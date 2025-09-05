CARAS Brasil
  Gleice Damasceno e Txai Suruí participam de debate do Prêmio Chico Vive
Eventos / Debate

Gleice Damasceno e Txai Suruí participam de debate do Prêmio Chico Vive

Gleice Damasceno e Txai Suruí estiveram presentes no debate sobre juventude que fez parte da programação do Prêmio Chico Vive

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 05/09/2025, às 14h10

Evento do Prêmio Chico Vive aconteceu em São Paulo
Evento do Prêmio Chico Vive aconteceu em São Paulo - Crédito: Lucas Henrique - Fotógrafo e Cinegrafista; João Pedro Bezerra - Cinegrafista

A atriz e ativista Gleice Damasceno e a jovem liderança indígena Txai Suruí participaram da mesa ‘Juventude e Natureza: o futuro se planta hoje’, que faz parte da programação do Prêmio Chico Vive, apresentado pelo Banco do Brasil. O evento aconteceu na quarta-feira, 3, no Instituto Aya, em São Paulo, e teve mediação da jornalista Gisele Vitória.

O Prêmio Chico Vive está com inscrições abertas até 27 de setembro e tem o objetivo de reconhecer jovens lideranças socioambientais em todo o Brasil. O projeto visa convocar a população a relembrar que somos e sempre seremos natureza viva. A partir do prêmio, a organização quer abrir espaços de escuta e engajamento em prol da sustentabilidade e da preservação.

A cerimônia de premiação acontece no dia 23 de outubro em uma cerimônia no Teatro Cultura Artística, em São Paulo.

Evento do Prêmio Chico Vive aconteceu em São Paulo

Evento do Prêmio Chico Vive aconteceu em São Paulo

Evento do Prêmio Chico Vive aconteceu em São Paulo

Evento do Prêmio Chico Vive aconteceu em São Paulo

Crédito: Lucas Henrique - Fotógrafo e Cinegrafista; João Pedro Bezerra - Cinegrafista. 

O que é o Prêmio Chico Vive?

O Prêmio Chico Vive será concedido a seis jovens lideranças, representando cada um dos biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampas. Mais do que homenagear nomes individuais, o prêmio busca celebrar a diversidade de sotaques, formas de atuação e repertórios da juventude que está na linha de frente das ações socioambientais no país.

A premiação é uma forma de reconhecer aqueles que têm se destacado em suas comunidades, com projetos voltados para a preservação ambiental e o fortalecimento das populações tradicionais, promovendo mudanças reais e tangíveis.

O nome Chico Vive simboliza a continuidade da luta iniciada por Chico Mendes, defensor da Amazônia e das comunidades extrativistas, que perdeu sua vida na batalha pela preservação ambiental. O prêmio busca mostrar que, ainda há tempo para transformar e que a luta de Chico Mendes continua viva através dos novos líderes que, como ele, acreditam no poder da união, da ação e do conhecimento compartilhado.

Quem pode se inscrever?

O Prêmio Chico Vive busca jovens que atuam na defesa da floresta, da biodiversidade e das comunidades tradicionais. Os candidatos devem ter capacidade de articulação e mobilização, com um impacto real em suas regiões. A inscrição pode ser feita tanto pelo próprio candidato quanto por terceiros, que podem indicar aqueles que estão fazendo a diferença.

Critérios de seleção dos premiados

Os premiados serão escolhidos com base em seis pilares fundamentais que refletem o compromisso dos jovens com as causas ambientais e sociais:

  • Senso de continuidade: Respeito pelo legado dos que iniciaram a luta socioambiental.
  • Coletividade: Capacidade de articular e agir em rede, com foco no trabalho conjunto.
  • Mobilização: Clareza na comunicação e persuasão para gerar impacto nas suas comunidades.
  • Resiliência: Capacidade de enfrentar adversidades e resistir à opressão.
  • Paixão e compromisso: Engajamento ético e coerente com as causas socioambientais.
  • Inovação: Criatividade e o uso de tecnologias sociais para soluções sustentáveis.

Esses critérios visam identificar jovens que estão realmente comprometidos com a mudança e têm a capacidade de transformar seu entorno de maneira significativa e duradoura.

Rede Chico Vive: Um espaço de troca e fortalecimento coletivo

Além de premiar os vencedores, o Prêmio Chico Vive formará a Rede Chico Vive, um espaço que visa promover a troca de saberes, experiências e fortalecer ainda mais a luta socioambiental de forma coletiva e contínua. Os premiados serão conectados, criando uma rede de apoio e colaboração entre as lideranças que atuam em diferentes biomas e regiões do Brasil.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

prêmio chico vive

