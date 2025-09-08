Irmã de Bruna Marquezine curte noitada na companhia de ator de Malhação

Ator que já foi apontado como affair de Anitta surge ao lado de Luana Maia, que é irmã de Bruna Marquezine, em festival na cidade de São Paulo

Irmã da atriz Bruna Marquezine, Luana Maia, de 21 anos, aproveitou o último final de semana na companhia do ator Lucca Picon, de 24 anos. Os dois foram vistos circulando juntos pelo The Town, que é um festival de música em São Paulo.

Eles chegaram juntos ao local, mas apenas curtiram o show lado a lado e não posaram juntos para fotos.

Vale lembrar que Lucca já atuou em produções para o público teen, como Malhação, Todas as Garotas em Mim e Confissões de uma Garota Excluída. Além disso, ele é filho do surfista francês Miky Picon com a brasileira Lygia Namen.

Por sua vez, Luana é discreta em sua vida e trabalha como produtora. Ela também é artista visual e está solteira desde o fim do namoro anterior.

Luana Maia é fotografada com Lucca Picon - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Novo visual de Luana Maia

Luana Maia, irmã da atriz Bruna Marquezine, ganhou destaque no Instagram nesta semana ao compartilhar uma série de fotos exibindo seu novo corte de cabelo. A artista posou sorridente mostrando o resultado do trabalho do cabeleireiro Gabriel Deodato.

Na legenda, Luana fez uma brincadeira com o profissional responsável pelo novo look: "Só você toca no meu cabelo agora". A publicação rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que se manifestaram elogiando o estilo renovado da jovem.

Entre os comentários, celebridades não economizaram nos elogios. A apresentadora Giovanna Ewbank comentou: "Que linda! Esse corte ficou tudo! Vou levar pro meu cabeleireiro fazer igual rsrsrs…tá linda!".

Sasha Meneghel, estilista e filha de Xuxa, também prestou sua homenagem com um simples, porém marcante: "Very gata". A atriz e apresentadora Tatá Werneck foi direta e chamou Luana de "Deusa".

Além dos famosos, seguidores de Luana também se mostraram encantados com a transformação, enchendo a publicação de elogios. Bruna também fez questão de deixar uma mensagem afetuosa: "Linda, linda".

Luana é a irmã mais nova de Bruna Marquezine e, apesar de ter feito uma participação na novela "Em Família (2014)", da TV Globo, optou por seguir um caminho mais discreto e independente. Atualmente com 21 anos, é produtora executiva de um projeto de dança contemporânea e artes cênicas. Nas redes sociais, compartilha seu trabalho artístico, como suas pinturas.

Em fevereiro de 2025, no aniversário de 21 anos de seu namorado, João Fernando Alvariz, Luana compartilhou uma linda homenagem. “Te ter na minha vida é o maior presente que poderia ter ganhado, amor. Aprender com você um pouquinho mais todos os dias”, escreveu a jovem.

Veja as fotos do novo visual de Luana Maia:

