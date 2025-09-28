Wanderlei Silva atualiza status de saúde após confusão com Popó

Assessoria de imprensa de Wanderlei Silva atualiza status de saúde do ex-lutador de MMA após ser hospitalizado por confusão depois da luta

Wanderlei Silva precisou ser levado ao hospital após ser atingido durante a confusão generalizada que marcou o fim da luta principal do Spaten Fight Night, em São Paulo. O ex-lutador de MMA chegou a ficar desacordado por alguns minutos no ringue, mas deixou a arena consciente e foi encaminhado para atendimento médico.

O episódio ocorreu após a desclassificação de Wanderlei no quarto round do combate contra Acelino Popó Freitas. O ex-lutador foi penalizado por utilizar a cabeça para atingir o adversário em três oportunidades, além de uma tentativa de joelhada, que resultaram em sua eliminação. Com o encerramento do duelo, integrantes das equipes dos dois atletas invadiram o ringue, iniciando uma briga generalizada. Veja o momento:

🚨CONFUSÃO GENERALIZADA NA #SpatenFightNight Após vitória de Popó declarada pelo árbitro, equipe dos dois lutadores invadiram o ringue e a porrada estancou! pic.twitter.com/cMKD3jw3qO — Muka 🎙️ (@falamuka) September 28, 2025

Nocaute na confusão

No tumulto, a briga saiu do controle. Wanderlei Silva recebeu um soco e foi ao chão, nocauteado, permanecendo desacordado por um período até ser atendido pelos paramédicos. Ele deixou o local em uma maca, apresentando hematomas no rosto e sangramento intenso.

Após ser removido para o Hospital São Luiz, na Zona Sul de São Paulo, Wanderlei passou por exames de tomografia na cabeça e na coluna cervical. Os resultados não apontaram alterações significativas, mas o ex-lutador precisou de sutura na região do olho esquerdo.

De acordo com informações do empresário de Wanderlei, a ida ao hospital foi feita “por precaução”, já que o lutador ficou desacordado, mas deixou a arena consciente. Ele permaneceu cerca de quatro horas em observação no pronto-socorro antes de receber alta médica ainda na madrugada.

Apesar do clima de tensão no ringue durante a luta, a confusão aconteceu após o encerramento, se estendendo também para os bastidores do evento, onde discussões entre membros das equipes geraram a briga após o encerramento oficial.

Mesmo com Popó vencedor, a luta foi marcada e será lembrada pela infeliz confusão. A participação de Wanderlei Silva marcou um dos momentos mais aguardados do evento, mas terminou em polêmica, desclassificação e hospitalização do ex-lutador.

