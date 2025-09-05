Gleice Damasceno e Txai Suruí participam de debate do Prêmio Chico Vive

Gleice Damasceno e Txai Suruí estiveram presentes no debate sobre juventude que fez parte da programação do Prêmio Chico Vive
A atriz e ativista Gleice Damasceno e a jovem liderança indígena Txai Suruí participaram da mesa ‘Juventude e Natureza: o futuro se planta hoje’, que faz parte da programação do Prêmio Chico Vive, apresentado pelo Banco do Brasil. O evento aconteceu na quarta-feira, 3, no Instituto Aya, em São Paulo, e teve mediação da jornalista Gisele Vitória.
O Prêmio Chico Vive está com inscrições abertas até 27 de setembro e tem o objetivo de reconhecer jovens lideranças socioambientais em todo o Brasil. O projeto visa convocar a população a relembrar que somos e sempre seremos natureza viva. A partir do prêmio, a organização quer abrir espaços de escuta e engajamento em prol da sustentabilidade e da preservação.
A cerimônia de premiação acontece no dia 23 de outubro em uma cerimônia no Teatro Cultura Artística, em São Paulo.
Crédito: Lucas Henrique - Fotógrafo e Cinegrafista; João Pedro Bezerra - Cinegrafista.
O Prêmio Chico Vive será concedido a seis jovens lideranças, representando cada um dos biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampas. Mais do que homenagear nomes individuais, o prêmio busca celebrar a diversidade de sotaques, formas de atuação e repertórios da juventude que está na linha de frente das ações socioambientais no país.
A premiação é uma forma de reconhecer aqueles que têm se destacado em suas comunidades, com projetos voltados para a preservação ambiental e o fortalecimento das populações tradicionais, promovendo mudanças reais e tangíveis.
O nome Chico Vive simboliza a continuidade da luta iniciada por Chico Mendes, defensor da Amazônia e das comunidades extrativistas, que perdeu sua vida na batalha pela preservação ambiental. O prêmio busca mostrar que, ainda há tempo para transformar e que a luta de Chico Mendes continua viva através dos novos líderes que, como ele, acreditam no poder da união, da ação e do conhecimento compartilhado.
O Prêmio Chico Vive busca jovens que atuam na defesa da floresta, da biodiversidade e das comunidades tradicionais. Os candidatos devem ter capacidade de articulação e mobilização, com um impacto real em suas regiões. A inscrição pode ser feita tanto pelo próprio candidato quanto por terceiros, que podem indicar aqueles que estão fazendo a diferença.
Os premiados serão escolhidos com base em seis pilares fundamentais que refletem o compromisso dos jovens com as causas ambientais e sociais:
Esses critérios visam identificar jovens que estão realmente comprometidos com a mudança e têm a capacidade de transformar seu entorno de maneira significativa e duradoura.
Além de premiar os vencedores, o Prêmio Chico Vive formará a Rede Chico Vive, um espaço que visa promover a troca de saberes, experiências e fortalecer ainda mais a luta socioambiental de forma coletiva e contínua. Os premiados serão conectados, criando uma rede de apoio e colaboração entre as lideranças que atuam em diferentes biomas e regiões do Brasil.
CARAS TALKS GOOD VIBES
Cristais e energia: Patrícia Luz leva reflexões sobre bem-estar ao CARAS Talks Good Vibes
|Psicóloga sobre proibição de Angélica e Luciano Huck em festa na mansão: 'Uma forma de proteger'
|Yasmin Brunet fala sobre desafios da síndrome do intestino irritável
|Médico alerta para câncer enfrentado por Fabiana Justus: 'Pode acontecer em qualquer idade'
|Pai de Paolla Oliveira está com a mesma doença sem cura de Bruce Willis
|Cabelo de Xuxa meses após transplante capilar surpreende; veja o antes e depois
|Entre ciência e acolhimento, Christian Lima luta contra a endometriose
|Xuxa e Zezé Di Camargo: Relembre famosos que já fizeram transplante capilar
|Veja as datas de estreia dos próximos episódios de 'Bon Appétit, Vossa Majestade' na Netflix
|Gleice Damasceno e Txai Suruí participam de debate do Prêmio Chico Vive
|Médica alerta para diagnóstico grave da cantora Ana Cañas: 'Impacto direto'