação: "Incorporar o estilo INNSiDE by Meliá ao nosso empreendimento trouxe valorização, jovialidade e um novo momento. Estamos muito felizes com a decisão e otimistas com os resultados."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por INNSiDE by Meliá Brasil (@innsidebymeliabr)

Equipe da Meliá Brasil – Divulgação