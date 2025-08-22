CARAS Brasil
  2. Prêmio Chico Vive abre inscrições para reconhecer jovens líderes socioambientais no Brasil
Eventos / Premiação

Premiação em homenagem ao legado de Chico Mendes vai reconhecer seis jovens lideranças em diversas regiões do Brasil

por Priscilla Comoti
Publicado em 22/08/2025, às 14h27

Mariana Ximenes, Joana Henning e Rafael Dragaud em evento do Prêmio Chico Vive
Mariana Ximenes, Joana Henning e Rafael Dragaud em evento do Prêmio Chico Vive - Foto: Divulgação

O Prêmio Chico Vive, inspirado no legado de Chico Mendes, um dos maiores símbolos da luta socioambiental no Brasil, anunciou a abertura das inscrições para sua primeira edição. O prêmio, que será realizado em 23 de outubro de 2025, no Teatro Cultura Artística, visa dar visibilidade a jovens que se destacam em ações transformadoras pela preservação da natureza e pelo fortalecimento dos povos tradicionais.

Com a realização do Estúdio Escarlate e da Plataforma Chico Vive, o prêmio tem o apoio do Banco do Brasil e será uma celebração da juventude engajada em causas ambientais e sociais, reconhecendo suas trajetórias e os impactos positivos que têm causado em suas comunidades e biomas.

O que é o Prêmio Chico Vive?

O Prêmio Chico Vive será concedido a seis jovens lideranças, representando cada um dos biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampas. Mais do que homenagear nomes individuais, o prêmio busca celebrar a diversidade de sotaques, formas de atuação e repertórios da juventude que está na linha de frente das ações socioambientais no país.

A premiação é uma forma de reconhecer aqueles que têm se destacado em suas comunidades, com projetos voltados para a preservação ambiental e o fortalecimento das populações tradicionais, promovendo mudanças reais e tangíveis.

O nome Chico Vive simboliza a continuidade da luta iniciada por Chico Mendes, defensor da Amazônia e das comunidades extrativistas, que perdeu sua vida na batalha pela preservação ambiental. O prêmio busca mostrar que, ainda há tempo para transformar e que a luta de Chico Mendes continua viva através dos novos líderes que, como ele, acreditam no poder da união, da ação e do conhecimento compartilhado.

Quem pode se inscrever?

O Prêmio Chico Vive busca jovens que atuam na defesa da floresta, da biodiversidade e das comunidades tradicionais. Os candidatos devem ter capacidade de articulação e mobilização, com um impacto real em suas regiões. A inscrição pode ser feita tanto pelo próprio candidato quanto por terceiros, que podem indicar aqueles que estão fazendo a diferença.

Critérios de seleção dos premiados

Os premiados serão escolhidos com base em seis pilares fundamentais que refletem o compromisso dos jovens com as causas ambientais e sociais:

  • Senso de continuidade: Respeito pelo legado dos que iniciaram a luta socioambiental.
  • Coletividade: Capacidade de articular e agir em rede, com foco no trabalho conjunto.
  • Mobilização: Clareza na comunicação e persuasão para gerar impacto nas suas comunidades.
  • Resiliência: Capacidade de enfrentar adversidades e resistir à opressão.
  • Paixão e compromisso: Engajamento ético e coerente com as causas socioambientais.
  • Inovação: Criatividade e o uso de tecnologias sociais para soluções sustentáveis.

Esses critérios visam identificar jovens que estão realmente comprometidos com a mudança e têm a capacidade de transformar seu entorno de maneira significativa e duradoura.

Rede Chico Vive: Um espaço de troca e fortalecimento coletivo

Além de premiar os vencedores, o Prêmio Chico Vive formará a Rede Chico Vive, um espaço que visa promover a troca de saberes, experiências e fortalecer ainda mais a luta socioambiental de forma coletiva e contínua. Os premiados serão conectados, criando uma rede de apoio e colaboração entre as lideranças que atuam em diferentes biomas e regiões do Brasil.

Inscrições e data da cerimônia

As inscrições para o Prêmio Chico Vive já estão abertas e podem ser feitas até o 26 de setembro de 2025 pelo site oficial: www.chicovive.com. A cerimônia de entrega será realizada no Teatro Cultura Artística, em São Paulo, no dia 23 de outubro de 2025, reunindo líderes, artistas e representantes da sociedade para celebrar o protagonismo jovem na defesa dos biomas brasileiros.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Lucas Rangel e Lucas BleyLucas Rangel mostra alguns cômodos de seu novo apartamento em SP; veja fotos
