Prêmio Chico Vive abre inscrições para reconhecer jovens líderes socioambientais no Brasil

Premiação em homenagem ao legado de Chico Mendes vai reconhecer seis jovens lideranças em diversas regiões do Brasil
O Prêmio Chico Vive, inspirado no legado de Chico Mendes, um dos maiores símbolos da luta socioambiental no Brasil, anunciou a abertura das inscrições para sua primeira edição. O prêmio, que será realizado em 23 de outubro de 2025, no Teatro Cultura Artística, visa dar visibilidade a jovens que se destacam em ações transformadoras pela preservação da natureza e pelo fortalecimento dos povos tradicionais.
Com a realização do Estúdio Escarlate e da Plataforma Chico Vive, o prêmio tem o apoio do Banco do Brasil e será uma celebração da juventude engajada em causas ambientais e sociais, reconhecendo suas trajetórias e os impactos positivos que têm causado em suas comunidades e biomas.
O Prêmio Chico Vive será concedido a seis jovens lideranças, representando cada um dos biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Pampas. Mais do que homenagear nomes individuais, o prêmio busca celebrar a diversidade de sotaques, formas de atuação e repertórios da juventude que está na linha de frente das ações socioambientais no país.
A premiação é uma forma de reconhecer aqueles que têm se destacado em suas comunidades, com projetos voltados para a preservação ambiental e o fortalecimento das populações tradicionais, promovendo mudanças reais e tangíveis.
O nome Chico Vive simboliza a continuidade da luta iniciada por Chico Mendes, defensor da Amazônia e das comunidades extrativistas, que perdeu sua vida na batalha pela preservação ambiental. O prêmio busca mostrar que, ainda há tempo para transformar e que a luta de Chico Mendes continua viva através dos novos líderes que, como ele, acreditam no poder da união, da ação e do conhecimento compartilhado.
O Prêmio Chico Vive busca jovens que atuam na defesa da floresta, da biodiversidade e das comunidades tradicionais. Os candidatos devem ter capacidade de articulação e mobilização, com um impacto real em suas regiões. A inscrição pode ser feita tanto pelo próprio candidato quanto por terceiros, que podem indicar aqueles que estão fazendo a diferença.
Os premiados serão escolhidos com base em seis pilares fundamentais que refletem o compromisso dos jovens com as causas ambientais e sociais:
Esses critérios visam identificar jovens que estão realmente comprometidos com a mudança e têm a capacidade de transformar seu entorno de maneira significativa e duradoura.
Além de premiar os vencedores, o Prêmio Chico Vive formará a Rede Chico Vive, um espaço que visa promover a troca de saberes, experiências e fortalecer ainda mais a luta socioambiental de forma coletiva e contínua. Os premiados serão conectados, criando uma rede de apoio e colaboração entre as lideranças que atuam em diferentes biomas e regiões do Brasil.
As inscrições para o Prêmio Chico Vive já estão abertas e podem ser feitas até o 26 de setembro de 2025 pelo site oficial: www.chicovive.com. A cerimônia de entrega será realizada no Teatro Cultura Artística, em São Paulo, no dia 23 de outubro de 2025, reunindo líderes, artistas e representantes da sociedade para celebrar o protagonismo jovem na defesa dos biomas brasileiros.
