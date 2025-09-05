Gleice Damasceno e Txai Suruí participam de debate do Prêmio Chico Vive

Gleice Damasceno e Txai Suruí estiveram presentes no debate sobre juventude que fez parte da programação do Prêmio Chico Vive

A atriz e ativista Gleice Damasceno e a jovem liderança indígena Txai Suruí participaram da mesa ‘Juventude e Natureza: o futuro se planta hoje’, que faz parte da programação do Prêmio Chico Vive, apresentado pelo Banco do Brasil. O evento aconteceu na quarta-feira, 3, no Instituto Aya, em São Paulo, e teve mediação da jornalista Gisele Vitória.

O Prêmio Chico Vive está com inscrições abertas até 27 de setembro e tem o objetivo de reconhecer jovens lideranças socioambientais em todo o Brasil. O projeto visa convocar a população a relembrar que somos e sempre seremos natureza viva. A partir do prêmio, a organização quer abrir espaços de escuta e engajamento em prol da sustentabilidade e da preservação.

A cerimônia de premiação acontece no dia 23 de outubro em uma cerimônia no Teatro Cultura Artística, em São Paulo.

Crédito: Lucas Henrique - Fotógrafo e Cinegrafista; João Pedro Bezerra - Cinegrafista.

O que é o Prêmio Chico Vive?

O Prêmio Chico Vive será concedido a seis jovens lideranças, representando cada um dos biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampas. Mais do que homenagear nomes individuais, o prêmio busca celebrar a diversidade de sotaques, formas de atuação e repertórios da juventude que está na linha de frente das ações socioambientais no país.

A premiação é uma forma de reconhecer aqueles que têm se destacado em suas comunidades, com projetos voltados para a preservação ambiental e o fortalecimento das populações tradicionais, promovendo mudanças reais e tangíveis.

O nome Chico Vive simboliza a continuidade da luta iniciada por Chico Mendes, defensor da Amazônia e das comunidades extrativistas, que perdeu sua vida na batalha pela preservação ambiental. O prêmio busca mostrar que, ainda há tempo para transformar e que a luta de Chico Mendes continua viva através dos novos líderes que, como ele, acreditam no poder da união, da ação e do conhecimento compartilhado.

Quem pode se inscrever?

O Prêmio Chico Vive busca jovens que atuam na defesa da floresta, da biodiversidade e das comunidades tradicionais. Os candidatos devem ter capacidade de articulação e mobilização, com um impacto real em suas regiões. A inscrição pode ser feita tanto pelo próprio candidato quanto por terceiros, que podem indicar aqueles que estão fazendo a diferença.

Critérios de seleção dos premiados

Os premiados serão escolhidos com base em seis pilares fundamentais que refletem o compromisso dos jovens com as causas ambientais e sociais:

Senso de continuidade: Respeito pelo legado dos que iniciaram a luta socioambiental.

Coletividade: Capacidade de articular e agir em rede, com foco no trabalho conjunto.

Mobilização: Clareza na comunicação e persuasão para gerar impacto nas suas comunidades.

Resiliência: Capacidade de enfrentar adversidades e resistir à opressão.

Paixão e compromisso: Engajamento ético e coerente com as causas socioambientais.

Inovação: Criatividade e o uso de tecnologias sociais para soluções sustentáveis.

Esses critérios visam identificar jovens que estão realmente comprometidos com a mudança e têm a capacidade de transformar seu entorno de maneira significativa e duradoura.

Rede Chico Vive: Um espaço de troca e fortalecimento coletivo

Além de premiar os vencedores, o Prêmio Chico Vive formará a Rede Chico Vive, um espaço que visa promover a troca de saberes, experiências e fortalecer ainda mais a luta socioambiental de forma coletiva e contínua. Os premiados serão conectados, criando uma rede de apoio e colaboração entre as lideranças que atuam em diferentes biomas e regiões do Brasil.