Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo batizam a filha, Clara

Nas redes sociais, a influenciadora digital Graciele Lacerda compartilhou alguns registros do batizado de Clara, sua filha com Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda encantou os seguidores das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 18, ao mostrar os primeiros registros do batizado de Clara, de sete meses, sua filha com o cantor sertanejo Zezé Di Camargo.

Em seu perfil oficial, a influenciadora postou alguns registros em que aparece sorridente com o marido, a herdeira e com os padrinhos, a cantora Wanessa Camargo e Emanoel Camargo, além de João Vecker, o padrinho de consagração.

Ela ainda mostrou Wanessa cantando uma música em homenagem à irmã caçula. A cantora escolheu a canção Bondade de Deus, de Isaias Saad. "Wanessa, obrigada por essa homenagem linda", se derreteu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Neste último domingo, Graciele exibiu detalhes da decoração do salão e da roupa da filha, nomeado 'mandrião'. "Chegou a roupa do batizado! Eu ainda não abri. Vou dar uma olhadinha junto com vocês… Ah! Gente, meu Deus… que joia! Vocês não têm noção do que tem aqui. Ó, esse aqui é o que ela vai usar mesmo. Ah, as frases… nossa, ficou muito delicada", disse ela.

Em seguida, a influencer contou que a roupinha foi personalizada com mensagens de familiares, entre eles Wanessa e Camilla Camargo. As duas são filhas de Zezé Di Camargo com Zilu Godói, com quem o cantor também teve Igor Camargo.

"O que eu fiz? Eu pedi para os padrinhos, para os avós, para os pais, para as irmãs e para os irmãos escreverem uma frase no mandrião da Clara, que ela vai usar no batismo, porque a gente vai guardar. Essa roupinha foi muito especial, num momento muito especial, e todos eles escreveram uma frase que está aqui. Ela colocou de um jeito tão bonito, com o próprio punho de cada um — cada um escreveu com a sua mão mesmo, para ficar marcado", contou.

Graciele Lacerda mostra o batizado da filha - Foto: Instagram

Zezé Di Camargo faz aniversário e ganha homenagem da esposa

O cantor Zezé Di Camargo está em festa neste domingo, 17. Isso porque ele fez aniversário e completou 63 anos de vida. Para celebrar a data especial, a esposa dele, Graciele Lacerda, fez uma homenagem especial para o amado com um post nas redes sociais. Ela falou sobre a admiração que tem por ele o amor que existe na família.

"Hoje é dia de celebrar a vida desse homem incrível que tenho ao meu lado. Mo, você é um ser humano maravilhoso, um marido amoroso, um pai que enche meu coração de orgulho todos os dias. A Clara tem a sorte de crescer com o exemplo de um homem que ama, cuida, se dedica e nunca mede esforços para correr atrás dos seus sonhos. Que seu novo ano seja repleto de bênçãos, saúde, amor e muitas conquistas. Você merece o mundo, porque tudo o que faz é com verdade, entrega e coração. Te amo imensamente e tenho orgulho de caminhar a vida ao seu lado", declarou.

Zezé Di Camargo também recebeu belas homenagens das filhas. Wanessa resgatou algumas fotos do passado ao lado do pai e o parabenizou. "Pai, hoje celebro não apenas o seu aniversário, mas também o privilégio de ser sua filha. Que esse novo ciclo seja muito iluminado e traga muita saúde, amor, abundância, prosperidade e felicidades sem medidas. Obrigada por ser meu maior exemplo, minha inspiração e motivo de orgulho todos os dias. Carrego com honra o seu sobrenome e o coração cheio de gratidão por tudo que você representa na minha vida. Te amo muito! Feliz aniversário."

A atriz Camilla Camargo também resgatou diversos registros com Zezé Di Camargo e se declarou: "Viva esse homem tão incrível que eu tenho a honra e privilégio de chamar de pai. Pai, que Jesus Cristo esteja sempre no seu caminho, te iluminando e protegendo. Te amo além e tenho muito orgulho não só do Zezé Di Camargo, que pra mim é o maior artista do nosso país, mas do Mirosmar, esse pai que não mede esforços para ajudar a todos e que é um pai tão incrível. Feliz aniversário para o melhor", escreveu.

