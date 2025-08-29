CARAS Brasil
  2. Jantar especial reúne famílias empresárias para falar sobre sucessão e liderança feminina
Eventos / Negócios

Jantar especial reúne famílias empresárias para falar sobre sucessão e liderança feminina

Empreendedora Geyze Diniz recebe empresários brasileiros para um evento de networking e debate sobre o futuro das empresas familiares

por Priscilla Comoti
Publicado em 29/08/2025, às 20h06

Geyze Diniz e Stefano Bauducco
Geyze Diniz e Stefano Bauducco - Foto: Divulgação

Na noite de 28 de agosto de 2025, a empreendedora social Geyze Diniz, cofundadora da organização Pacto Contra a Fome, abriu as portas de sua casa para um jantar muito especial. Em parceria com André Farias, o encontro reuniu importantes famílias empresárias do Brasil, criando um espaço de networking e troca de experiências sobre temas essenciais para o futuro dos negócios familiares.

O destaque da noite ficou por conta do bate-papo sobre sucessão empresarial, conduzido por Karla Marques Felmanas, vice-presidente da Cimed, e Juliana Marques Felmanas, diretora de Inovação da mesma empresa. As duas discutiram os desafios, oportunidades do family business e o papel crescente da liderança feminina nas organizações.

O evento também contou com a presença de grandes nomes do empresariado brasileiro. Entre os convidados estavam Carlo Bauducco, da Bauducco, Cesar Federmann, do Grupo Terras de São José,  Gabriela Baumgart, do Grupo Baumgart, Virgílio Bulhões, presidente do Grupo Tânia Bulhões, e sua irmã Daniela Bulhões.

Outros grandes empresários que marcaram presença foram Renata Gomide, CMO do Grupo Boticário, Magali Leite, CEO da Espaçolaser, Marcella e Gabriel Kanner, da família Riachuelo, e Neusa e Paulo Saad, sócios da TV Band.

O jantar teve o apoio de Stark Bank, Ícone da Visão e Goya Travel. 

